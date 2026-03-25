『ドリームクラブ』シリーズのトレーディングゆらゆらアクリルスタンド、トレーディングハート型缶バッジなどの受注を開始！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ドリームクラブ』シリーズの商品10種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ドリームクラブ』シリーズの商品の受注を3月19日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1853,1993?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

『ドリームクラブ』より、各種商品の登場です。

▼トレーディングゆらゆらアクリルスタンド

亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノのビジュアルをゆらゆら動くアクリルスタンドに仕上げました。

ゆらゆらと揺れるデザインです。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、ホストガールとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \11,440(税込)

種類 ：全13種

サイズ：本体：（約）69×65mm 台座：（約）65×25mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングハート型缶バッジ

亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノのビジュアルをハート型の缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、ホストガールとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,865(税込)

種類 ：全13種

サイズ：（約）56×52mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングダイカットステッカー

亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノのビジュアルをダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全13種

サイズ：（最大約）89×75mm以内

素材 ：紙、PP

▼トレーディングイラストカード2枚セット

亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノのビジュアルをイラストカード2枚セットに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、ホストガールとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \5,005(税込)

種類 ：全26種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼ドリームクラブシリーズ A5アクリルパネル

※画像は「ドリームクラブシリーズ 亜麻音 A5アクリルパネル」を使用しております。



各ホストガールのビジュアルをA5サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、ホストガールとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,278(税込)

種類 ：全13種（亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ）

サイズ：（約）21×14.8cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼ドリームクラブシリーズ BIGアクリルキーホルダー

※画像は「ドリームクラブシリーズ 亜麻音 BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

各ホストガールのビジュアルをBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてホストガールとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全13種（亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ）

サイズ：（約）10.5×9.9cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼ドリームクラブシリーズ アクリルコースター

※画像は「ドリームクラブシリーズ 亜麻音 アクリルコースター」を使用しております。



各ホストガールのビジュアルをアクリルコースターに仕上げました。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \1,078(税込)

種類 ：全13種（亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ）

サイズ：（約）直径80mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼ドリームクラブシリーズ A3マット加工ポスター

※画像は「ドリームクラブシリーズ 亜麻音 A3マット加工ポスター」を使用しております。



各ホストガールのビジュアルをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、ホストガールとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全13種（亜麻音、みお、雪、玲香、魅杏、るい、理保、ナオ、魔璃、アイリ、遙華、あすか、ノノノ）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼トレーディングアクリルカード

花里愛、萌黄、セイラ、雅、ノコ、桜華、美月、ちり、鈴凛、アンジュのビジュアルをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、ホストガールとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼ドリームクラブシリーズ 75mmグリッター缶バッジ

※画像は「ドリームクラブシリーズ 花里愛 75mmグリッター缶バッジ」を使用しております。



各ホストガールのビジュアルをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、ホストガールとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全10種（花里愛、萌黄、セイラ、雅、ノコ、桜華、美月、ちり、鈴凛、アンジュ）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1853,1993?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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