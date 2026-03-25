ブランド史上最高スペック！初の全周磁石アームループ「リエリィパールリングレット」4月8日（水）より販売開始

株式会社コラントッテ

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已)は、磁気のチカラで女性をサポートするブランド『Lierrey（リエリィ）』から全周磁石のアームループ「リエリィ パールリングレット」を4月8日（水）より販売開始いたします。

リエリィ パールリングレット（22,000円／税込）

リエリィ史上最高スペックの全周磁石のアームループが登場。カジュアルコーデにも映える上品なパールデザイン。着脱しやすいマンテル留め具にリエリィロゴチャームをあしらった細部までこだわり抜いた逸品です。リエリィパールネックレスとのセットアップで、トータルコーディネートもお楽しみいただけます。腕のサイズや着用感の好みに合わせて選べるよう2種類の長さ(15.5cm・17cm)を展開。自分に合ったフィット感で、日常のさまざまなシーンで快適に着用できます。

腰や肩のコリは自覚している人が多い一方で、腕のコリは意外と見落とされがちです。スマートフォンやパソコンの操作、家事など日常生活の中で腕は頻繁に使われており、知らないうちにコリが蓄積している可能性があります。本商品は全周に配置したマグネットパールが、腕の血行を改善しコリを緩和します。

リエリィ パールリングレット

マグネライフ・ケアについて

着用イメージ着用イメージリエリィ パールリングレットリエリィ パールリングレット留め具部分- 磁石を内蔵しながら真珠特有の光沢を表現した６mmサイズのマグネットパール- 130ミリテスラの希土類永久磁石をN極S極交互配列で全周に配置（15.5cm/25粒・17cm/27粒）- 留め具は着脱しやすいマンテル※を採用し、付近にはロゴチャームをあしらいました。※棒を丸い輪に通して留めるタイプの留め具- 留め具素材には人体にも優しいSUS316Lを採用し、耐摩耗性、耐蝕性に優れたイオンプレーティング加工を施しました- 価格：22,000円（税込）- 医療機器認証番号：307AGBZX00081000製品詳細ページ :https://www.colantotte.jp/product/ddbaa

磁気治療器のパイオニアであるコラントッテが25年以上かけて培ってきた磁気研究データを活かし、血行を改善する磁気の効果を最大化するために、N極とS極を交互に配列。磁力が繋がることで点ではなく面で磁力の効果が得られ、装着部位のコリの改善及び血行の改善が期待できます。

毎日の生活に溶け込み、ケアを日常化できるデザインと確かな技術を両立した「マグネライフ・ケア」で体の不調をケアします。

『Lierrey』について

Lierreyネックレス 着用中のイメージ広範囲に届く、N極S極交互配列

女性たちに、笑顔の“流れ”をつくりたい。そんな想いから誕生

多忙でケアが大事になってくるものの、なかなか時間が割けない現代の女性。そんな女性を一人でも多く笑顔にすることで、家族や社会も笑顔にしたいという考えの下、ブランド『Lierrey』は誕生しました。

『Lierrey』では体の悩みを本質的に見直し、長年の磁気研究を軸に血流などの“流れ”に着目。日常的なケアをトータルに組み合わせ、暮らしながら整えていく「マグネライフ・ケア」を提案。自分を守ることが誰かを守ることにつながるようなアクションも組み合わせ、女性たちの健やかな生き方をサポートしてまいります。

ブランドサイト :https://lierrey.colantotte.jp/

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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XccXXuAcDt4 ]

『Lierrey』販売チャネル

・直営店

https://lierrey.colantotte.jp/official-store/

・公式オンラインストア

https://www.colantotte.jp/search?brand_code=lierrey

【楽天市場】https://www.rakuten.ne.jp/gold/colantotte-official/special/lierrey/

【Yahoo！ショッピング】https://store.shopping.yahoo.co.jp/colantotte-official/lierrey.html

【Amazon】https://x.gd/vDYZt

磁気の健康ケアのメカニズム

＜「血流を改善する」磁気のチカラ＞

着用すると血流や筋肉に作用し、筋肉内の血行を改善することで、コリの悪循環を断ち切ります。

●女性に嬉しい磁気の３つの特長

- つけっぱなしでOK：湿布や塗り薬のように貼り替えや塗りなおしがないから、つけたままで大丈夫- 薬剤を使わないからやさしい：薬剤を使わないから、肌への負担が少ない- 環境やお財布にもやさしい：繰り返し使用でき、電池や充電も不要

＜独自の血流改善アプローチ＞

血行を改善する磁気の効果を、より最大化するためにコラントッテ独自のN極S極交互配列で磁石を配置。磁力が繋がることで点ではなく面でより広範囲で磁力の効果が得られます。磁気治療器のパイオニアであるコラントッテが25年以上かけて培ってきた磁気研究が活かされています。

株式会社コラントッテ

株式会社コラントッテ 広報担当

TEL：06-6258-7388 / FAX：06-6258-7360

MAIL：press@colantotte.co.jp