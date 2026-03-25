Autodesk Construction Cloud を Autodesk Forma に統合　～AECO 業界に向けた統合型業界クラウドが本格始動～

オートデスク株式会社

米国 Autodesk 社（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト、以下、Autodesk）は、Autodesk Construction Cloud(R) を Autodesk Forma(R)（以下、Forma）へ統合したことを発表しました。本統合により、企画、設計、施工、運用に至るまでのワークフローが、単一の業界クラウド上で接続されます。

Autodesk は、昨年開催された Autodesk University 2025 において、建築・エンジニアリング・建設・運用（AECO）業界に向けた、エンドツーエンドのクラウドベースかつ AI ネイティブなプラットフォーム(https://blogs.autodesk.com/autodesk-news-japan/forma-ai-acc/)として Autodesk Forma のビジョンを共有しました。今回の統合は、そのビジョンの実現に向けた重要なマイルストーンであり、AECO 業界における業界クラウドとしての Forma の進化を示す重要な節目となります。

施工領域はこれまでも当社の戦略の中核を担ってきましたが、今回の移行により Forma に完全に統合され、設計意図とプロジェクト実行の連続性が一層強化されます。これにより、分断されたファイル中心の運用から、共有された情報に基づくデータ主導型の一貫したプロジェクト推進への移行が加速します。

IDC のリサーチ担当バイスプレジデントであるジェフリー・ホイロ氏は次のように述べています。

「AECO 業界全体で、分断されたデータや連携されていないワークフローが、生産性や意思決定の制約要因となっていることが認識されています。プロジェクトのライフサイクル全体にわたってデータとプロセスを統合するプラットフォームアプローチは不可欠であり、Autodesk Forma の進化は、企画、設計、施工において、より接続性の高い環境へと業界が移行していることを示しています」

Autodesk Forma は、Autodesk Platform Services と共通のデータ基盤を基に構築された業界クラウド上で、設計と施工のワークフローを統合します。お客様への影響

本統合に伴い、既存ユーザーの利用環境に変更や中断はありません。データ移行は不要であり、既存のワークフロー、ライセンス、API、外部連携、プロジェクトデータは従来通り維持されます。現在提供されている各種機能およびパフォーマンスにも変更はありません。

一方で、これらのツールはより高度に連携された業界クラウドの中で提供されることにより、サイロ化の解消と、プロジェクトライフサイクル全体にわたる継続性の強化が実現されます。

また、Forma Data Management（旧 Autodesk Docs）が共通データ環境（CDE）として機能することで、企画・設計から施工、運用に至るまで、連携されたデータ基盤上でのプロジェクト推進が可能となります。これにより、分断されたファイルの受け渡しに代わり、共有された粒状データに基づく継続的なコラボレーションが促進され、ライフサイクル全体の可視性と整合性が向上します。

施工分野への投資強化

Autodesk は、Forma における施工分野へ継続的な取り組みを強化しており、プロジェクト全体にわたる意思決定の高度化を支援するため、機能および提供範囲の拡充を進めています。

2026 年 3 月 26 日（日本時間）より提供予定の Forma Build Essentials は、施工現場で必要とされる主要なツールを、効率的かつ集約されたワークスペースに統合します。写真や位置情報とともに指摘事項を記録し、最新のファイルやモデルの確認、図面へのマークアップ、日報の記録を、Web または Forma モバイルアプリ上で行うことが可能です。

本機能は、中小規模のチームおよび日常的な現場業務を想定して設計されており、チーム間の連携を強化し、作業の円滑な進行を支援します。

Forma Build Essentials は、施工現場で必要とされる主要なツールを一つの場所に集約します。

また同日より、Forma Data Management Essentials は、Forma におけるクラウドコラボレーションへのアクセスを拡張し、デスクトップユーザーとそのプロジェクトデータを、より広範な接続されたワークフローのエコシステムへと取り込みます。

本機能は、AutoCAD Plus、Revit、Civil 3D の単体サブスクリプションユーザー、および Product Design & Manufacturing Collection のユーザーに提供されます。

デスクトップワークフローをクラウド接続されたプロジェクトデータと連携させることで、企画、設計、施工、運用の各工程において、常に最新の共通情報に基づいて業務を進めることが可能になります。これにより、連携の強化、引き継ぎ時のバージョン混乱の低減が実現されるとともに、施工チームは、プロジェクトが実行フェーズへ進む中でも、最新の図面、モデル、プロジェクト情報を明確に把握できるようになります。

