【愛犬の予防をまとめて】ワクチン＆フィラリア対策が1日で完結！家族で安心イベント開催｜【4/5・5/10開催】

株式会社antiqua

【犬と1日遊べるのに、予防まで終わる】【狂犬病ワクチン2,200円～】【家族で楽しめる】

そんな“お出かけ×予防”が同時に叶うイベントを、2026年4月5日（日）・5月10日（日）の2日間限定、大阪・岸和田のWHATAWON（ワタワン）で開催します。

ペット同伴OKの滞在型エンターテインメントモールで、愛犬との時間を楽しみながら、予防までしっかり整う新しい体験です。

■遊びに行ったら、予防まで終わる

詳細を見る :https://whatawon.co.jp/2026-45-510wakuchin/

「週末どこ行こう？」と考えている方へ。

ワタワンなら、

・ペット同伴で過ごせる開放的な空間

・グルメやショッピング

・家族みんなで楽しめる施設

そんな1日の中で、“愛犬の予防まで完了”します。

▼ 最新の空き状況・詳細はこちらからご確認ください

https://www.instagram.com/family_ac_kansai?igsh=MWUxbWVrYWVhdG5w

■1日で完了｜受けられる内容

本イベントでは、以下すべて対応可能です。

・狂犬病ワクチン

・5種混合ワクチン

・フィラリア検査

・予防薬

（フィラリア／ノミ・マダニ ／ オールインワンなど）

・ フィラリア検査も対応可能

“これで今年の予防が整う”内容です。

■安心の明確価格

料金は分かりやすく設定されています。

・狂犬病ワクチン：2,200円（税込）

・5種混合ワクチン：4,400円（税込）

必要なものだけ選べる安心設計。

■動物病院が来るから安心！

本イベントは、獣医師が現地で対応する「往診型」。

・動物病院へ行く手間がない

・短時間でスムーズに完了

・初めての方でも安心

忙しいご家庭でも参加しやすい仕組みです。

■先着24名限定｜早めのご予約を

本イベントは【先着24名様限定】での開催です。

毎年多くの飼い主さまにご参加いただいており、早期満席が予想されます。

ご希望の方はお早めにご予約ください。

■ご予約方法

・LINE（24時間受付）

ID検索：「@846bgcyz」

・電話（平日10:00～17:00）

06-6195-7456（ファミリー動物病院）

※イベントに関するお問い合わせはLINEをご利用ください

■開催概要

わんわん予防イベント2026

開催日：2026年4月5日（日）、5月10日（日）

時間：11:00～15:00

会場：WHATAWON（ワタワン）

住所：大阪府岸和田市岸の丘町1-32-1

「今年の予防、まだ決めていない方へ」

せっかくのお出かけなら、楽しみながら、愛犬の健康も整えてみませんか？

ご予約はお早めに。

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/