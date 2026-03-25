東京西濃運輸「第7回 関西物流展」に初出展

東京西濃運輸株式会社

東京西濃運輸株式会社（東京都荒川区、代表取締役：小林東為、以下「東京西濃運輸」）は、「第7回 関西物流展」（2026年4月8日～10日、会場：インテックス大阪）に出展いたします。

「関西物流展」は、物流業界の生産性向上や環境改善につながる製品・技術・サービスが一堂に集結する、物流業界最大級の総合展示会です。

ブースイメージ

東京西濃運輸は、カンガルー便を主力とした輸送サービスを中心に、さまざまな物流ソリューションを提供しております。

では、皆さまに広く知られているカンガルー便以外に、当社にはどのようなサービスがあるのでしょうか？

本展示会では、その中でも

- 物流倉庫情報サイト「SOKONNECT」- 貸切輸送トラックマッチングサービス「貸切王」

にフォーカスし、当社の新たな取り組みをご紹介します。

「SOKONNECT」 は、地図上で直感的に倉庫を探せるインターフェイスを備えた物流倉庫情報サイトです。「SOKONNECT」で見つかった倉庫は、その後の内覧調整から契約、さらに搬入計画まで、当社スタッフが一貫してサポートします。

「貸切王」 は、機械的な条件マッチングだけに頼らず、オペレーターによるアナログなトラック手配を強みとしています。

人とAI双方の特色を生かし、複雑な案件や緊急性の高い案件にも柔軟に対応できます。

これまで関東圏を中心にサービスを展開してきましたが、2025年1月には名古屋にサービスセンターを開設し、現在は関西～中京圏での配車にも対応しています。

東京西濃運輸ブースへぜひお立ち寄りください

会場では、「SOKONNECT」を実際に操作してご体感いただけるほか、その場で「貸切王」による配車相談も可能です。

カンガルー便を基幹とし、それを補完・拡張する「SOKONNECT」と「貸切王」。

本展示会でご紹介する2つのサービスが、カンガルー便にプラスアルファの価値を提供します。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

展示サービスについて

SOKONNECT（ソーコネクト）はビジネスと倉庫をシームレスに結びつけます。

「地図を使ってシンプルに直感的に倉庫を探せる」「倉庫とお客様のビジネスを繋ぐ」をコンセプトに開発された物流倉庫情報サイトです。

URL：https://sokonnect.jp/

紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=d01VW0JA09o

貸切輸送トラックマッチングサービス「貸切王」では2tから大型まで、全車種手配可能。繁忙期や緊急の案件にも迅速に対応し、コストダウンや最適な運行計画を提案してお客様をサポートします。

URL： https://www.tokyo-seino.co.jp/kashikiri

紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=8YbTnQG-ZqQ

開催概要

展示会名 第7回 関西物流展

日時 2026年4月8日（水）～10日（金）

10:00～17:00（※最終日のみ16:00まで）

会場 インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）

出展場所 6号館 B4-72

最寄り駅 大阪メトロ 中央線「コスモスクエア駅」より徒歩9分

大阪メトロ ニュートラム「中ふ頭駅」より徒歩5分

入場料 無料（※入場には事前登録が必要）

事前登録はこちら :https://www.kansai-logix.com/registration/notice/

会社概要

社名 東京西濃運輸株式会社

創業 1953年8月

資本金 1億5176万円

本社所在地 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-56-5

代表者 代表取締役社長 小林東為

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

東京西濃運輸株式会社

広報担当:植松 健太郎

biz@tokyo-seino.co.jp

TEL 03-3807-8181 / FAX 03-3806-7618

https://www.tokyo-seino.co.jp/

*** お問い合わせに関するご注意 ***

「SOKONNECT」および「貸切王」は「東京西濃運輸株式会社」によるサービスです。

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