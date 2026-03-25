ヴィンテージ時計店「PRINCIPE PRIVE - Epoca d′Oro」で店頭受け取りサービスが開始。

株式会社PRINCIPE prive

1950年代～90年代のヴィンテージ時計を独自の審美眼でセレクトし、国内外の時計コレクターやファッショニスタから高い評価を得ている「PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro（プリンチペプリヴェ エポカドーロ」が、東京・表参道に登場。

これまでオンラインスアのみの販売でしたが店頭にてご試着とご購入が可能となりました。

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - OMOTESANDO

東京都港区北青山3-5-19

営業時間：12:00 - 19:00

防犯上の観点から、一部の高額商品は別倉庫にて保管しております。

ご希望のモデルの店頭在庫につきましては、各商品ページをご確認ください。「店舗受取（Store Pickup）」が有効な商品は店頭にご用意がございます。それ以外の商品につきましては、お問い合わせ窓口よりご予約が必要となります。

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro Official Site(https://principe-prive-epocadoro.com)

店頭ラインナップ（一部）

Cartier Must Tank Velmaile LM 1980s \385,000OMEGA Seamaster Warm Patina Dial 1963s \253,000LONGINES 6169 GP 1980s \99,000LONGINES Grandes Classiques GP 1990s \99,000

店舗詳細

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - OMOTESANDO

東京都港区北青山3-5-19

営業時間：12:00 - 19:00

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oroについて

Epoca d’Oro - 黄金時代

PRINCIPE PRIVE - Epoca d’Oro は、時間への深い敬意から生まれました。

それは単なる“時を測るもの”ではなく、受け継がれていく 遺産（レガシー） としての時間です。

私たちは、世界でも最も尊敬されるメゾンが生み出したヴィンテージタイムピースの中から、個性・誠実さ・そして時代を超えて愛されるデザインを備えたものだけを厳選してキュレーションしています。

私たちが紹介する一本一本の時計には、長い年月の中で培われた 職人技、文化、そして歴史 が刻まれています。常に新しさが求められる現代において、私たちが大切にしているのは 「永続する価値」 です。私たちは本物のラグジュアリーは決して声高ではない。それは、時を超えて存在し続けるものだと信じています。

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro 公式ウェブサイト(https://principe-prive-epocadoro.com)

公式インスタグラム(https://www.instagram.com/principeprive_epocadoro/)