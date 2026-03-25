【愛知県3店舗目】『幸ちゃんラーメン 女子大前店』が2026年3月19日（木）にグランドオープン！

株式会社ウインズジャパンホールディングス

世界10ヵ国90店舗以上を展開するラーメンブランド『博多一幸舎』や『幸ちゃんラーメン』を運営する株式会社ウインズジャパンホールディングス（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：吉村幸助、以下 当社）は、株式会社INNOVATION GROUP（本社：愛知県名古屋市中区、代表：大蔵瞭介）とプロデュース契約を締結し、2026年3月19日（木）18時00分、博多ラーメン専門店『幸ちゃんラーメン 女子大前店』を名古屋市中区栄4丁目にグランドオープンいたしました。

すでに名古屋市内では伏見・錦エリアに出店し、ご好評をいただいており、今回の栄出店により名古屋中心部で3店舗目となります。本店舗は女子大小路に位置し、栄駅から徒歩約5分の好立地。飲食店が集積する名古屋屈指のナイトエリアにあり、仕事帰りの一杯や飲み会後の締めにも立ち寄りやすいロケーションです。こうした立地を活かし、18:00～22:00限定でハッピーアワーも常時実施しております。名古屋・栄の中心で味わう本場博多の一杯をぜひ「幸ちゃんラーメン 女子大前店」にてお楽しみください。

■博多ラーメン専門店幸ちゃんラーメンとは

博多ラーメン専門店『幸ちゃんラーメン』は、本場博多をはじめ世界10カ国で展開する元祖泡系豚骨ラーメン『博多一幸舎』がプロデュースする豚骨ラーメンブランドです。2026年2月現在、国内19店舗・海外2店舗を展開しています。看板商品の「博多豚骨ラーメン」は、試行錯誤を重ねて完成した一杯。豚骨の旨味（パンチ）をしっかりと感じながらも、ほんのり感じる⽢みがクセになるスープが特徴です。麺は、幸ちゃんラーメン専用に特別配合した小麦粉を使用した特注の細麺。小麦本来の豊かな香りと、もっちり感・しなやかなコシを楽しめる仕上がりで、パツッとした歯切れの良さが思わず替玉を頼みたくなる食感を生み出しています。さらに、しっとりと仕上げた特製大判チャーシューや、シャキシャキの青ネギとともに食べ進めることで、本場博多の“町豚骨”の魅力を存分に味わっていただけます。

幸ちゃんラーメンは、老若男女を問わず幅広いお客様から 「早い、美味い、また来たい！」と支持をいただいているブランドです。

豚骨ラーメン

◆豚骨ラーメン：950円

シンプルでありながらも毎日食べても飽きがこないスープが自慢のラーメン。

ワンタンメンスペシャルラーメン

◆ワンタンメン：1,250円

小ぶりながらも旨味がギュッと詰まった自慢のワンタンをたっぷりのせた一杯です。

◆スペシャルラーメン：2,000円

のり、味⽟、ワンタン、チャーシューをトッピングした、見た目も豪華で贅沢な一杯。

背脂豚骨ラーメン背脂豚骨チャーシューメン

◆背脂豚骨ラーメン：1,050円

ほんのり甘めのクセになるスープに、背脂の旨味とコクをプラス。こってりがお好みの方にピッタリの一杯です。

◆背脂豚骨チャーシューメン：1,350円

背脂豚骨ラーメンにたっぷりのチャーシューをのせたボリュームある一杯。

餃子（5個）チャーハンチャーマヨ丼

◆餃子（5個）：500円

パリッと焼き上げ旨味が詰まった、専門店にも負けない一品。

◆チャーハン：500円

職人が手がける絶品チャーハン。ラーメンのタレが隠し味。

◆チャーマヨ丼：350円

こだわりのチャーシューを食べやすい大きさにカットし、マヨネーズで和えた丼です。

幸ちゃんラーメン 女子大前店 ハッピーアワー概要

ラーメンセット

時 間：月～土 18:00～22:00

対象商品：ラーメンセット950円

内 容：豚骨ラーメン＋生ビール1杯

※ラーメンセットは豚骨ラーメン以外のラーメンと組み合わせることは出来ません。

※内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※上記他、ラーメンメニュー、サイドメニュー、トッピング、ドリンクを多数取り揃えてます。

