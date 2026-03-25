第2回 PPIHベストパートナーアワードを受賞

株式会社アルプロン

プロテインブランド「ALPRON（アルプロン）」を展開する株式会社アルプロン（本社：東京都港区、代表取締役：坂本雅俊、以下 アルプロン）は、2025年3月18日(火)にドン・キホーテや長崎屋といったディスカウントストア事業を中核業態とする“株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス”より、「PPIHベストパートナーアワード」を受賞したことをお知らせいたします。また、13年に渡り全国の店舗を訪問しプロテインの普及に努めた社員 平松忠浩も個人として表彰をされました。

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今回の受賞は、2013年から取引開始以来、ドン・キホーテでのアルプロン商品の販売促進活動や、PBブランド製造など、多くのお客様にアルプロンの魅力をお届けし、PPIHの事業に貢献したことが評価されたものです。



このような名誉ある賞をいただき、心より感謝申し上げます。

これからも、ドン・キホーテをはじめとする多くの皆様とともに、アルプロンブランドをさらに盛り上げてまいります。

また、今後もアルプロンらしい、三つ星ご褒美のプロテインで頑張る人を応援するブランドでありたいと思います。

ぜひ、今後の取り組みにもご注目いただけますと幸いです。



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「この国の体力を強くする」をミッションに掲げるアルプロンは、フィットネス業界のみならず、日本、そして世界の人々の健康と活力を支え、より強く、より豊かな社会の実現に向けた取り組みを行ってまいります。



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【アルプロンについて】

アルプロンは「高品質かつ手に取りやすい価格」を追求し、国内自社工場での製造を強みに、安全性と品質にこだわったプロテイン・サプリメントを提供するブランドです。日本人の体に合った商品開発を行い、日々の健康づくりからアスリートのパフォーマンス向上まで幅広くサポートしています。



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【株式会社アルプロン 会社概要】

・プロテイン・サプリメントブランド「ALPRON」

https://alpron.co.jp/



会社名：株式会社アルプロン

代表者：代表取締役 坂本 雅俊

本社：東京都港区

事業内容：プロテイン・サプリメントの製造・販売

設立：2001年2月

URL：https://alpron.co.jp/