行列店が仕掛ける春の新作は“断面映え”。白桃×黄桃を重ねた『ダブルピーチ』登場。【FRUITS SAND THREE / Age.3】

株式会社ANCHOR

白桃 × 黄桃の『ダブルピーチ』フルーツサンド。

福岡県嘉麻市で行列のできるスイーツブランド FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン嘉麻） は、白桃と黄桃を贅沢に組み合わせたフルーツサンド『ダブルピーチ（W-PEACH）』 を期間限定で発売します。

上品でみずみずしい甘さの 白桃 と、濃厚で香り高い 黄桃 を一度に楽しめる『ダブルピーチ』。

桃の果汁と低糖質の桃ホイップを組み合わせ、果実の美味しさを最大限に引き出した一品です。

ひと口目に、思わず心が動く体験へ。

FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMAは、

素材の魅力を最大限に引き出すフルーツサンドを展開し、地域発のスイーツブランドとして注目を集めています。

【商品概要】

商品名：ダブルピーチ（W-PEACH）

発売日：2026年4月1日(水)

販売店舗：FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）

ひと口で、白桃と黄桃のピークが重なる。

カットした断面には、白桃と黄桃が美しく重なり、まるで桃のジュエリーのようなビジュアルに。



果実の甘さを引き立てるのは、軽やかで低糖質な桃ホイップクリーム。

余計な甘さを加えず、桃そのものの美味しさを際立たせます。

きらめく可愛さを添える、レモンゼリー

透き通るレモンゼリーは、まるでジュエリーのような輝き。

見た目の可愛さだけでなく、みずみずしい酸味が加わることで、味わいに軽やかさをプラスします。

白桃と黄桃の甘さに寄り添いながら、全体をすっきりとまとめるアクセントに。

使用しているホイップクリームは、独自の配合で開発した「低糖質ホイップクリーム」。

砂糖を使用せず、カロリーゼロでありながら砂糖と同じ甘さを持つ自然派甘味料「ラカント」を配合。ウリ科の植物「羅漢果(ラカンカ)」の高純度エキスと、天然甘味料成分である「エリスリトール」を絶妙なバランスで組み合わせ、砂糖に近い甘さを実現しました。さっぱりとした軽い口当たりで、最後まで食べ飽きない低糖質ホイップクリームです。

FRUITS SAND THREE :https://fruits-sand-three.com/

■画像素材について

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問い合わせ先

株式会社ANCHOR

TEL：0948-52-6361

Mail：anchor.office3@gmail.com

公式サイト：https://fruits-sand-three.com/

ホテルオークラ東京・京都・福岡で研鑽を積んだ料理長がプロデュースしています。

シンプルだからこそ浮かび上がる素材の良さはもちろん、フルーツの配置や、色のバランスなど、見た目に美しいことを大切に。口どけや歯ざわりなどの食感、カロリーに至るまで、妥協のないスイーツを追求しています。

専務取締役 松下 幸平

プロフィール

1994年、福岡県生まれ。小学生の頃、台所の手伝いをすることで喜ぶ母の笑顔を見て料理が好きになる。食への志を抱き調理製菓専門学校で学んだ後、2014年【ホテルオークラ東京】の和食堂 山里で修行をスタート。ホテルのリニューアルをきっかけに【ホテルオークラ京都】へ。素材や盛り付けで季節や世界観を表現する京懐石を学ぶ。その後【ホテルオークラ東京】【ホテルオークラ福岡】で研鑽を積む。2023年より【FRUITS SAND THREE】の料理長に就任。現在は、代表兼料理長としてホイップクリームなど素材の開発や、【Age.3】新商品の創作など、和食で培った技術をスイーツに融合、日々その腕を振るう。

ANCHORグループは、サービスや製品を通じて幸せな瞬間を創出する企業です。

ANCHORグループは、美容や飲食といった業種の枠を超え、「幸せな体験を生み出す」ことを使命としています。私たちのサービスや商品を通じて、お客様はもちろん、生産者や地域の皆さま、そして関わるすべてのステークホルダーに価値を届け、共に未来を創るブランドであり続けたいと考えています。

代表取締役 中嶋 公治

プロフィール

1980年、福岡県生まれ。福岡美容専門学校卒業後、2006年に嘉麻市で美容室「hair make spot ANCHOR」を創業。2016年に法人化し、現在では複数の美容室・まつ毛パーマサロンを運営。地方都市においても“圧倒的集客”を実現する人材育成・ブランディング手法は全国的に注目を集め、業界セミナーやメディア出演多数。地域と業界をつなぐ“現場発の経営者”として活動の幅を広げている。

飲食事業への挑戦と拡大

2020年、「三世代で楽しめるフルーツサンド」をコンセプトに、フルーツサンド専門店『スリー』を開業。地元産フルーツと低糖質ホイップの組み合わせで人気を博し、EC・モール販売により全国にファンを拡大。月間1万食を超えるヒット商品に成長。

2023年には、新感覚スイーツ『揚げサンド』の専門ブランド「Age.3（アゲサン）」を立ち上げ、銀座一丁目に1号店をオープン。外サクッ・中モチッの独自食感と低糖質ホイップが話題を呼び、TV・Web・SNSに多数取り上げられる。最大2時間待ちの行列店として話題を集めた。

現在は【浅草】【原宿】【香港】【上海】【シドニー】【マニラ】【ドバイ】など国内外に展開。今後も中東・東南アジア・欧州への進出を予定し、商品開発・店舗運営・SNSマーケティングをパッケージ化したフランチャイズモデルで、グローバル展開を推進中。「揚げサンドを世界標準へ」をビジョンに掲げ、世界各国のパートナーと協業を進めている。

店舗情報

FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）

〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）

TEL：070-4310-4439

営業時間 10:00 - 16:00

Instagram：https://www.instagram.com/fruits_sand_three/

揚げサンド専門店 Age.3

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）

TEL：070-1317-7334

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_ginza/

Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）

〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目7－22

TEL：03-6284-7136

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_asakusa/

Age.3 HARAJUKU / Age.3×Q (アゲサンキュー)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-27-10〈Q-ROOMS.〉1F 3号室

TEL：070-9236-1965

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_harajuku/

Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

住所：marsaboulevard(https://www.instagram.com/MarsaBoulevard/) Dubai Festival City, Marsa Al Khor, Dubai

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_dubai/

Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）

住所：Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_manila

Age.3 Manila Greenhills（アゲサン マニラ グリーンヒルズ）

Greenhills Mall, Ortigas Avenue, San Juan City, Philippines

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_manila

Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）

住所：shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_sydney

Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）

住所：上海２号线南京西路站３号口（地下鉄2号線・12号線・13号線 南京西路駅 3号出口すぐ）

Age.3 HONG KONG（アゲサン 香港）

MOKO 新世紀廣場 193 Prince Edward Rd W, Mong Kok, 香港

Instagram：https://www.instagram.com/age.3hk/