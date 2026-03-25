【開催レポート】平日2日間で150名超が来場！VR空間から中目黒へ“熱気”を繋いだ次世代アート展「FROM ARTIST U25エキシビション」が大盛況のうちに閉幕。

BUSCA合同会社

日本最大級のアーティスト支援プラットフォーム「FROM ARTIST」を運営するBUSCA合同会社（本社：茨城県水戸市、代表：戸井田翔馬）は、2026年3月23日（月）・24日（火）の2日間にわたり中目黒・目黒川沿いギャラリーにて開催した「FROM ARTIST U25エキシビション」リアル展示会が、大盛況のうちに無事閉幕したことをお知らせいたします。

■ 平日の限られた開催時間ながら、2日間で150名以上が来場！

本展は、先行して開催されたVRChatでのバーチャル展示を経て、実物の作品を展示する「リアル会場」として中目黒にて開催されました。

平日の日中という限られた開催時間であったにもかかわらず、オープン直後から途切れることなくお客様にお越しいただき、2日間で合計150名以上の方にご来場いただきました。連日の賑わいを見せ、会場は若手アーティストたちの熱気と、来場者の皆様の笑顔に包まれました。

■ 「VRで惹かれ、リアルで質感に触れる」新しいアート体験が結実

今回のイベント最大の特徴は、「デジタル（VR）とリアルの融合」でした。 事前にVR展示で作品の世界観に触れた方々が、「どうしても実物の凹凸や筆致を見たい」「直接アーティストと話してみたい」と、実際に中目黒の会場へ足を運んでくださるケースが多数見受けられました。

参加アーティストたちが開催前に語っていた「リアルだからこそ伝わる絵の具の盛り上がりや息遣いを感じてほしい」という願いが、来場者との深い対話を通じて見事に形となった2日間でした。

■ 今後の展開：公式チャンネルでの対談動画配信へ

中目黒でのリアル展示会をもって「FROM ARTIST U25エキシビション」という一つのイベントは一区切りとなりますが、発掘された若き才能たちの発信はこれからも続きます。

今後は、「FROM ARTIST」公式チャンネル等にて、参加アーティストたちの対談動画やインタビューなどのコンテンツを順次配信予定です。イベントにご来場いただけなかった方や、改めてアーティストの制作背景を知りたい方は、ぜひ今後の配信にご期待ください。

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCVhqVe8RVpRsrLI97v1buAQ

■ これからも、アーティストの挑戦を全力で支援します

「FROM ARTIST」は、本イベントの大成功を糧とし、今後も才能あふれる若手アーティストたちが世に出るためのステップを創出し続けます。デジタル技術の活用とリアルな接点の両軸から、次世代のアートシーンを牽引するアーティスト支援を継続してまいります。

本イベントに関わってくださったすべての関係者の皆様、そしてご来場いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

【 開催概要（※本イベントは終了いたしました） 】

名称： FROM ARTIST U25エキシビション リアル展示会

開催日： 2026年3月23日（月）・24日（火）

会場： 中目黒 目黒川沿いギャラリースペース

内容： U25選抜アーティストによる実物作品展示・販売、本人在廊

詳細：こちらからご覧ください(https://from-artist.com/blogs/from-artist-u-25-exhibition/%E9%96%8B%E5%82%AC%E7%9B%B4%E5%89%8D-from-artist-u-25-exhibition-%E8%A6%8B%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D%E7%B4%B9%E4%BB%8B-%E8%A8%8835%E4%BD%9C%E5%93%81%E3%81%8C%E4%B8%80%E5%A0%82%E3%81%AB#ruffruff-table-of-contents-item-8)

【 FROM ARTISTについて 】

「FROM ARTIST」は、日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイスです。作品との出会いから購入、飾る楽しみまでを一貫してサポートし、“アートがある暮らし”をより身近にすることを目指しています。

公式サイト： https://from-artist.com/

【 会社概要】

会社名： BUSCA合同会社

所在地： 〒311-4144 茨城県水戸市開江町2081-10

代表者： 代表社員 戸井田翔馬

URL： https://www.busca-llc.com/