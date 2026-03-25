『コンサル業界大研究 第9版』が東京大学生協ランキング（就職・公務員部門）で第1位を獲得

株式会社コンコードエグゼクティブグループ

株式会社コンコードエグゼクティブグループ（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・一橋大学客員教授：渡辺秀和）は、2026年1月15日発売の書籍『コンサル業界大研究 第9版』（渡辺秀和・山越理央 共著、産学社）が、東京大学生協 本郷書籍部の2026年2月度ランキング（就職・公務員部門）において第1位を獲得したことをお知らせいたします。

同書籍部は東京大学の学部生・大学院生を主要読者層とする書店であり、月間ランキングは就職・キャリア関連書籍の動向を示す指標の１つとして注目されています。

書籍概要

書籍名：『コンサル業界大研究 第9版』

著 者：渡辺秀和・山越理央

出版社：産学社

発売日：2026年1月15日

発行部数：シリーズ累計25万部超（2026年3月時点）

本書は、Amazonや楽天ブックスなどのオンライン書店および全国書店にて購入可能です。

▼Amazonでの購入はこちらから▼

https://www.amazon.co.jp/dp/4782536038

本書の内容と特徴

『コンサル業界大研究 第9版』は、コンサル転職・就職の定番書としてビジネスパーソンや大学生から支持されてきた、人気シリーズの最新刊です。第9版では、AI時代を迎えたコンサルティング業界の構造変容から仕事内容の変化、コンサル卒業後のキャリアの詳細、さらには内定を勝ち取るための選考対策まで、網羅的に解説。前著から約100ページの大幅拡充を実施しました。

主な収録内容は以下のとおりです。

- BCGをはじめとするトップファーム6社の幹部と著者が対談。コンサル業界の最前線における動きを読み解き、AI時代に求められるコンサルタント像を考察。- 生成AIの進化、地政学リスクの顕在化、日系グロースファームの台頭など、コンサル業界を取り巻く最新動向を解説。- コンサルタントの仕事内容、ワークライフバランス、年収の実態を具体的に紹介。- コンサルファーム入社後のキャリアパスに加え、ポストコンサルのネクストキャリアについても詳しく紹介。- 内定獲得に直結する実践的な選考対策法を、新卒編・中途編に分けて収録。ケース面接対策も丁寧に紐解き、初学者でもこの一冊で基本からマスターできるよう、徹底解説。対談掲載ファーム（6社）

ボストン コンサルティング グループ（BCG）／日本IBM／PwCコンサルティング／プロレド・パートナーズ／三菱UFJリサーチ＆コンサルティング／グッドパッチ（掲載順）

読者からの反響

「有名ファームの幹部が語る『AI時代のコンサルタント像』が非常に参考になった。生成AIの進化によってコンサルタントに求められる役割がどう変わるのかを、抽象的な議論にとどまらず、各ファームの視点から理解できる。業界研究本でありながら、これからの時代に求められる人材像までが見えてくる内容だ」

「コンサルタントという仕事の魅力はもちろん、ワークライフバランスや年収のリアルまで知ることができた。華やかなイメージだけでなく、実際のプロジェクトの進め方や仕事の厳しさも紹介されており、入社後の働き方を具体的にイメージできる」

「コンサル転職の支援現場で培われた、実践的な選考対策が盛りだくさん。特にケース面接対策に関しては、初心者がつまずきやすいポイントがしっかりと押さえられていて分かりやすかった」

「入社後のキャリアパスだけでなく、あまり知られていないコンサル卒業後の選択肢まで詳細に解説されている。『コンサルに入ること』をゴールにせず、長期的な視点でキャリアを考えたい人にとっても、頼りになる一冊だ」

このような方におすすめいたします

- コンサルティング業界への就職をめざす学生（学部生・院生）- コンサルティング業界への転職を検討しているビジネスパーソン- AI時代に求められるコンサルタント像や最新の業界動向を把握したい、現役コンサルタント- コンサル卒業後のキャリアパスについて知りたい、コンサル志望者や現役コンサルタント

書籍の詳細や目次、著者メッセージは、弊社Webサイトの書籍紹介ページ(https://www.concord-career.com/company/consultant/watanabe/book/book04/)よりご確認いただけます。

