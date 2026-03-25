Outlook アドインで脱パスワード付きZIPを実現 ― 暗号化ファイル共有「カギスル」、Microsoft Outlook アドインを公開 ―

株式会社IDEOJ

株式会社IDEOJ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：野秋 裕己、以下「IDEOJ」）は、パスワードレスのファイル暗号化サービス「カギスル」のMicrosoft Outlook アドインを、Microsoft AppSource（旧 Office ストア）にて公開しました。Outlookのメール作成画面から直接ファイルを暗号化・添付でき、パスワード付きZIPの送付（いわゆるPPAP）を"メールの操作だけ"で置き換えることが可能になります。

開発の背景 ― 「脱PPAP」が進まない現場のリアル

初期表示。右側パネルより送りたいファイルを選択。宛先の相手だけが開けるように施錠されたファイルを添付できる。相手は本人だけがワンタイムコード認証で解錠が可能。

2020年の内閣府・内閣官房によるパスワード付きZIP廃止宣言から5年以上が経過しましたが、多くの企業では依然としてパスワード付きZIPによるファイル送信（いわゆるPPAP）が続いています。主な理由として、以下のような現場の声が挙げられます。

- 「代替ツールを入れたが、メールとは別の画面を開く手間が増え、結局PPAPに戻ってしまう」- 「クラウドストレージを導入したが、社外の取引先とのやり取りではPPAPが残っている」- 「情シスが対策したつもりでも、現場では経路ごとにバラバラの運用になっている」

セキュリティ対策は導入するだけでなく、現場で確実に使われ続ける必要があります。カギスルは「普段のメール操作を変えない」ことこそが最大の定着要因と考え、Outlook アドインを開発しました。

カギスルとは

カギスルは、相手のメールアドレスを指定するだけで、その相手のみが開封できるようにファイルを暗号化（施錠）できるサービスです。受信者の事前アカウント作成は不要で、メール添付・ビジネスチャット・クラウドストレージなど、あらゆる送信手段で暗号化ファイルを共有できます。

Outlook アドインの特徴

主な機能- パスワード不要のファイル暗号化・復号- ワンタイムコード認証 / 生体認証（パスキー）による本人確認- ファイルの既読確認（アクセスログ）- 送信取り消し機能- ファイル預かり機能（大容量ファイル対応）- Outlookアドイン連携（今回リリース）1. メール作成画面内で完結する「ワンクリック施錠」

Outlookの下書き画面からカギスルのアドインパネルを開くと、To/Cc/Bccに入力した宛先がそのまま受取人として自動反映されます。ファイルを選択して施錠ボタンを押すだけで、暗号化されたファイルがメールに添付されます。ブラウザを開いたり、別のアプリケーションに切り替えたりする必要はありません。

2. 宛先と暗号化が連動 ― 誤送信リスクを構造的に低減

施錠時にメールの宛先を自動取得するため、「暗号化の受取人」と「メールの送信先」が一致します。万が一メールを誤送信しても、指定した受取人以外はファイルを開くことができません。パスワード付きZIPでは実現できなかった、送信経路とは独立したアクセス制御を提供します。

3. 導入はIT管理者がワンクリック、現場の学習コストはゼロ

Microsoft AppSourceから組織全体への一括展開が可能です。IT管理者がMicrosoft 365管理センターからアドインを追加するだけで、全社員のOutlookにカギスルが表示されます。社員は普段のメール操作の延長で使えるため、研修やマニュアル整備の負担がありません。

ご利用・導入について

Outlookアドインは以下のMicrosoft AppSourceページよりご確認いただけます。

https://marketplace.microsoft.com/ja-jp/product/WA200010314?tab=Overview

導入をご検討の場合は、お問い合わせください。

今後の展望

株式会社IDEOJは、メールクライアント連携のさらなる拡充を通じて、「セキュリティ対策を意識させない」ファイル共有の実現を目指します。今後もユーザーの利便性を高める機能改善や対応環境の拡大に取り組んでまいります。

また今後も法人向けガバナンス機能の拡充を進め、企業のセキュリティ基盤としての活用を推進します。

サービス概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/148961/table/7_1_901d4a84b53a931407d7d9f6f4e36539.jpg?v=202603250351 ]会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/148961/table/7_2_c5de747fc44f0b51666ca146b664a341.jpg?v=202603250351 ]本件に関するお問い合わせ先

株式会社IDEOJ カギスル事務局

E-mail: support@ideoj.co.jp