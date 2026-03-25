Anthropic & ChatGPT 時代の「最後の10%問題」を解決。AIで作った資料を完成させる新サービス『10%ToGo』を提供開始 ～本日リリース　～

イニシエイト株式会社

イニシエイト株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：辻野 勝幸）は、本日2026年3月25日（水）にAIができない"残り10%の作業"をお引き受けするサービス「10%ToGo」をリリースしました。

Anthropic や ChatGPT などの生成AIソリューションを利用することにより、90%まではデータ作成ができる時代になりました。残りの約10%の作業はどうしても"人間の能力"で埋める必要があります。しかし、その作業は神経を使い集中力を要する、負荷の大きい作業だとお感じのことかと存じます。

この辛い作業から、あなたや貴社の従業員の皆様を解放します。

3月25日（水曜日）から４月24日（金曜日）までの期間、無料キャンペーンを実施（先着20社/名の予定）いたします。この機会にぜひお試しください。

ご相談先emailアドレス： toiawase@initiate-world.com

残りの約10%の作業

残りの約10%の作業、例えば

・作成目的に一致しているかの確認

・事実との乖離の発見とその修正

・その他のエラーの発見とその修正

・ライティングの修正と改善

・作成目的に一致しているかの確認

・自然な表現へのリライト

などの作業が必要ですが、これらの作業を承ります。

生成AIで作成した文書内容のエラーを見つけ、正します。

生成AIで作成した文書内容の真偽を確認して正しい内容に編集しなおします。

AIコンピュータシステムがどうしても出力してしまうエラーを見つけて正します。

くせのあるAI文章を自然な表現へとリライトします。

その他、気づいたことを修正します。



イニシエイト株式会社では、この大変面倒な「残り10%の作業」をお引き受けいたします。

作業は正確に行い、正確なアプトプットをお約束いたします。

（１）AIに生成させた発表資料のファクトチェック

生成AIに生成させた発表資料（パワポなど）のファクトチェック。記述内容とデータの確認・調査、その結果に基づく修正作業を実行いたします。

（２）AIに動画から生成させた各国語文書の整合性チェック

例えば、AIに動画を読み込ませて各国語版を生成させた手順書や取扱説明書について、各言語間での整合性のチェック。各国語版の比較チェックを実施し、内容の整合性チェックおよび校正をお引き受けいたします。差異をチェックし校正したのちに、専門用語や意味の整合性も診て正し、各国語文をネイティブエディターが自然な文章に変更し仕上げます。

AI特有のぎこちない表現も自然な表現に変更いたします。

（３）AIに生成させた翻訳文のクロスチェック

AIに生成させた翻訳文の正確性チェック。翻訳前の原文と翻訳後の訳文のクロスチェック（比較チェック）を実施し、訳の正確性チェックおよび校正をお引き受けいたします。原文との整合性について、専門用語や意味の整合性も診て正し、訳文を変更いたします。ネイティブエディターが自然な文章に変更し仕上げます。

AI特有のぎこちない表現も自然な表現に変更いたします。

（４）AIに生成させたエクセルデータのチェック

AIに表作成&数値入力&文字入力をさせて生成したエクセルデータの、内容のチェックをお引き受けいたします。計算式や関数の設定でエラーが出ている場合やマクロやVBAでエラーが出ている場合は、その原因を調べてプログラム修正し動作するようにいたします。

（５）IR資料リリース前のチェック

日本語IR資料リリース前の文章についての第三者チェック。英語版については日本語版との対比チェックとネイティブチェックを実施いたします。

記述内容の確認、その結果に基づく修正作業を実行いたします。他のIR資料や過去のリリース済みの資料との齟齬の有無も確認いたします。（見つけた齟齬は一旦ご報告いたします）

