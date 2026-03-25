バッファローマウスのサイドボタンなどを自分好みにカスタマイズ！ボタン割り当て変更ソフト「マウスカスタム＋」登場～管理者権限不要で簡単導入～

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之、以下バッファロー）は、バッファロー製の5ボタンマウスにおいて、サイドボタンなどにお好みの機能やショートカットを割り当てることができる、管理者権限不要・ユーザー権限のみでインストール可能なWindows向け無料ソフトウェア「マウスカスタム＋」の提供を開始しました。

「マウスカスタム＋」は、バッファロー製5ボタンマウスのサイドボタンなどに対して、様々な機能からお好みの操作を割り当てることができる専用ソフトウェアです。これにより、ご自身が頻繁に使用するパソコン操作に合わせてマウスをカスタマイズし、作業を効率化することができます。



これまでのボタン割り当て変更ソフトは、インストール時にパソコンの「管理者権限」が必要になることが多く、セキュリティポリシーが設定された企業などのオフィス環境では、導入・活用することが困難なケースがありました。 本ソフトウェアは、インストールから機能の実行までユーザー権限のみで完結するため、システム管理者の許可設定やパスワード入力等の手間なく導入が可能です。



バッファローは本ソフトウェアにより、利用環境の制限に縛られない「パソコン業務のタイパ向上」と、より「快適で自在なパソコン操作」の実現をご提案いたします。

割り当て機能例

・編集操作（コピー・切り取り・貼り付けなど）

・プレイヤー操作（再生/一時停止・音量を上げる・音量を下げるなど）

・Copilotを開く

・タスクビューを開く

・画面キャプチャ（Snipping Tool）

・キー割り当て（Ctrlキー・Shiftキーなど）

など

「マウスカスタム＋」のダウンロードはこちら

対応機種例

マウスカスタム＋ :https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62530

BSMBB700シリーズBSMBB540シリーズBSMBB530シリーズBSMBB500LシリーズBSMBB300シリーズBSMBW310シリーズBSMBU310シリーズBSMBU500Mシリーズ

※最新の対応情報はWEBをご確認ください。

対応情報 :https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62530#:~:text=%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88)%E2%80%BB22H2%E4%BB%A5%E9%99%8D-,%E5%AF%BE%E8%B1%A1,-%E5%95%86%E5%93%81バッファロー マウス商品ラインナップ :https://www.buffalo.jp/product/category_search/mouse.html

※記載されている速度表記は規格値で、実環境での速度ではありません。

※記載させている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※記載されている価格は、希望小売価格です。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.