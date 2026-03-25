「手に取るたびに、あの旅を思い出す」豊岡市から２つの地域ブランドが誕生。観光体験を“旅のかけら”として持ち帰る、消費誘発型観光の新たな挑戦。

一般社団法人豊岡観光イノベーション

一般社団法人豊岡観光イノベーション（兵庫県豊岡市、以下TTI）は、2025年12月、豊岡市内の２つの主要観光エリアにおいて、地域の魅力をストーリーとともに届けるオリジナル物販ブランド『Kinosaki Story』（城崎温泉）および『KANNABE ROOTS』（神鍋高原）をリリースいたしました。従来の「モノを売る」だけのお土産から脱却し、観光体験と商品をセットで提供することで、「旅の思い出を持ち帰る（旅のかけら）」という新しい消費体験を創出します。

ブランド誕生の背景：変化する観光ニーズと地域課題への挑戦

本ブランドの設立背景には、変化する観光市場への危機感と戦略的な意図があります。

各ブランドの紹介

- 「大量生産のお土産」からの脱却： 団体旅行から個人旅行へシフトする中、特に若年層の国内観光客は「大量生産のお土産」を敬遠し、「自分が気に入ったもの」「センスの良い形での思い出」を求めています。- インバウンド収益の強化： 欧米豪を中心とした訪日客は、単なるモノを買う傾向が弱く、地域の物販業に収益が波及しにくいという課題がありました。高品質でストーリー性のある商品を通じて、観光業全体で稼ぐ仕組みを構築します。- 地域の持続可能性： 雪不足や人口減少に直面する高原エリア（神鍋）や、歴史ある温泉街（城崎）において、既存の資源（火山、外湯文化など）を現代的なデザインで再定義し、地域産品と融合させることで、新たな経済循環を生み出します。■城崎温泉：『Kinosaki Story』- コンセプト：「そのひとつが、また帰りたくなる理由になる。」- 特徴： 1300年の歴史を持つ外湯文化や情緒ある町並みを、“ミニマルで上質なデザイン”に落とし込みました。- 主要アイテム： Tシャツ、ボトル、ステッカー、マグネット等。旅の余韻が日常にそっと馴染むプロダクトを展開します。城崎地域オリジナルブランド「Kinosaki Story」

Kinosaki Storyブランドページ：https://toyooka-tourism.com/kinosaki-story/

■神鍋高原：『KANNABE ROOTS』- コンセプト：「自然に還る、日常に根づく。」- 特徴： 火山が育んだ大地とアウトドア・ライフスタイルを背景に、自然を愛する人々の日常に根づくアパレルや雑貨を提案します。- 主要アイテム： Tシャツ、ボトル、トートバッグ、キーホルダー等神鍋地域オリジナルブランド「KANNABE ROOTS」

KANNABE ROOTSブランドページ：https://toyooka-tourism.com/kannabe-roots/

地域全体で稼ぐ「販売モデル」

本プロジェクトは、地域ぐるみで取り組む「稼げる観光地づくり」の象徴です。

今後の展望

- 現地でしか買えない価値： あえて「オンライン販売なし」の現地体験型販売にこだわり、観光客に地域を回遊させ、店舗に足を運ぶ動機を作ります。- 地域経済への還元： TTI、地域事業者、地元クリエイターが一体となって推進し、宿泊施設や飲食店を「販売パートナー」とすることで、地域内でお金が回る仕組みを構築します。

今後は地元企業とのコラボレーションや地域特産品を活用したシリーズ展開を拡大します。また宿泊施設や観光施設と連携し、地域全体で物販を展開することで、回遊性と経済循環の向上を目指します。

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

一般社団法人 豊岡観光イノベーション 担当：佐野

E-mail：info@toyooka-tourism.com TEL：0796-21-9002