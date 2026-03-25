東京西濃運輸「第7回 関西物流展」に初出展
東京西濃運輸株式会社（東京都荒川区、代表取締役：小林東為、以下「東京西濃運輸」）は、「第7回 関西物流展」（2026年4月8日～10日、会場：インテックス大阪）に出展いたします。
「関西物流展」は、物流業界の生産性向上や環境改善につながる製品・技術・サービスが一堂に集結する、物流業界最大級の総合展示会です。
ブースイメージ
東京西濃運輸は、カンガルー便を主力とした輸送サービスを中心に、さまざまな物流ソリューションを提供しております。
では、皆さまに広く知られているカンガルー便以外に、当社にはどのようなサービスがあるのでしょうか？
本展示会では、その中でも
- 物流倉庫情報サイト「SOKONNECT」
- 貸切輸送トラックマッチングサービス「貸切王」
にフォーカスし、当社の新たな取り組みをご紹介します。
「SOKONNECT」 は、地図上で直感的に倉庫を探せるインターフェイスを備えた物流倉庫情報サイトです。「SOKONNECT」で見つかった倉庫は、その後の内覧調整から契約、さらに搬入計画まで、当社スタッフが一貫してサポートします。
「貸切王」 は、機械的な条件マッチングだけに頼らず、オペレーターによるアナログなトラック手配を強みとしています。
人とAI双方の特色を生かし、複雑な案件や緊急性の高い案件にも柔軟に対応できます。
これまで関東圏を中心にサービスを展開してきましたが、2025年1月には名古屋にサービスセンターを開設し、現在は関西～中京圏での配車にも対応しています。
東京西濃運輸ブースへぜひお立ち寄りください
会場では、「SOKONNECT」を実際に操作してご体感いただけるほか、その場で「貸切王」による配車相談も可能です。
カンガルー便を基幹とし、それを補完・拡張する「SOKONNECT」と「貸切王」。
本展示会でご紹介する2つのサービスが、カンガルー便にプラスアルファの価値を提供します。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
展示サービスについて
SOKONNECT（ソーコネクト）はビジネスと倉庫をシームレスに結びつけます。
「地図を使ってシンプルに直感的に倉庫を探せる」「倉庫とお客様のビジネスを繋ぐ」をコンセプトに開発された物流倉庫情報サイトです。
URL：https://sokonnect.jp/
紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=d01VW0JA09o
貸切輸送トラックマッチングサービス「貸切王」では2tから大型まで、全車種手配可能。繁忙期や緊急の案件にも迅速に対応し、コストダウンや最適な運行計画を提案してお客様をサポートします。
URL： https://www.tokyo-seino.co.jp/kashikiri
紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=8YbTnQG-ZqQ
開催概要
展示会名 第7回 関西物流展
日時 2026年4月8日（水）～10日（金）
10:00～17:00（※最終日のみ16:00まで）
会場 インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）
出展場所 6号館 B4-72
最寄り駅 大阪メトロ 中央線「コスモスクエア駅」より徒歩9分
大阪メトロ ニュートラム「中ふ頭駅」より徒歩5分
入場料 無料（※入場には事前登録が必要）
事前登録はこちら :
https://www.kansai-logix.com/registration/notice/
会社概要
社名 東京西濃運輸株式会社
創業 1953年8月
資本金 1億5176万円
本社所在地 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-56-5
代表者 代表取締役社長 小林東為
本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先
東京西濃運輸株式会社
広報担当:植松 健太郎
biz@tokyo-seino.co.jp
TEL 03-3807-8181 / FAX 03-3806-7618
https://www.tokyo-seino.co.jp/
*** お問い合わせに関するご注意 ***
「SOKONNECT」および「貸切王」は「東京西濃運輸株式会社」によるサービスです。
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