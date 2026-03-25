GSXのセキュリティ人材育成の取り組みが「EC Council Global Awards」で評価されました

グローバルセキュリティエキスパート株式会社

グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区海岸1-16-1、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、https://www.gsx.co.jp/、以下、GSX）は、サイバーセキュリティ資格認定機関EC‑Councilが主催する“EC‑Council Global Awards 2025”において、当社所属講師 樂満俊幸および小林浩史の2名が、優秀な講師に与えられる「Instructor of the Year」 を受賞いたしました。さらに世界中の認定トレーニングセンター（ATC）の中から、特に優れた教育活動を行った企業に与えられる「ATC（Accredited Training Center）Of The Year 2025」をGSXが受賞しました。

》EC-Council「GLOBAL PARTNER AWARDS」

https://www.eccouncil.org/ec-council-global-awards/

なおGSXは、EC‑Council Global Awards において、これまでも継続的に評価を受けてきました。過去の受賞履歴は次の通りです

2024年 EC-COUNCIL INSTRUCTOR OF THE YEAR、EC-COUNCIL INSTRUCTOR CIRCLE Of EXCELLENCE

2023年 EC-COUNCIL INSTRUCTOR CIRCLE OF EXCELLENCE AWARD

2022年 EC-COUNCIL TRAINING CENTER OF THE YEAR AWARD(ENTERPRISE)

2021年 EC-COUNCIL TRAINING CENTER OF THE YEAR AWARD(ENTERPRISE)

2019年 EC-COUNCIL ATC CIRCLE OF EXELENCE AWARD

2018年 EC-COUNCIL ATC CIRCLE OF EXELENCE AWARD

■EC‑Council Global Awardsについて

EC‑Council Global Awards は、世界各国で展開されるEC‑Councilの認定トレーニングネットワークを対象に、教育品質や受講者満足度、継続的な人材育成への取り組みなどを基準として審査が行われる国際的なアワードです。今回の受賞を通じて、GSXの教育体制に加え、所属講師2名の継続的な指導や人材育成への取り組みについても、評価をいただいたものと受け止めています。

GSXでは、「資格取得にとどまらず、実務で活かせるセキュリティ力の習得」を重視し、最新の脅威動向や実例を取り入れた実践的な研修を継続して提供してきました。

2025年における講師2名の受賞と ATC Of The Year受賞は、こうした教育方針のもとで取り組んできた個人の努力と、組織としての教育体制の両面が評価された結果の一つと考えています。

今後もGSXは、EC‑Council公式トレーニングをはじめとするセキュリティ教育を通じて、受講者一人ひとりが実務の現場で活かせる知識・スキルの習得を支援してまいります。

変化の激しいサイバーセキュリティ分野において、教育内容の継続的な見直しと品質向上に取り組みながら、日本におけるセキュリティ人材育成に貢献していく考えです。

■受賞者コメント

-教育事業本部 事業企画部 樂満俊幸

■担当講座

EC-COUNCIL各認定コース（CCT、CND、CEH、CHFI、CSA）

ISC2 公式トレーニング（CC、CISSP）

SEA/J基礎

■保有資格

EC-COUNCIL CCT、CND、CEH、CSA、CHFI、ECIH、CEH Master

ISC2 CC、SSCP、CISSP

IPA 情報処理安全確保支援士 等

この度、2年連続で「EC-Council Instructor of the Year」を受賞する事ができました。

受講生の皆様からの評価も含めインストラクターとしての活動が評価されたという事でありとても嬉しく思います。

受講生の皆様、弊社研修スタッフ等、研修活動に関わる多くの方からの評価、支援、協力に感謝します。



これからも受講生の皆様に満足頂ける品質の高い研修の提供できればと考えています。皆様と研修でお会いできる事を楽しみにしています。

-教育事業本部 事業企画部 小林浩史

■担当講座

EC-COUNCIL各認定コース（CCT、CND、CEH、CCSE、CHFI、ECIH）

ISC2 公式トレーニング（CISSP、CCSP）

SecuriST ゼロトラストコーディネーター 応用編

■保有資格

EC-COUNCIL CSCU、CCT、CND、CEH、CSA、CCSE、CHFI、ECIH、CEH Master

ISC2 CC、SSCP、CCSP、CISSP

IPA 情報処理安全確保支援士

一昨年から通して3年連続EC-Councilの賞を頂くことができ、大変嬉しく思います。

このような素晴らしい賞を頂くことができましたのも、ひとえに、弊社研修にご参加いただいた受講者皆様のおかげだと心から感じています。本当にありがとうございます。



今後も新しい技術を楽しくわかりやすく、お伝えしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

■EC-COUNCILについて

世界145か国、認定資格保有者30万人超を誇る認定資格プログラムです。幅広い講座が提供されており、育成したいエンジニアの方向性に応じてお選びいただけます。多くのIT企業・SIerに採用されており、これからセキュリティ技術を学ぶ「CCT（Certified Cybersecurity Technician）認定サイバーセキュリティ技術者」や防御の視点から学ぶ「CND（Certified Network Defender）認定ネットワークディフェンダー」を中心に、毎年受講者が増え続けています。

https://www.gsx.co.jp/services/securitylearning/eccouncil/

◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社について

社 名 ：グローバルセキュリティエキスパート株式会社

東 京 本 社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F

代 表 者：代表取締役社長 青柳 史郎

証 券 コ ー ド ：4417

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

資 本 金：546百万円（2025年12月末）

設 立 ：2000年4月（グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載）

コーポレートサイトURL：https://www.gsx.co.jp/