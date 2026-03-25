WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO　イベントレポート＜１＞

株式会社TOKYO EPIC

主要受賞作品が、クリエイタープラットフォーム「LIFE LOG BOX（LLB）」を通じSSFF & ASIAの公式招待作品として上映される予定

3月13日（金）、WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTOが無事閉幕！

俳優、声優、プロデューサー、そして社会学者らが登壇し、著作権や雇用の問題から、表現の本質に至るまで、AIがもたらす変革について、各セッションで明かされた“AI共生時代”の希望と課題など熱い議論を交わしました。会期中の総来場者数は1217名を記録、熱狂の2日間となりました。

また、WAIFF JAPAN実行委員は会期中に、アジア最大級の国際短編映画祭である ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（Short Shorts Film Festival & Asia / 以下 SSFF & ASIA、創設者/代表 別所哲也）とのパートナーフェスティバル連携も発表いたしました。

（左から）別所哲也、和田亮一

2025年4月、フランス・ニースにて開催され、世界に衝撃を与えた世界初・最大級のAIに特化した国際映画祭「WORLD AI FILM FESTIVAL（以下、WAIFF 読み：ワイフ）」。この度、インターナショナル・パートナーとして、2026年3月13日（金）、ロームシアター京都にて世界初・最大級のAI映画祭「WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO（以下、WAIFF 2026 KYOTO）」が閉幕いたしました。

WAIFFは、元Apple Computer（現 Apple Inc.）欧州社長およびグローバル最高執行責任者（COO）を務めたマルコ・ランディ氏によって創設された、“映画と人工知能の交差点を探求する”ための革新的な国際映画祭です。 2025年4月に行われた第一回大会（フランス・ニース）では、53の国と地域から1,500作品以上ものAI映画が殺到。会場には2,000名を超える観客や関係者が詰めかけ、初開催ながら大きな賑わいを見せました。この成功を受け、2026年4月にフランス・カンヌでの第二回本開催が決定しております。 そこに至るまでの道程を「Road to WAIFF Cannes 2026」と称し、ブラジル（サンパウロ）、韓国（ソウル）、中国（無錫）、そして日本（京都）の4都市で予選となる映画祭を開催。各国で選出された優秀作品のみが、映画の聖地・カンヌで開催される本大会「WAIFF Cannes 2026」へと招待される予定です。2026年の日本開催においては、短編・長編映画に加え、SNS向け縦型マイクロシリーズ、広告映像、脚本＋AIティザーなど、時代の最先端を行く幅広いカテゴリーを設置。なお、WAIFF本体はフランスのアルプ＝マリティーム県と、欧州における「AI・アート・社会課題」の研究機関であるEuropIA Instituteの主導により運営されており、技術革新と芸術表現の架け橋となるべく、その規模と精度を拡大し続けています。

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【WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO開催概要】

＊プログラム & 登壇者はこちらをご参照ください

https://worldaifilmfestival.jp/program-and-speakers/

イベントレポート

一部セッションの内容をご紹介

■セッション３. AI×俳優・声優：デジタルツイン時代に問われる「生身の熱量」

「ここまで映画祭に参加してみて、本当に面白くて。刺激を受けています」と語る伊瀬が、「こういう場だからこそ、本当にオープンに。現状、私たちが思っていること、不安に思っていることや期待していることを、オープンに話していきたいと思います」と語るなど、本音の意見をぶつけ合う場となった今回のトークイベントに、伊瀬も別所も気合十分。

とはいえ、AIの台頭については伊瀬も「今後、声優という職業がどうなっていくのか、正直不安な部分もあります。けれどもこの過渡期の中で、ある種まだギリギリ生身の人間の持つ熱量だったり、エネルギーみたいなものは伝わるものがあるんじゃないかと。ある意味祈りや願いに近いものがあります」と正直な思いを吐露。

そして今回のWAIFF JAPANのグランプリ「Japan Best AI Film」を獲得した平田茉莉花さんのアニメ『This is me』が、映像は生成AIで、セリフは人間の声優が担当した作品であったということを踏まえて「AIの映像と生身の人間の声の掛け算というか、融合した作品が増えればいいなと思っていたので、こういった作品は素晴らしいなと思いました。生身の人間だからこその温度感や、ニュアンスが伝わってくると思いました」と称賛。

一方で、映像、セリフもすべて生成AIでつくりあげた作品については、伊瀬も複雑な表情に。「本当に何の違和感もなさすぎて。きっといろんなことを学習して最適解を出しているものなんだと思うんですけど、本当に上手すぎて。わたしたちはセリフの掛けあいによって生まれるエナジーや化学反応、突拍子もないところにいくライブ感、セッションみたいなものを楽しいと感じているんですけど、AIにはそれがない」と指摘する。

