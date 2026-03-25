WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO　イベントレポート＜２＞

株式会社TOKYO EPIC

主要受賞作品が、クリエイタープラットフォーム「LIFE LOG BOX（LLB）」を通じSSFF & ASIAの公式招待作品として上映される予定

3月13日（金）、WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTOが無事閉幕！

俳優、声優、プロデューサー、そして社会学者らが登壇し、著作権や雇用の問題から、表現の本質に至るまで、AIがもたらす変革について、各セッションで明かされた“AI共生時代”の希望と課題など熱い議論を交わしました。会期中の総来場者数は1217名を記録、熱狂の2日間となりました。

また、WAIFF JAPAN実行委員は会期中に、アジア最大級の国際短編映画祭である ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（Short Shorts Film Festival & Asia / 以下 SSFF & ASIA、創設者/代表 別所哲也）とのパートナーフェスティバル連携も発表いたしました。

2025年4月、フランス・ニースにて開催され、世界に衝撃を与えた世界初・最大級のAIに特化した国際映画祭「WORLD AI FILM FESTIVAL（以下、WAIFF 読み：ワイフ）」。この度、インターナショナル・パートナーとして、2026年3月13日（金）、ロームシアター京都にて世界初・最大級のAI映画祭「WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO（以下、WAIFF 2026 KYOTO）」が閉幕いたしました。

WAIFFは、元Apple Computer（現 Apple Inc.）欧州社長およびグローバル最高執行責任者（COO）を務めたマルコ・ランディ氏によって創設された、“映画と人工知能の交差点を探求する”ための革新的な国際映画祭です。 2025年4月に行われた第一回大会（フランス・ニース）では、53の国と地域から1,500作品以上ものAI映画が殺到。会場には2,000名を超える観客や関係者が詰めかけ、初開催ながら大きな賑わいを見せました。この成功を受け、2026年4月にフランス・カンヌでの第二回本開催が決定しております。 そこに至るまでの道程を「Road to WAIFF Cannes 2026」と称し、ブラジル（サンパウロ）、韓国（ソウル）、中国（無錫）、そして日本（京都）の4都市で予選となる映画祭を開催。各国で選出された優秀作品のみが、映画の聖地・カンヌで開催される本大会「WAIFF Cannes 2026」へと招待される予定です。2026年の日本開催においては、短編・長編映画に加え、SNS向け縦型マイクロシリーズ、広告映像、脚本＋AIティザーなど、時代の最先端を行く幅広いカテゴリーを設置。なお、WAIFF本体はフランスのアルプ＝マリティーム県と、欧州における「AI・アート・社会課題」の研究機関であるEuropIA Instituteの主導により運営されており、技術革新と芸術表現の架け橋となるべく、その規模と精度を拡大し続けています。

【AI×模擬裁判の様子】（左から：櫻井、高橋、中山、照井、齋藤、秦、Remi）

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【WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO開催概要】

＊プログラム & 登壇者はこちらをご参照ください

https://worldaifilmfestival.jp/program-and-speakers/

イベントレポート

一部セッションの内容をご紹介

■セッション６. AI×映画・アニメ制作：現場を支える最新ツール「KamikAI」

続いてのステージでは「AI時代の映画、アニメづくりの痛みと情熱」と題されたトークセッションが行われ、Coco Nittaが手がけるAIアニメ制作ツール「KamikAI」（https://www.kamik.ai/ja）を紹介。その驚異的な性能に、参加者たちからは驚きの声が次々と寄せられた。

日本で会社を立ち上げてから 3 年間、多くの日本のアニメ業界の人たちと会合を重ね、制作のスタイルを研究したという Coco。

その意見をもとに、スタジオ向けの製品として展開しているのが「KamikAI」（https://www.kamik.ai/ja）である。アニメーターが描いたラフなスケッチを、AI がリアルタイムで美麗な線画へとクリーンアップするなど、制作現場をサポートするツールとなっている。

実際、多くのスタジオがこのツールに興味を持っていたとのことで、実際に採用された場合、作業工程の80～90％が削減されるというメリットを紹介する一方で、クリエイターの将来を心配し、慎重姿勢を崩さないスタジオもあるという。そこで彼らは教育に力を入れることを提案する。最初から基本的な技術をショートカットするのではなく、アニメづくりの伝統的なプロセスをしっかりと身につけてもらった上ではじめて「KamikAI」を教える。そのことでアニメ制作の技術の空洞化を防ぎたいとしている。

この驚異的な技術を目の当たりにした櫻井は「すごく可能性を感じるし、使いたいと目の色を変えるクリエイターはたくさんいるはず。ただ一方で、アニメの制作現場は様々なプロフェッショナルが分業して成り立っている現場。これをどの工程にどうやって組み込むのかは大きな課題になる」とコメント。さらにスタッフの中には抵抗感を持つ人も出てくるはずだ、という視点から「今まで培ってきた技術がこれによって必要なくなるのではないか、という不安は絶対にあると思うので。もし仮に僕がプロデューサーとしてこれを導入したいとなった時に、どうやって説得して、一緒にやろうよという風に持っていくか、というのは結構ハードルが高いなという気がします」と指摘する。

