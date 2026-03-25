チャットで質問するだけでAIがグラフを自動生成 ── データ分析プラットフォーム「NAVIGATE BI」を正式ローンチ

合同会社NAVIGATE

合同会社NAVIGATE（本社：東京都港区、代表社員：金井成仁）は、AIデータ分析プラットフォーム「NAVIGATE BI」を正式にローンチいたしました。NAVIGATE BIは、Googleアナリティクス4（GA4）やGoogle Adsのデータを自然言語（チャット）で質問するだけで、AIがグラフ付きで分析結果を即座に返すBIツールです。SQLや専門的なBIツールの操作知識が不要で、経営者から現場担当者まで、誰でもデータに基づいた意思決定が可能になります。

開発背景

近年、企業におけるデータ活用の重要性は年々高まっています。しかし、多くの企業が「GA4を導入したが活用できていない」「データはあるのに意思決定に反映されていない」という課題を抱えています。

その背景には、従来のBIツールに共通する3つの課題があります。

- 操作の難しさ：SQLや専門的な操作知識が必要で、データを見られる人が限られる- 導入・運用のハードル：ダッシュボード構築に数週間から数ヶ月を要し、導入後も定着しないケースが多い- コストの壁：エンタープライズ向けBIツールは月額10万円以上が相場で、中小企業には導入障壁が高い

NAVIGATE BIは、これらの課題を「自然言語×AI」のアプローチで解決します。

NAVIGATE BIの特徴

料金プラン

- 自然言語でデータ分析「先月のCV数を前月比で教えて」「広告経由のROASは？」など、日本語のチャットで質問するだけで、AIがグラフ付きの分析結果を即座に返します。専門知識は一切不要です。- 職種別テンプレートで即日稼働売上推移・広告効果・LTV分析など、目的別のダッシュボードテンプレートを提供。ゼロから構築する必要がなく、最短2週間で導入可能です。- 月額\40,000から、初期費用無料エンタープライズ向けBIツールの1/2～1/5の価格帯で提供。初期費用無料・最低契約期間なしで、中小企業でも導入しやすい価格設計です。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180331/table/1_1_20e47df23de81d6510ca085cb61ad508.jpg?v=202603250351 ]

想定利用シーン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180331/table/1_2_8fda87862340d9d2871eca4ae639e1f1.jpg?v=202603250351 ]

今後の展開

今後は、GA4・GoogleAds以外のデータソースとの連携拡充、ダッシュボードテンプレートの拡充を予定しております。

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/180331/table/1_3_78fa49030562d7202762e115034bb730.jpg?v=202603250351 ]

本件に関するお問い合わせ先

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/180331/table/1_4_e66d78c9a9aba1a02694002312bdfbe1.jpg?v=202603250351 ]合同会社NAVIGATE

合同会社NAVIGATEは「テクノロジーを、意思決定の現場へ届ける」をミッションに、AIとデータ活用を軸とした事業を展開するテクノロジーカンパニーです。主力プロダクトのAIデータ分析プラットフォーム「NAVIGATE BI」では、自然言語でGA4データを分析できるBIツールを提供。

そのほか、AIやノーコードツールを活用したMVP開発支援、生成AIコンサルティングなど、企業のデジタル変革を技術とビジネスの両面から支援しています。

代表は、データ分析企業でのエンジニア経験と大手広告代理店グループでのメディア事業開発経験を持ち、「アイデアの着想から高速な実装まで」を一気通貫で実行できる独立した事業開発家として活動しています。