一方、本映画祭でパートナー映画祭として連携を発表した SSFF ＆ ASIA 代表の別所哲也氏は「僕は舞台もやるんですが、生身の人間がやる演技、人間が演じる人間の社会、人間が作るファンタジーはもっともっと価値のある、希少性の高いものになると思います」と指摘。さらに「たとえば先ほどのAI映画でも、あれを僕の顔にして、僕が監督するということもありえますよね。これからは、俳優自らがAIを使って監督や脚本家に、自分自身で表現したい世界に踏み込んでいくこともありえる」と付け加えた。

またAIボイスの進化に伴い、声優の「声の権利」を守ることは喫緊の課題となっている。この問題に対し「VOICENCE」という新たな取り組みを紹介した別所は「僕が俳優第一号です」と明かす。これはブロックチェーン技術（DID/VC）を用いて、その音声データが本人の公認によって使用されたものかを証明する仕組みのことだとのことで、これによって無許可のAI音声の無断使用を防ぐとともに、肖像権の保持者に適切なライセンス料の支払いを還元することができる仕組みだという。

そうした仕組みについて伊瀬も「こういう取り組みがだんだん進んできているんですが、その対応は本当に声優によってさまざま。自ら積極的に登録をして、例えばナレーションに関しては実際の声を使ってほしいけど、歌に関しては、本物の歌声ではなくAIの歌声でとか。芝居だけは自分の声でやりたいとか。そうではなく、AIには絶対学習させないという方もいらっしゃって。どうするのかは、皆さんそれぞれの価値観の中で判断されています。ただ私自身、AIを避けては通れないというか、必ず向き合い、そして共に共生していくしかないなと思っています」と語った。

その上で「例えばAIのアバターみたいに、AI 伊瀬茉莉也に仕事をしてもらっている間、舞台で朗読劇をやるといった、生の舞台でしか届けられないものをそこでやるとか。そういう風に自分自身でクリエイトしていく。それこそ私も元々は映画監督を志していたこともあったので、私もAIを使えば作品を生み出すことができるんだということが現実化しているので。そういう風に自ら主体性を持っていないと。もう生き残れない世界になっているんだなと感じています」としみじみ。別所も「そう思います。ちょっと声がいいとか、カッコいいんだけど、演技はいまいち、という人はこれからいなくなる時代になるかもしれないですね」と続けた。

そしてあらためて熱い思いをせつせつと語った伊瀬。「これまで20年以上声優をやってきて、受け継いできたものがあって。そこから心を教えてもらいました。これは本当に申し訳ないのですが、AI音声はただ喋っているだけで、演じているとは思えなくて。そして絵が芝居をしてくれているか、絵から得られる説得力や情報というのはまだあまりないなと思っていて。昨日もステージで小林未郁さんが生の声を披露してくださったんですが、生の声で、自分の心を震わせて歌っていたからこそ伝わる振動や周波数があって。それが届くからこそわたしたちの心も震えるのであって。生身の人間の心はこれからも人間が唯一持てるものだと思うので。生き残っていける道を見つけ出せると思っています」と力強く語った。

そして別所も「パッション（情熱）があるから」と力説。「やはり情熱があるところにしか走れないし、自分が主体的に表現したいことがなければ、生き残れない時代になると思います。AIを敵対するもの、疎外するものだという人はいっぱいいますけど、もしそうなら、それは人間がそうなんです。原爆もそう、ダイナマイトもそう。ワクチンもそう。それで全滅したとしたら、それは生み出した人間なんです。もちろんそうならないようにしないといけないですし、そうならないためにはひとりひとりがAIを使いこなして、どう交わっていくか、それをやるしかない」と会場に呼びかけた。

受賞作品は、 SSFF & ASIAでの特別上映が決定している。

■セッション５. AI×模擬裁判：著作権、雇用、そして教育の空洞化

また他のセッションでは「AI×模擬裁判」と題して、「著作権侵害はどうなる？」「クリエイターの雇用問題は？」「クリエイティビティは進化するのか退化するのか？」という3つのテーマで語り合った。司会を務める櫻井も「WAIFFはAIの映画祭なので、基本的にはAIに対してポジティブな面を打ち出すような雰囲気もあるんですが、やはりネガティブな部分や負の部分もきちんとクローズアップして討論すべきじゃないかと思い、これは是非ともやりたいセッションでした」と意気込んだ。

まず齋藤が、自身が参加している米国アカデミー協会のアニメーションブランチという支部でのAIに対する空気感について紹介する。「アメリカのアカデミー賞に関して、AIを使うことに関してはノーではない。ただし“使っても別に構わないんだけど、それが加点にはなりませんよ”というだけの話なんですよ」とアメリカでの空気感を説明。フランスのRemi Tereszkiewiczも「AIに対してガイドラインやルールを作らなければ、どんな風にでも使われてしまうという問題があって。フランスでは著作権についてもある一定のルールがあります」と前置きしつつも、全体的なルール適用についてはまだまだ議論の最中であることを明かす。

