完全会員制パフェバー「Remake easy」、声優の小野友樹とのコラボによる「OH！NO！！オノパフェ4種セット」発売

Remake easy株式会社

住所非公開の会員制パフェバー『Remake easy（リメイクイージー）』を運営するRemake easy株式会社 (東京都渋谷区、CEO兼プロデューサー林巨樹、以下「Remake easy」)は声優の小野友樹氏とのコラボレーションによる「小野友樹×Remake easy 愛も甘さもパーフェクトすぎてOH！NO！！オノパフェ4種セット」を販売開始いたしました。

本商品は、声優の小野友樹氏とのコラボレーションとして誕生したパフェセットであり、日本テレビ「超！声優通販バラエティー イケボde ポシュレww」にて放送されました。

声優の小野友樹氏がプロデュースを手がけ、「罪悪感がゼロなのに超絶おいしい夢のスイーツ」をコンセプトに開発された特別なパフェセットです。

小野友樹氏が自ら食べたい要素を詰め込んだ「夢のヘルシーパフェ」をはじめ、全4種のパフェをお楽しみいただけます。

セットには、素材や香り、食感の重なりまで設計されたRemake easyならではのパフェをラインナップ。ご自宅でもブランドの世界観を体験いただける内容となっています。

さらに特典として、「Ono Yuki×Remake easy」レーザー刻印入りのパフェ専用スプーンを付属。加えて、200箱に1枚の割合で小野友樹の複製サイン入り「ペア招待券」が同封されており、開封時の楽しさも含めて体験いただけます。

■パフェラインナップ小野友樹セレクト"夢のヘルシーパフェ La selection d'Ono Yuki : 《 Signature Healthy Parfait 》小野友樹セレクト"夢のヘルシーパフェ"

マンゴーとバナナに小野友樹が愛するパイナップルを合わせ、ザクザクとナッツ食感を楽しめます。マスカルポーネチーズを使用したムースや濃厚なマンゴープリンが調和するギルティーフリーな夢のロカボパフェをお楽しみください。

バラ薫るイチゴのパンナコッタパフェ

島根県奥出雲で生産される香りの高い薔薇「さ姫」を使用し、甘酸っぱいイチゴとマリアージュさせます。 華やかな香りとねっとりと濃厚なパンナコッタをリメイクしたパフェです。

バラ薫るイチゴのパンナコッタパフェ Parfait panna cotta a la rose et aux fraises桃とペルーカカオのビーントゥーバーチョコレートパフェ Parfait au chocolat d'ete Bean-to-Bar avec peches et cacao peruvien桃とペルーカカオのビーントゥーバーチョコレートパフェ

ペルー産カカオを直接仕入れ、カカオ豆からチョコレートまで代表の林巨樹自らが加工したRemake easy完全オリジナルのBean to Bar Chocolateを贅沢に使用し、 そのカカオの持つ華やかなフルーティーさと白桃をマリアージュ。カカオの果肉「カカオパルプ」と合わせてカカオ本来の味わいをお楽しみください。

ほうじ茶薫るさつまいもと栗のモンブランパフェ

洋栗と和栗のそれぞれ異なる魅力と、サツマイモの優しい甘さ、そこにりんごの酸味を加えてほうじ茶の香りを忍ばせました。 ホクホクとした食感やねっとりとした栗の芳香を特製のモンブランでお楽しみください。

ほうじ茶薫るさつまいもと栗のモンブランパフェ Parfait Mont Blanc a la patate douce parfumee au hojicha et aux chataignes■商品概要

商品名：小野友樹×Remake easy 愛も甘さもパーフェクトすぎてOH！NO！！オノパフェ4種セット

内容：全4種のパフェセット、オリジナルスプーン付き

販売期間：2026年4月19日（日）23時59分まで

配送：2026年4月上旬以降、冷凍便にて順次発送

■購入ページ

https://www.ntv.co.jp/ikevo/#remakeeasy

Remake easy会員の新規募集は不定期でご案内しておりますので、公式SNSまたは公式HPをご覧ください。

Remake easy 公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

公式HP：https://remakeeasy-member.com/

「Remake easy（リメイクイージー）」について

「Remake easy」は、完全会員制パフェバーという新しい業態が話題となり、「一度は行ってみたい」とSNSを中心に口コミで広がったパフェバー。

不定期に開催される抽選に当選した限られた方だけが体験できる“特別なお店”として認知されています。店内には人気のシグネチャーパフェである「イチゴの花畑パフェ」、各店舗ごとのご当地パフェ、さらに旬の素材を活かした月替わりの季節限定パフェをご用意。

おいしさを最大限に引き出すために綿密に計算されたパフェとそれに合わせたペアリングカクテル。

贅沢な空間で、ここにしかないひとときをお楽しみください。

公式 X：https://x.com/Remakeeasy_

公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

公式Threads：https://www.threads.com/@remakeeasy

出店エリア：札幌すすきの・渋谷・新宿・池袋・名古屋伏見・大阪心斎橋・博多天神

Remake easy株式会社

法人名：Remake easy株式会社

CEO兼プロデューサー：林巨樹

本社：東京都渋谷区桜丘町16-15

事業内容：飲食店・宿泊業、「Remake easy（リメイクイージー）」の運営

企業URL：https://remakeeasy-member.com

以上