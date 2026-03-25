64chデジタルマルチトラックレコーダー『DA-6400シリーズ』がSMPTE ST 2110に対応。ファームウェアV3.20を公開。

ティアック株式会社

TASCAM（タスカム）は、64チャンネル デジタルマルチトラックレコーダー/プレーヤー『DA-6400 / DA-6400dp』がSMPTE ST 2110に対応するファームウェアV3.20を公開しました。DA-6400シリーズは、別売のオプションカード『IF-ST2110』を装着することで、SMPTE ST 2110に準拠したIP接続が可能になります。

製品本体

※ティアックストア販売価格

『DA-6400シリーズ』はMADIやDanteなどのオーディオインターフェースに対応した1Uサイズの64チャンネル デジタルマルチトラックレコーダー/プレーヤーです。Pro Toolsシステムとの同期運転によるバックアップ録音も可能。本体は『DA-6400』（在庫限り）に加え、電源二重化仕様の『DA-6400dp』をラインナップしています。

ファームウェア V3.20では、DA-6400シリーズがSMPTE ST 2110準拠の64入力/64出力オプションカード『IF-ST2110』に対応しました。

DA-6400シリーズは、IF-ST2110カードを装着することで、SMPTE ST 2110システムに対応したデジタルマルチトラックレコーダー/プレーヤーとなります。

さらにDanteやMADIの別売オプションカードを組み合わせることで、DA-6400シリーズは、ST 2110とDante/MADIシステムをつなぐオーディオフォーマットコンバーターとしても機能します。

『IF-ST2110』主な機能

・SMPTE ST 2110-30およびAES67準拠

・64入力/64出力（48kHz）、32入力/32出力（96kHz）

・SMPTE ST 2022-7対応

・NMOS IS-04/05対応

・メディアポート1/2と制御専用ポート搭載

・Web UIアプリケーションを搭載し設定、モニターが可能

製品の仕様

製品サイトの仕様ページをご覧ください。

『DA-6400 / DA-6400dp』 https://tascam.jp/jp/product/da-6400/spec

『IF-ST2110』 https://tascam.jp/jp/product/if-st2110/spec

製品サイト

64チャンネル デジタルマルチトラックレコーダー/プレーヤー『DA-6400 / DA-6400dp』

https://tascam.jp/jp/product/da-6400/

SMPTE ST 2110準拠64入力/64出力オプションカード『IF-ST2110』

https://tascam.jp/jp/product/if-st2110/

64ch Danteカード『IF-DA64』

https://tascam.jp/jp/product/if-da64/

オプティカル入出力対応64-in/64-out MADIカード『IF-MA64/EX』

https://tascam.jp/jp/product/if-ma64ex/

64-in/64-out MADIカード『IF-MA64/BN』

https://tascam.jp/jp/product/if-ma64bn/

TASCAMは、確かな音質と高い耐久性で長年に渡り支持され世界中の放送・録音現場に導入されています。その実績と経験を活かしプロフェッショナルのための音響に関わるトータルソリューションを提供するブランドです。