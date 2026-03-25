4/16(木) 東京開催｜IE, Manchester, IMD, Sydneyなど名門校が来日。キャリアを世界へ繋ぐ「QS Discover大学院・MBAフェア」

QS Quacquarelli Symonds

キャリアの次なるステージを模索されている皆様、こんにちは。

英国の高等教育評価機関 QS です。

「グローバルな環境で専門性を高めたい」「海外でのMBA取得を通じてキャリアの選択肢を広げたい」

その想いを具体化するための第一歩として、東京にて留学イベント「QS Discover 大学院 & MBAフェア」を開催いたします。

本フェアの最大の魅力は、世界各地から大学院およびビジネススクールのアドミッション・オフィサー（入学審査官）が実際に来日することです。インターネット上の情報だけでは得られない「リアルな選考基準」や「プログラムの詳細」を、直接対話を通じて確認できる絶好の機会です。

さらに、各分野のエキスパートによる個別相談や限定セミナーも同時開催。出願対策から試験準備、資金計画、そして卒業後のキャリアパスまで、留学の検討に必要な情報を1日で効率よく網羅できるプログラムをご用意しております。

■ 開催概要

- 日程：2026年4月16日（木）- 会場：ハイアット リージェンシー 東京（西新宿）- 時間：18:00 受付開始 / 19:00 - 21:30 フェア開催- 費用：無料（事前登録制・入退場自由）

■ 本フェアの注目ポイント

- 入学審査官とのダイレクトカウンセリング：各校の担当者と対面し、プログラム内容や合格のポイントを直接確認。- 専門家による徹底サポート：プロによる無料の出願相談、英文CV（履歴書）添削や試験対策アドバイスを実施。- キャリアネットワークの構築：留学経験者や、同じ志を持つプロフェッショナルとの貴重な交流。- 参加者限定の奨学金チャンス：総額5万ドルの「QS ImpACT奨学金」への申請資格を付与。

■ 参加予定校

【大学院留学フェア】

University of Manchester (WUR #35) / University of Sydney (WUR #25) / Nanyang Technological University (WUR #12) / Bocconi University / New York Institute of Technology / Audencia Business School / Temple University / The George Washington University / ESCP Business School / Emory College of Arts and Science など

*WUR = QS World University Rankings 2026

参加予定校 Savannah College of Art and Design参加予定校 Porto Business School

【MBA留学フェア】

IMD (MBA #25) / Warwick Business School (MBA #30) / The University of Sheffield / National University of Singapore Business School (MBA #23) / Rotterdam School of Management / IE University (MBA #11) / Frankfurt School of Finance & Management (MBA #40) / ESSEC & Mannheim EMBA (MBA #29) / Hult International Business School など

*MBA = QS Global MBA Rankings 2026

■ 協力パートナー、ゲストスピーカー：



【大学院留学フェア】

- ETS Japan (TOEFL/GRE)：2026年開始の改訂版TOEFL iBTやGREの対策法をご案内します。ブース相談者には概要冊子や限定グッズも進呈いたします。- Campus France Japan：フランス留学の最適な計画作りをサポートし、専門スタッフによる個別相談を実施いたします。- The Beyond Border：ネイティブスタッフによる英文CV添削を提供します。キャリアカウンセラーによる留学後の就職・転職相談も承ります。- 鶴田 冬華 氏（King’s College London卒）：自身の留学経験をもとに、出願から現地の授業スタイル、理想と現実まで実体験をご紹介します。- みんなの留学部：現役・経験学生が、留学生活のリアルと実践的なアドバイスをお届けします。

【MBA留学フェア】

- AGOS Japan：テスト対策と、審査官視点を熟知した出願メソッド（Essay/Interview）で、MBA合格を強力にバックアップいたします。- MBA Lounge：AI活用術から資金計画、子育てとの両立まで、悩みを持つ方へ「30分小グループ相談会」を開催いたします。- Next Stage Oxford：Oxford MBAホルダーが直接担当し、トップ校で戦うための「無料英文CV診断」を提供いたします。- Affinity英語学院：あなたのキャリアと強みに合わせ、最適なテスト選定と学習戦略を個別に診断いたします。- Nikkei Asia：世界経済や市場トレンドなど、MBA留学のプランニングに不可欠な最新グローバル・インサイトをお届けします。

■ 詳細・事前登録

事前参加登録制となります。ご希望のフェアを下記よりご登録ください。

【大学院留学フェア】に登録する（無料） :https://qs.topuniversities.com/ja/events/asia/tokyo?utm_source=PR_Times&utm_medium=article&partnerid=9853【MBA留学フェア】に登録する（無料） :https://qs.topmba.com/ja/events/asia/tokyo?utm_source=PR_Times&utm_medium=article&partnerid=9853

皆様のキャリア形成における強力なサポートとなることを、スタッフ一同願っております。会場でお会いできるのを楽しみにしております。

QS Team

お問い合わせ：eventssupport@qs.com

参考情報：

QS世界大学ランキング2026：https://www.topuniversities.com/world-university-rankings

QSグローバルMBAランキング2026：https://www.topuniversities.com/mba-rankings/global

QS Business Master'sランキング2026：https://www.topuniversities.com/business-masters-rankings