（６）様々な文章のチェック

全ての文書について対応いたしますので、どんな文書でも先ずはご相談ください。紙文書についてもチェックいたします。

費用

まずはサンプルファイルあるいは実ファイルをメールなどにてお送りください。

この際に、ご要望の作業内容の概略をお伝えください。

折り返し、お見積書をお送りいたします。

・ご相談いただきましたら、まず見積もりいたします。お送りいただくデータの状態（仕上がりレベルなど）によって費用が上下いたしますので、まずは見積金額を見てご検討ください。

・ご要望の作業内容以外にも必要と思われる作業を当方で見つけた場合は、見積もり前あるいは見積提出時にお知らせいたします。

・ご予算に限りがある場合はご予算もお知らせください。

・ご希望納期までに納品完了するために必要な費用をお見積もりいたします。

＊ご希望納期までに完了できない可能性がある場合は、お見積提出時にその旨をお伝えいたしますのでご判断をお願いいたします。その場合は安全な納品時間を提案させていただきます。

＊平日・土日祝の区別なく作業スケジューリングいたします。例えば金曜日にご依頼いただくと、月曜日にお納めすることもでき、より便利かと存じます。

＊詳細はemailにてお問い合わせください。 toiawase@initiate-world.com

＊3月25日（水）から４月24日（金）までの期間、無料キャンペーンを実施いたします。（先着20社/名の予定）

機密保持

NDA（秘密保持契約書）の締結を先にさせていただいています。

最初にご相談いただく際に、まずはNDA（秘密保持契約書）草案（雛形）のデータをemailに添付してお送りください。内容をすぐに確認させていただき、署名してお見積もりの前に返送いたします。

＊内容確認は即日で行います。

＊NDA（秘密保持契約書）のご準備がない場合は、その旨をご連絡ください。弊社版草案をメール添付にてお送りいたします。

■ 増える一方のご担当業務ですが、その裏で起きている障害があります

Anthropic や ChatGPT などの生成AIソリューションの登場と発展により、ある程度（出来の良い時で90%程度でしょうか）までの文書やプログラムのライティングについて、巧みなプロンプティングが必要とは言えど、自動化される時代になりました。

しかしながら、出来上がりの精度は不十分という状況です。

将来にわたってもロングテールでの精度上昇が予想されると思いますので、AI生成のデータをそのまま使用することの危険を伴う年月が今後も続くかと存じます。

AI生成のデータを使用して、間違いや足りない情報を補い完成させるまでの作業が大変で時間がかかるはずです。

例えば、昼間は外回りに出ている営業部門の方や現場に出ている技術部門の方は、どうしても夕方～夜に資料作りをすることになります。

文書の作成やチェック作業・校正作業はブドウ糖を大量に消費しますので、脳を酷使する作業になります。疲労が蓄積しブドウ糖が欠乏した夜間に実施するのは、たいへんきつい業務でミスが起きやすく健康を損なう原因にもなると考えています。

昼間に行えたとしましても、残り10%の作業は神経をすり減らす高負荷の作業です。

お気軽に弊社に文書データをお送りいただき、ご相談ください。

会社概要

イニシエイト株式会社 / Initiate Inc.

https://www.initiate-world.com/company/

本店所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目15番19号

創業：1985年5月2日

設立：2010年1月21日

代表取締役社長：辻野勝幸

法人番号：3180001073025

インボイス適格請求書発行事業者登録番号：T3-1800-0107-3025

主要取引銀行：三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部、三井住友銀行 名古屋支店、名古屋銀行 柳橋支店

■ 責任者からのコメント

代表取締役社長 辻野 勝幸

弊社はエージェント（仲介業者）ではなく、自社で丹念に文章やプログラムを仕上げてお納めしている製作・開発会社としてこれまで、お客様の目的を達成していただける納品物をとの思いで仕事をしてまいりました。

昨年からの急激な生成AIの進化により、みなさまの業務フローが大きく変化し、その対応へのご苦労は小さくないと想像しております。

どうか、新時代の業務上のお悩みをお聞かせください。ご相談いただければ解決の糸口が見つかるかもしれません。きっと見つかるでしょう。

全ての責任とコミットメントが自社内に存在する。そんな会社ですので、徹底的に貴社/貴方に貢献いたします。