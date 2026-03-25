未踏発のAIセキュリティ技術を開発するLayer8、GENIAC-PRIZE「みらいビジョン賞」を受賞

株式会社Layer8

Layer8株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡本拓将）は、未踏アドバンスト事業等で研究開発を進めてきたAIセキュリティ技術が、国家プロジェクトであるGENIAC-PRIZEにおいて「みらいビジョン賞」を受賞したことをお知らせします。今回の受賞を契機に、当社は自律型AIによる継続的なWebセキュリティ検証基盤の事業化をさらに加速し、セキュリティ業界の慢性的な人材不足を解消するためのPoC、技術提携、事業連携を推進してまいります。

■ 受賞の背景

GENIAC-PRIZEは、経済産業省とNEDOが生成AI分野の研究開発と社会実装の促進を目的に実施する懸賞金活用型プログラムです。生成AIの進化により攻撃側の試行回数と推論能力が急速に拡大する一方、防御側は依然として人手中心の診断体制に依存しており、攻防の非対称性が拡大しています。Layer8はこの構造的課題に対し、自律型AIによって防御側の検証能力を引き上げ、労働集約的なセキュリティ診断を根本から変革する技術が評価され、「みらいビジョン賞」を受賞しました。

■ Layer8について

Layer8は、ソフトウェアエンジニアを中心に構成されるAIセキュリティスタートアップです。共同創設者の岡本拓将（代表取締役）と阿部竜也（共同創業者）が、研究開発から事業化までを一貫して推進しています。実戦面では、米国国防総省（DoD）に対して3件の脆弱性を報告した実績があり、HackerOneの90日間ランキングで86位を記録しています。2025年度未踏アドバンスト事業、NVIDIA Inception Programに採択されており、今回のGENIAC-PRIZE受賞と合わせ、研究機関・産業界双方からの評価を得ています。

■ プロダクト「Trident」

Layer8が開発する「Trident」は、Webアプリケーションを継続的に検証し、再現可能な証跡付きの指摘を届ける「evidence-first」のAIセキュリティ基盤です。対象URLや許可ドメイン・パス、各種ガードレールを設定した上で、AIがUIを自律的に探索し、動的に検証計画を生成し、証跡とともに結果を提示します。

技術面では、複数の専門AIが連携するマルチエージェント構成と、エージェント間の状態共有を担うVector Memoryにより、自律的な検証ワークフローを実現しています。推論過程や攻撃経路を可視化する独自のグラフUIで説明可能性と介入性を確保し、ヒューマンリーダブルなレポートや証跡バンドルなど実務で扱いやすい成果物を出力します。PortSwigger Web Security Academyを用いたベンチマークでは全体の84.1%を達成し、Authentication、Race Conditions、Business Logicなど従来は高度な専門人材しか対応できなかった領域の自動化を可能にします。

■ 今後の展開

Layer8は今後、単発診断に加え、継続的評価や開発パイプラインへの組み込みを含む提供モデルを整備します。決定論的検証モジュールとのハイブリッド化やセーフティレイヤーの実装を進め、AIによる自動化と人間によるレビュー可能性を両立させながら、実環境品質へとプロダクトを進化させていきます。

■ PoC・技術提携・事業連携のご案内

セキュリティ事業者、SaaS企業、Webサービス事業者、SIer、研究機関など、AIを活用した継続的なセキュリティ検証基盤に関心をお持ちの企業・団体からのご連絡を歓迎します。当社のコア技術をインフラとして広く社会実装するため、中長期的な視点での戦略的パートナーシップについても積極的に対話を行ってまいります。

■ 代表コメント

Layer8株式会社 代表取締役 岡本拓将

「このたび、未踏で研究開発を進めてきた技術がGENIAC-PRIZE『みらいビジョン賞』という形で評価されたことを大変光栄に思います。私たちは、AIを単なる効率化ツールではなく、継続的なセキュリティ検証を支えるインフラとして実装していきたいと考えています。今回の受賞を契機に、より多くの組織が高品質なセキュリティ検証にアクセスできる世界を目指してまいります。」

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179810/table/3_1_1f0407228465db21cf8234cfc99f7a66.jpg?v=202603250351 ]お問い合わせ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4w1Ms3XtwCofVLJgJAsQO1jfNBRjmLjfdquEm1uNm-JsbJA/viewform