だが国ごとに法律やガイドラインが違った場合、世界的に配信されている映像作品はどうなるのか、といった問題も出てくる。一方、日本国内でAIと著作権の問題に関わる照井弁護士は、各国の判断の揺らぎを指摘する。例えば中国やイギリスが一部でAI生成物に著作権を認める動きを見せる一方、アメリカの最高裁では、「AIだけでつくったものには著作権を認めない」という判断が下されている。そして日本では「踏み込んでいる部分と踏み込んでない部分がある」とのことで、「AIが作ったものに対して人間が加工なり何なり編集をしてできたものに関しては、人間の創作的寄与があるので著作権を認めていい。しかしAIだけで、プロンプトなどを打ってできたものに対して著作権を認めるかどうかに関してはおそらく明示的には答えていないという状況だと思います」と説明。各国ごとに判断がバラバラであるということに皆が頭を悩ませているが、それぞれの国がいかに自国の産業を成長させるという思惑もあるため、うまくいかない、というのが現状であるという。

続いて「雇用問題について」。この問題を語る上でのケーススタディとして、今回の映画祭に応募された「1人のクリエイターがAIを駆使して作ったハリウッド超大作レベルの映像」が紹介された。「この作品をまともに作ろうと思ったら数百億円で、千人規模のスタッフで作らなきゃならない。でもこれを1人で作ったとすると、999人の雇用が奪われたんじゃないかという見方もできる。これは本当に大きな問題に直面しているんです」と語る櫻井。

それを踏まえて、長年スタジオジブリで『おもひでぽろぽろ』や『千と千尋の神隠し』などの大作アニメーションに関わってきた高橋は「技術が発展すると雇用が失われるのは昔からあることなので、ここではいったんそれを外して考えたい」と前置きしつつも、「それよりも僕が気になることが一点あります。たとえば僕はスタジオジブリで高畑勲さんの『おもひでぽろぽろ』や、宮崎駿さんの『千と千尋の神隠し』とか関わっていますけれども、はっきり言って僕の持っているクリエイティビティなものはひとかけらも反映されていないんですよ。『おもひでぽろぽろ』にしても『千と千尋の神隠し』にしても、ほとんど98%ぐらいが高畑さんのものであり、宮崎さんのものなんです。でもアニメの場合、彩色とか、そういった単純作業でもいいから作品に貢献したいという人の気持ちはどこにいくのか。たとえば300人で作品をつくったとしたら、その300人はみんなが自分の作品だと思って、誇りに思うわけですよ。そういう人たちの気持ちを消しちゃっていいのか」と訴える。さらにもう一点。単純作業をAIで作業することによって、新人の教育の場が閉ざされてしまい、その先にあるクリエイティビティな仕事へとステップアップしていく道が閉ざされるのではないか、そうした機会の喪失に危惧するものがあるという。

一方、小説家であり映画監督でもある秦は「四半世紀クリエイターとしてやってきて、リスペクトできる仲間と寝食をともにして、一本の映画を作る喜びは何物にも代えがたい」と語りつつも、「でもそれと同時に『なんでこんなやつらと人生を無駄にしているのか。これならずっと1人で作っていたかった』と思うこともある」とクリエイター特有のジレンマを吐露するひと幕もあり、会場を沸かせた。

そして最後にAIを活用することで人間の「クリエイティビティ」は進化するのか、それとも退化してしまうのか、というテーマに。高橋は、今後のアニメーションは「商品」と「作品」に分かれていくと予測する。「マーケティング主導で『ここを赤にしたほうが売れる』といった『商品』としての映像作りはAIが得意とする領域。しかし表現したいという純粋な気持ちや作家性から生まれる『作品』は、人間にしか作れない」と断言。たとえ技術的につたなくとも、人間の自己意識から生まれる表現の価値は揺るがないとした。

そんな中、中山は、コンテストの参加者についての興味深い実例を挙げた。とあるクリエイターが応募してきた作品も、単に面白い映像が並べられているだけで、当初はそこにメッセージ性といった筋の通ったものを感じなかったという。だが審査の過程で行われたオンライン面談を通じて、プロの視点からの「これでは面白くない」といったフィードバックを受けることとなり、その後も試行錯誤を繰り返していくうちに、一年後には中身の伴った見事なクリエイティビティを獲得。素晴らしい作品を発表するに至り、「AIの進化に負けないくらい、本人も進化したからこそこうなったと思います」といった例を紹介した。

メディア向け提供素材

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1LR6EhSvXXYXpxWJ9oVQgrfAN8oFvJ_J3?usp=sharing

・コピーライツ表記：(C) WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO

お問合せ

作品に関するお問い合せ：info@worldaifilmfestival.jp

宣伝に関するお問い合せ：フリーストーン高松・永松（fsp-pr@freestone.jp）

紙媒体：星貴子（090-6120-8733 atk.hoshi@gmail.com）

電波：山口紅子（090-3477-1206 beniko.yamaguchi@gmail.com）

ウェブ：永松貴子（takako.nagamatsu@freestone.jp）

WAIFF JAPAN実行委員会：東京都中野区本町二丁目46 番１号中野坂上サンブライトツイン14 階

（主幹事会社：株式会社TOKYO EPIC 事務所内）