住友重機械とNEC、油圧ショベルの映像・センサデータを活用したヒヤリハット抽出・レポート化システムを業界で初めて開発

住友重機械工業株式会社

住友重機械工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：渡部敏朗、以下「住友重機械」）と日本電気株式会社（本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO：森田隆之、以下「NEC」）は、事故のない安全な建設現場の実現に向けて、油圧ショベルに搭載したカメラ映像やセンサ情報からヒヤリハットの抽出と安全な行動を促すレポート生成を自動で行うシステムの共同開発を2026年4月から開始します。

【共同開発するシステムを用いた安全施策実施の全体像】

■開発の背景

日本国内で発生する労働災害は、労働安全衛生法の施行以降、継続的な改善により年々減少傾向にあります。一方、天候、地質、日々変化する作業環境といった不確定要素の影響を受けやすい建設業では、依然として多くの労働災害が発生しており、現場の安全性を高めるため、デジタル技術を活用した新たな支援システムが必要とされています。その一つとして、現場ごと、時間ごとの映像や作業ログから危険兆候があるシーン（以下、「リスクシーン」）を自動的に抽出・可視化・要約するシステムが求められています。しかし建設業界では、建機操作の映像データの蓄積から、リスクシーン抽出、ヒヤリハット分析と可視化、さらにレポート作成まで一気通貫で実現するシステムはありませんでした。

こうした背景を踏まえ、建設機械の知識とデータ分析技術を保有する住友重機械と、長年培ってきた映像認識技術と最新の生成AI技術を保有するNECの連携により、油圧ショベルに取り付けたカメラ映像やセンサ情報を基に、現場課題に即したヒヤリハットの抽出、レポート化を自動で行うシステムの開発を業界で初めて開始します。

■開発を目指すシステムの概要

本システムでは、まず住友重機械グループの ICT/IoT 共通基盤「SHICuTe（シキュート）」（注1）に蓄積された油圧ショベルの実現場データを学習した抽出AIによって、撮影した映像からリスクシーンを抽出します。このリスクシーンと油圧ショベルの操作情報は、NECが開発した映像認識と生成AIを組み合わせた独自技術（注 2）で分析され、時間・空間情報を含むマルチモーダルデータとして保存されます。本データと、住友重機械が有する建設現場の機械と人の作業ノウハウをもとに、事故・建機故障や注意すべき作業を定義した危険・禁止行動データ、企業独自データと照合します。この照合結果を用いて、報告すべきリスクシーンを抽出し、発生経緯を要約した高品質なヒヤリハットレポートを自動生成します。

なお、本取組に先行して、2025年9月には、油圧ショベルに搭載したカメラで撮影した動画から、現場で発生するヒヤリハット事例の抽出とレポートの自動生成システムに関する技術実証を行いました。その結果、映像から抽出したリスクシーンより、発生する可能性がある事故のケースと経緯を含むヒヤリハットについて報告ができることを確認しました。こうした成果を踏まえ、2026年4月からの共同開発ではさらに抽出できるヒヤリハットの種類の増加や、顧客の安全対策に合わせたレポート生成機能の強化等を進め、安全な作業現場の実現を目指します。

【ヒヤリハットレポートを生成するまでの処理の流れ ※特許出願中（2026年3月25日時点）】

■今後の展望

2026年度は住友重機械の現場データや安全管理の知見、NECのAI技術および先端技術コンサルティングサービス(注3)等を活用し、本システムの技術開発と事業化検証を進め、2027年度の実用化を目指します。また、将来的には、人と機体の接触で労働災害が発生しうるシーンに加え、さまざまな作業者が気づいていない不安全状態や現場ごとのルールにも柔軟に対応できるよう、システムの適用範囲を拡大していく予定です。

住友重機械とNECは、これからも両社の強みを融合した開発と検証を重ね、安全な建設現場の実現に向けた新たな技術を社会に提供します。

【注釈】

1. SHICuTeは、当社グループの製品群を横断して機能開発ができる共通基盤プラットフォームです。オンラインに接続した当社グループ製品における各種運転データなどの情報を収集・蓄積します。「SHICuTe」は、住友重機械工業株式会社の登録商標です。

2. 「NEC、映像認識AI×LLMにより、動画から説明文章を自動生成する技術を、世界で初めて開発 ～ドライブレコーダー動画に適用し、事故報告書の作成時間を削減～」（NEC、2023年12月5日発表）

https://jpn.nec.com/press/202312/20231205_01.html

3. NEC先端技術コンサルティングサービス

https://jpn.nec.com/advanced-tech-consulting/index.html

【本技術について】

建機データとLLMが結びついて生まれた建設現場事故ゼロへの希望住友重機械工業×NECによる共同開発（NECサイト）

https://jpn.nec.com/rd/technologies/202512/index.html

以上