【レペット】季節の移ろいを描く2026年春夏コレクション第4弾発売｜陽光を想わせるマルチカラーを纏ったミュールが登場

株式会社ルックホールディングスJordana 60（Multico Naturel）\75,900

株式会社ルックが展開するフランス発のブランド「Repetto（レペット）」は、2026年春夏コレクション第4弾を、2026年4月1日（水）よりオンラインストアおよび全国のレペット店舗にて発売いたします。

2026年春夏コレクションは、タイムレスなシューズの魅力を、季節の変化とともに移ろう色と素材の美しさで描きます。

第4弾となる本コレクションは、陽光を想わせる柔らかなイエローを基調に、マルチカラーを纏ったミュールが登場。ラフィアならではの、しなやかで温かみのある風合いが、春夏の装いにナチュラルな品格を添え、軽やかな足取りへと誘います。

さらに、同モデルには足元を引き締めるブラックもラインナップし、スタイリングにほどよいアクセントを添えます。

【左】Cendrillon Haute（Icone / Flamme）\67,100 【右】Cendrillon Haute（Jaune Ble / Horizon）\67,100

また、アイコンの「Cendrillon（サンドリオン）」には、可憐さの中にフレッシュなコントラストを効かせたツートンカラーが登場。

足元に遊び心と透明感をもたらす一足として、オンラインストア限定で展開いたします。

一歩踏み出すたびに季節の軽やかさを感じられる、爽やかなラインナップをぜひご覧ください。

Jordana 60（Multico Naturel）\75,900Jordana 60（Noir）\75,900Cendrillon Haute（Jaune Ble / Horizon）\67,100 ※オンラインストア限定Cendrillon Haute（Icone / Flamme）\67,100 ※オンラインストア限定

【2026年春夏コレクション - Vol.4 詳細】

■商品内容

シューズ 67,100円~75,900円

■取り扱い店舗

※一部アイテムは、オンラインストア限定でのお取り扱いとなります。

全国のレペット店舗

https://www.repetto.jp/our-boutiques/

公式オンラインストア

https://www.repetto.jp/shop/repetto/item/list/category_id/232

【About Repetto】

1947年、振付家の息子であるローラン・プティの助言によりローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド。その後ブリジット・バルドーの要望によって誕生したフラットバレリーナシューズの成功からレペットの神話が生まれました。伝統的な技術を用いて手作りされた靴は、確かなクオリティと美しさを約束します。

【レペット日本公式アカウント】

Website: https://www.repetto.jp/

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