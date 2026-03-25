HQ、NTTドコモビジネスとサービス連携開始。法人向けクレジットカードに割引クーポン型福利厚生「トクトクHQ」を標準付帯

株式会社HQ

「福利厚生をコストから投資へ」を掲げる株式会社HQ（読み：エイチキュー、本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本 祥二、以下「HQ」）は、NTTドコモビジネス株式会社（旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 克重、以下「NTTドコモビジネス」）が2026年3月30日から提供を開始する法人向けクレジットカード「ドコモビジネスCARD」に、当社の割引クーポン型福利厚生「トクトクHQ」を標準付帯するサービス連携を開始いたします。

今回の連携により、「ドコモビジネスCARD」をご契約いただいた企業様は、「トクトクHQ」を追加費用なしでご利用いただけるようになります。Amazonビジネス連携による日用品の割引支援を通じ、従業員の生活満足度をダイレクトに高めることが可能です。リソースの限られた中小企業でも手軽に導入できる仕組みを整えることで、人的資本経営への第一歩を強力にバックアップします。

▼「トクトクHQ」サービスサイト

https://hq-hq.co.jp/tokutoku

■ 提携の背景：「使われない福利厚生」を変え、中小企業へ公平な支援を

昨今、人手不足対策として福利厚生への投資が重要視されています。しかし、従来のクーポン型福利厚生は、地方拠点で使えるメニューが少ない「地域格差」や、検索の手間による「使いにくさ」等の課題があり、多くの従業員に十分に活用されていない実情がありました。また、中小企業にとって福利厚生の導入は、コスト面や運用工数の面で負荷が高く、手厚い制度の導入は困難でした。

今回、これらの課題を解消する「トクトクHQ」を、「ドコモビジネスCARD」に標準付帯することで、あらゆる企業がコスト・手間なく、全従業員へ公平な生活支援を届けることを可能にいたしました。

■ サービス連携による提供価値

1. 「ビジネスdアカウント」連携によるシームレスな利用体験

本サービスは「ビジネスdアカウント」による共通ID認証と連携しています。これにより、従業員はサービス毎のID・パスワードを個別に管理する必要がなくなり、シームレスかつ即座に福利厚生サービスを利用可能となります。

2. NTTドコモビジネスの強固な基盤を通じた社会実装

大企業から中小企業までの幅広い顧客基盤を持つNTTドコモビジネスの販路を活用することで、これまで福利厚生の導入が難しかった中小企業を含め、より多くのお客様へスピーディに「生活支援」をお届けすることが可能となります。

■ ドコモビジネスCARDについて

NTTドコモビジネス株式会社と株式会社ジェーシービーが提携して提供する中小企業のお客さま向けの法人カードです。カードでの全ての支払いに対して、ドコモビジネスポイントを200円ごとに2ポイント、最大１％を還元します。貯まったポイントは、通信費やサービス利用料金のお支払いの他、オフィス用品、スマホ・PCなどの周辺機器の購入などにお使いいただけます。企業の日常の支払いを通じて、通信費削減につなげることができます。

▼ サービス紹介はこちら

https://www.ntt.com/business/services/db_card.html

■ トクトクHQについて

「トクトクHQ」は、「どこでも誰でも使いやすい」という体験を追求した、新しい福利厚生サービスです。

Amazonビジネスとの連携によって、これまで生じていた利用可能店舗の地域格差を解消し、AIが利用者のニーズを学習することで、どこでも誰でも使いやすい福利厚生を業界最安水準の月額180円で提供いたします。

本カードに付帯する「標準付帯版」は、利用できる商材やクーポンを一部に限定することで、運用コストを抑え、月額費用を無償で提供する特別プランです。手軽に福利厚生を導入したい企業様にとって、導入のハードルを最小限に抑えた設計となっています。

▼「トクトクHQ」サービスサイト

https://hq-hq.co.jp/tokutoku

昨今の物価高の影響を受け、企業として従業員の生活をサポートしたいというニーズが高まっています。このニーズに応えるため、「トクトクHQ」に割引価格で購入できる食品や生活用品などのアイテムを1万点以上掲載。また、「まとめ買い」機能をご利用いただくことで、さらにお得にご利用いただけるようになりました。