入札機能の提供拡張

これらの取り組みにより、接続された施工基盤が強化され、生産能力の拡大、リスクの低減、ならびにプロジェクト成果の向上を全社規模で実現します。

同日、BuildingConnected で実績のある入札管理ワークフローを、Forma の Preconstruction 機能に直接統合した「Bidding」（相見積）ツールのベータ版を提供開始します。Takeoff（数量拾い）および Estimate（見積）と同一の環境上で入札機能を利用可能にすることで、接続されたプロジェクトの文脈の中で複数の提案依頼（RFP）を管理し、価格設定や資格評価に関する調整を効率化するとともに、Preconstruction 業務全体においてよりシームレスなコラボレーションを実現します。

本機能は現在、米国データセンターリージョンを通じて提供されており、利用には BuildingConnected Pro のサブスクリプションに加え、Forma Takeoff または Forma for Preconstruction バンドルのいずれかのサブスクリプションが必要です。サブコンや入札参加者は従来通りの方法で業務を継続できる一方で、プロジェクトチームは Forma 上でより高い可視性と整合性を確保することが可能になります。

Bidding（相見積） ツールの新しいベータ版は、BuildingConnected で実績のある入札管理ワークフローを、Forma の Preconstruction 機能に直接統合します。接続されたワークフローの強化

Autodesk Construction Cloud の Forma への統合は、建設環境のライフサイクル全体にわたって連携したシステム提供に向けた取り組みを象徴するものです。共有データと統合されたシステムに基づく業務運用により、リスクの早期把握、手戻りの削減、プロジェクト成果の向上が可能となります。

また、プロジェクト全体の継続性が強化されることで、時間、人材、資材の効率的な活用が促進され、サステナブルかつ大規模なプロジェクト遂行を支える基盤が構築されます。

Autodesk は、施工プラットフォーム戦略の推進も進めています。当社は、労働力および現場の生産性向上に向けたリソース管理ソリューションを提供する建設テクノロジー企業である Rhumbix の買収に関する最終契約を締結しました。

リソース管理は施工分野のお客様にとって重要な課題であり、Rhumbix は、自社施工型ゼネコン、専門工事業者、一部の土木工事業者において高い採用実績を持つ実証済みのソリューションを提供しています。

本買収が予定通り完了した場合、Autodesk は Forma における現場から財務に至るワークフロー（フィールド・トゥ・ファイナンス）のさらなる強化を図り、現場からプロジェクト全体のシステムにわたる可視性の向上を目指します。※

今後の展望

Autodesk は Autodesk University 2025 において、ファイル中心の業務からオープンで接続されたデータ基盤への移行、サイロ化から高度なコラボレーションの実現、さらに孤立した意思決定から AI と自動化による成果ベースの BIM への進化を提示しました。

今回の統合により、そのビジョンはより具体的な形となります。Forma は、構想から完成までのプロジェクト全体において意思決定の一貫性を維持しながら、より明確かつ効率的な業務遂行を可能にします。

本統合は、真に接続されたプラットフォームの実現に向けた重要な前進であり、今後のさらなる発展の基盤となるものです。

※ Autodesk による Rhumbix, Inc. の買収は現時点では完了しておらず、その完了は不確実であり、各種条件の充足または放棄を前提としています。買収が完了するまでは、Rhumbix, Inc. と Autodesk は引き続き独立した企業として事業を運営します。

本記事は、米国 Autodesk 社が 2026 年 3 月 24 日（現地時間）に発表したニュースブログ記事(https://adsknews.autodesk.com/en/news/autodesk-construction-cloud-is-now-autodesk-forma/)を抄訳・再構成したものです。

■Autodesk, Inc. ／オートデスクについて

1982 年に設立した Autodesk は、米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を構え、現在世界約 40 カ国・地域で事業を展開している「デザインと創造」のプラットフォームカンパニーです。サステナブルな建築物から次世代自動車、デジタルファクトリー、最先端技術を駆使した映画やゲームにいたるまで、ありとあらゆるものづくりのデザイン・設計・創造をテクノロジーの力でサポートしています。建設、製造、メディア & エンターテインメント業界における業務の効率化・自動化を促進する業界に特化したソリューションを搭載したインダストリークラウドを提供するほか、部門間のみならず業界全体の連携を実現し、業務プロセスを横断的にサポートする「デザインと創造のプラットフォーム」を展開し、より良い未来を築くべく、新たな可能性に挑戦するすべてのイノベーターを支援しています。詳細については、https://www.autodesk.com/jp をご覧になるか、Autodesk のソーシャルメディアをフォローしてください。 #MakeAnything