※価格は全て税込。

■店舗情報幸ちゃんラーメン 女子大前店 外観幸ちゃんラーメン 女子大前店 内観

【幸ちゃんラーメン 女子大前店】

住所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目12－21 第2 栄スカイタウン 1階1A号室

営業時間：月～土 18:00～翌6:00

店休日：日曜日

電話番号：052-228-1005

席数：19席（カウンター7席、 テーブル席4人掛け3卓）

幸ちゃんラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/kouchan_official/

幸ちゃんラーメン公式TikTok：https://www.tiktok.com/@kouchan_official

幸ちゃんラーメン公式YouTube：https://youtube.com/@kouchan_hakata

※営業時間、店休日は施設や店舗の運用状況などにより変更する可能性がございます。

※最新情報はHPにて掲載いたします。予めご了承ください。

■運営会社

会社名：株式会社INNOVATION GROUP

代表：大蔵 瞭介

所在地：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-21-25 清風ビル4F

設立：2021年10月

事業内容：不動産・リノベーション事業、飲食事業

公式HP：https://www.innovationgroup.jp/

■プロデュース加盟店募集中！

2004年に福岡市中央区で創業した濃厚な豚⾻スープとその表面を覆うクリーミーな泡が特徴で、現在世界10カ国60店舗以上展開している、元祖泡系『博多一幸舎』が、『本場博多で愛される、本物の豚⾻ラーメンを世界中に広めたい』という思いから、「早い、美味い、また来たい」をコンセプトにプロデュースしたのが「博多ラーメン専門店 幸ちゃんラーメン」です。

本プロデュース事業は、「幸ちゃんラーメン」という屋号で始めることはもちろん、現在運営中の「事業名（店舗名）」で営業を開始することや、すでに営業されている店舗へ「メニュープロデュース」や「デリバリー、テイクアウト」の導入なども可能です。

【プロデュース加盟店様募集】 https://kouchan-ramen.com/

◆プロデュース事業（ライセンス加盟店）についてのお問い合わせ先◆

株式会社ウインズジャパンホールディングス

担当：橋本 メール：fc@ikkousha.com

■オンラインストアのご紹介

博多一幸舎公式オンラインストア内で、「幸ちゃんラーメン」の各種商品をご購入できます。

ご自宅でも町豚骨、博多の味「幸ちゃんラーメン」をお楽しみください。

博多一幸舎 公式オンラインストア：https://ikkousha.net/SHOP/158443/list.html

幸ちゃんラーメン お土産ラーメン(生麺)【3食入】幸ちゃんラーメンの旨辛味

◆幸ちゃんラーメン お土産ラーメン(生麺)【3食入】：1,500円

幸ちゃんラーメンの味をご自宅でも。麺はお店と同じ製麺屋慶史の生麺を使用。

◆幸ちゃんラーメンの旨辛味：650円

ラーメンの味変にもご自宅のお料理にも。クセになる辛さがたまらない万能調味料。

※価格は全て税込。

■会社概要

会社名：株式会社ウインズジャパンホールディングス

代表取締役社長：吉村 幸助

所在地：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-30 いわきビル101

創業：2004年

設立：2007年

事業内容：博多一幸舎の運営、幸ちゃんラーメンのプロデュース事業

博多一幸舎 公式HP：https://www.ikkousha.com/

博多一幸舎 公式facebook：https://www.facebook.com/hakataikkousha.japan

博多一幸舎 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/hakata_ikkousha

博多一幸舎 公式Instagram：https://www.instagram.com/ikkousha_hakata/

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株式会社ウインズジャパンホールディングスのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/33016

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