▼「トクトクHQ」サービス説明資料ダウンロード：

https://hq-hq.co.jp/tokutoku/download



▼ 3分でわかるHQシリーズ：

https://hq-hq.co.jp/portal/download/download-1



▼「2025年版『クーポン型福利厚生』における実態報告書」（全文）：

https://hq-hq.co.jp/tokutoku/download/tokutoku_survey

■ NTTドコモビジネス株式会社 プラットフォームサービス本部 コミュニケーション＆アプリケーションサービス部 第二サービス部門長 木全 義樹様のコメント

このたび、株式会社HQ様と「ドコモビジネスCARD」を通じたサービス連携を開始できることを大変嬉しく思います。

現在、多くの中小企業では物価高騰や人手不足といった深刻な経営課題に直面しています。私たちは、通信費削減や業務DXの実現につながるサービスの提供を通じて、このような課題解決に貢献してまいります。

この度提供を開始する「ドコモビジネスCARD」に標準付帯の「トクトクHQ」は、導入時の手間やコストが障壁となっていた福利厚生を、お客さまの企業規模や地域を問わずお届けできる仕組みです。全国の中小企業のお客さまにおける職場環境充実に繋がるサービスとして非常に期待しています。

本提携を通じ、企業と地域の持続的な成長を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

■ 株式会社HQ 代表取締役 坂本祥二のコメント

私たちは創業以来、「福利厚生をコストから投資へ」へと変革することを目指してきました。今回、NTTドコモビジネス株式会社様と共に、法人カードというビジネスインフラを通じて「トクトクHQ」を提供できることは、そのビジョンを実現する大きな一歩です。

昨今、物価高騰や人材不足など、企業を取り巻く環境は厳しさを増しており、特に中小・中堅企業において「従業員エンゲージメントの向上」や「実質賃上げ」の実現は急務となっています。

本提携を通じて、コストや手間の面で福利厚生の導入が難しかった企業様にも広く価値を届け、働く一人ひとりの活力と、日本企業の持続的な成長に貢献してまいります。

※ Amazon、Amazon.co.jp、Amazonビジネスおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※ 「dアカウント」「ビジネスdアカウント」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

※ その他、記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

■ 株式会社HQについて

【株式会社HQ 会社概要】

代表取締役社長：坂本 祥二

住所：東京都千代田区神田錦町3-4-2 藤和神田錦町ビル3F

設立：2021年3月

事業内容：「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化するEXプラットフォームを展開。カード型福利厚生「食事補助HQ」、次世代型福利厚生「カフェテリアHQ」、本格法人コーチング「コーチングHQ」など、企業の持続的な価値向上と個の成長を支えるソリューションを統合的に提供しています。

- プロダクトサイトURL：https://hq-hq.co.jp/- 企業ウェブサイトURL：https://corp.hq-hq.co.jp/- HQオウンドメディア「福利厚生ナビ」：https://hq-hq.co.jp/articles

【社名「HQ」の由来】

社名の「HQ（読み：エイチキュー）」とは「Humanity Quotient：人間らしい知性」を意味しています。IQからEQへ、そしてHQの時代へ。HQは、好奇心、やりきる力、共感力など、人間が本来持っている「人間らしさの知性」です。テクノロジーが進化するほど、HQがますます重要になっていく。HQは、テクノロジーの力で、人間らしい知性がより豊かに発揮される社会をつくります。

【代表取締役プロフィール】

坂本祥二／株式会社HQ 代表取締役

2021年、コロナをきっかけに株式会社HQを創業し「社会課題の解決×企業価値最大化」をテーマに経営。

創業前は障害者向け就労支援事業や教育事業等を展開するLITALICOにて取締役CFOとして、IPO、コーポレート部門、新規事業等を担う。

【採用情報】

株式会社HQは、「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化する「EXプラットフォーム」の構築を通じて、自分らしい生き方を支える社会インフラを作ることを目指しています。

2021年の創業以来、リモートワーク支援から始まった当社の事業は、2024年のシリーズBの資金調達（20億円）を経て、次世代型福利厚生や食事補助、コーチングといった多角的なプロダクト群を統合した「EXプラットフォーム」へと急速な進化を遂げています。

現在は、4年間で6つのプロダクトをリリースした圧倒的な開発速度を武器に、EXプラットフォームとしての領域拡大をさらに加速させるフェーズにあります。

私たちの目指す挑戦は、長期にわたる壮大なものです。社会を変えていくために、素晴らしい人財の参画が何より大切です。

私たちと共にEXプラットフォームの実現に挑戦したいとお考えの方は、ぜひカジュアル面談にご応募ください。

▼採用ページ

https://hq-hq.notion.site/HQ-86583c6f1a2449b9b3f79cf4dd31e9cf

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HQ 広報担当 平川 ／ メール：pr@hq-hq.co.jp