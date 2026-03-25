「農地ナビAI」、『農地の相続・転用実践ガイド 2026』をPDFで無料公開

株式会社Mycat

本ガイドは、農林水産省および全国農業会議所の統計を基に、農地の相続手続きと転用制度を整理したものです。日本の農地面積は約432万haで年間約2.5万haずつ減少しており、農地の相続や転用に関する正しい知識が不可欠です。全5章構成で、農地相続の手続き、納税猶予の特例、転用許可の区分、チェックリスト、農地バンクの活用を網羅しています。

白書の主な内容- エグゼクティブサマリー- 農地相続の基本- 農地転用の制度- チェックリスト- まとめ

出典- 農林水産省「農地制度」関連資料- 農林水産省「耕地及び作付面積統計」- 全国農業会議所「農地関連制度」- 国税庁「農地の納税猶予の特例」ダウンロード方法

https://nouchi-navi.xyz/whitepaper/farmland-guide-2026 にアクセスし、フォームに入力いただくことでPDFを無料でダウンロードいただけます。

### 株式会社Mycatについて

株式会社Mycat（https://mycat.business）は、AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営を行う企業です。「農地ナビAI」をはじめとする複数のAIサービスを通じて、専門知識のハードルを下げ、誰もが適正な判断を行える社会の実現を目指しています。



所在地：東京都目黒区三田2丁目7番22号

設立：2025年2月5日

コーポレートサイト：https://mycat.business

お問い合わせ：info@mycat.business