ランキング・受賞実績

東京大学生協 本郷書籍部 2026年2月度ランキング（就職・公務員部門）第1位（2026年3月時点）

※前著（第8版）も東京大学生協 本郷書籍部ランキングで第1位を記録。シリーズとして継続的に、名門大学の学生から高い評価を受けています。

▷東京大学消費生活協同組合｜書籍部ランキング(https://www.utcoop.or.jp/service/books/ranking/)

著者紹介

渡辺秀和（わたなべ・ひでかず）

コンコードエグゼクティブグループ代表取締役社長 CEO

一橋大学 客員教授

一橋大学商学部卒。三和総合研究所（現 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）戦略コンサルティング部門へ新卒入社。同社最年少でプロジェクトリーダーに昇格し、多数の新規事業開発プロジェクトを手がける。

2008年、コンコードエグゼクティブグループを設立。同社は、マッキンゼーやBCGをはじめとするコンサルティングファーム、投資銀行・PEファンド、スタートアップの経営幹部、起業家などへ、数万人規模のビジネスリーダーのキャリアチェンジを支援してきた。

2017年には、東京大学にて学部３・４年生、大学院生を対象とした正規科目「キャリア・マーケットデザイン」のコースディレクターを務め、授業設計と講義を担当。また、キャリア教育事業を担うコンコードアカデミーの代表取締役に就任し、学生へキャリア設計の知見を伝えるサイト「CareerPod」を開設した。2025年、一橋大学 客員教授に就任。キャリア設計の理論と実践知を体系化した授業を開講し、次世代リーダーの育成に取り組んでいる。

「日本ヘッドハンター大賞」コンサルティング部門にて初代MVP 受賞。

主な著書に『未来をつくるキャリアの授業』（日本経済新聞出版社）、『ビジネスエリートへのキャリア戦略』（ダイヤモンド社）などがある。

山越理央（やまこし・まさお）

コンサルティングファーム研究会 代表

一般社団法人クリエイティブデザインネットワーク 理事

東京大学公共政策大学院修了。多摩美術大学クリエイティブリーダーシッププログラム修了。プライスウォーターハウスクーパース（現 PwCアドバイザリー）に新卒入社。大企業の事業再生業務を推進し、V字回復に向けた経営改革のビジョンや再成長戦略、経営再建計画の策定を支援してきた。

現在は、国内最大規模のシンクタンクに籍を移し、戦略コンサルタント（プリンシパル）として社会課題解決に向けた企業の経営ビジョンや経営戦略の策定、新規事業開発や事業開発組織の設計などを幅広く支援している。また、デザインやアート、クリエイティブの専門家として、政府のデザイン政策やデザイン経営の立案や推進、グッドデザイン賞の海外への制度輸出、企業の経営改革や事業開発にデザイン思考や感性、美意識を取り入れるコンサルティングサービスや経営者／幹部向けの能力開発等を主導。

コンサルティング業界の現在を日本で最も広く深く知る専門家として、業界の現役コンサルタントや内定者で構成される「コンサルティングファーム研究会」を主宰。研究会では、コンサルティング業界の最新動向をリアルタイムで把握し、業界の未来に関する研究や情報発信を行っている。

株式会社コンコードエグゼクティブグループについて

コンコードエグゼクティブグループは、「日本ヘッドハンター大賞」コンサル部門 初代MVPを受賞したキャリアデザインファームです。マッキンゼーやBCGをはじめとするコンサルティングファームへの「コンサル転職」や、コンサル出身者の経営幹部キャリアを支援する「ポストコンサル転職」に高い実績を持ちます。

弊社が提唱する「キャリア戦略論」は、ダイヤモンド社や日経新聞出版社より、書籍として発刊されました。さらに、 東京大学や一橋大学におけるキャリアデザインの授業、ビジネスカンファレンスへの登壇など、「未来をつくるリーダー」を支援するキャリア教育活動にも積極的に取り組んでいます。

▷コンコードエグゼクティブグループ｜コーポレートサイト(https://www.concord-group.co.jp/)

▷キャリア支援サイト「コンサル＆ポストコンサル転職」(https://www.concord-career.com/)

▷大学1年生から学べるキャリア教育サイト「CareerPod」(https://careerpod.jp/)

お問い合わせ

株式会社コンコードエグゼクティブグループ

社長室（担当：鈴木）

info@concord-group.co.jp