さらに司会の吉田アナウンサーから「たとえば宮崎駿監督が『KamikAI』を持ってしまった場合、何が起きますか？」と冗談交じりに尋ねられると、長年ジブリ作品などに関わってきた高橋は「ディレクターのイメージをちゃんと画面の隅々まで実現するためのサポートツールとして設計されていますし、僕の思っていたAIに対する偏見みたいなものを大きく変えてくれたなとは思いますが、宮崎さんの場合は手で描いた方が早いと思う」と指摘。

それを聞いた櫻井は、自身がスタジオジブリに出向していた際の、宮崎監督の“矛盾に満ちた”エピソードについて語った。

当時、宮崎監督は『ハウルの動く城』の絵コンテを描いていたが、同時に、レイアウトチェックも進めていたそうだ。そのときによくアニメーターから上がってきたレイアウトの愚痴をこぼしていたという。

『俺は絵が下手だからこそ、アニメーターに力を借りている。絵コンテとしてはこういう方向性だけど、後は何とか上手く描いてくれと思っている。なのに俺の絵コンテをなぞってくるなんてどういうつもりなんだ。アニメーターとしての矜持がないのか！』と怒ってたりする。それなのに別の日には『俺の絵コンテを無視して描いてくるなんて一体どういうつもりなんだ！』と怒ってもいたのだという。

「つまり絵コンテの通りに描いても、その通りに描かなくても、どっちにしろ不満なんです。でも、この一見すると矛盾した態度に、チームで作品を制作することの極意があるのではないかと思う」と明かし、会場を笑わせた。

また、櫻井は新たなツールが現場に導入されることについて、かつて仕上げの工程がデジタル化された時のことを例にして、振り返った。実質的な作業時間が10分の1になったにも関わらず、その分早く帰宅するのではなく、「やり直せる時間ができた」とばかりに10回やり直しをするようになったのだとか。「AIになって作業時間が100分の1になったとしたらきっと今度は、良い映像が完成するまで100回やり直すことになると思います」とクリエイターの思考を指摘した。

■セッション７.：宮台真司が説く「焼け野原」の先の希望

2日にわたって大盛況となったWAIFFだが、いよいよ「AI時代のクリエイティブ――圧倒的な絶望とその先の希望とは？」と題した社会学者・宮台真司の基調講演で映画祭を締めくくることとなった。

宮台はまず「脳科学」の側面からAIについて紐解いてみせる。現在のAIは「中脳の働き」である強化学習の段階にとどまっているが、いずれ人間のように「大脳の働き（自己や自我）」を持つようになると指摘する。「おそらく半年か1年、2年の間にプロンプトはほとんどいらなくなっていく可能性がある。例えば『僕が好きな恋愛映画を30分ぐらいで作ってくれない？』と。これだけでOKになる可能性があります。それは確実にそうなるだろうと思います」。

その理由として、利用者とのやり取りの履歴などさまざまな情報から、利用者の好みについて統計的な分布を持つことで、チューニングが最適化されるのだという。すると人間のやるべきことがほぼなくなってしまい、その結果、「クリエイティブの現場は焼け野原になる」と断言する。

宮台は、AIに置き換え可能なものはすべて置き換えたほうがいいという「加速主義」の立場をとる。地位や金を得ること、勝ち組を目指すため、マーケットを広げるために行う代替可能な作業のプロセスは、人間と社会を劣化させてきた。だからこそそうしたエンタメの分野はAIに任せて、自分たちはAIが不得意なものが何かを考える必要がある、と警鐘を鳴らす。

それでは人間に残された領域とは何なのか。子供のときにあった「無我夢中の遊戯三昧」の体験から生まれる、泣いたり、叫んだりといった、コントロールを超えた感情の「エクスプロージョン（表出）」にこそ、AIには作れない奇跡、つまり「神が降りる瞬間＝アート」が宿ることができるのだと指摘する。

そんな宮台の言葉を聞いた櫻井は、かつてスタジオジブリに出向していた時期を振り返った。「ご存知の通りジブリの作品って、海外ではNetflixで観られるんですけど、日本では観られないんですよ。一説によると、宮崎監督は、Netflix云々というよりも、配信サービスで映像作品を見ることそのものに抵抗があるらしいです。宮崎さんは、僕がジブリに出向していた時もそうだったんですけど、基本的にはVHSとかDVDにすることにさえも反対をしている。要するにいつでも手軽に映像なんて見られたら駄目なんじゃないかと。今日の宮台さんの話に引き付けて言うと、子供の体験が体験じゃなくなってしまって劣化していくのを宮崎さんなりに防ごうとしていたのかなと。年に1回、テレビとかで放送されるので、その時に食い入るように見なさいと。別にそんなものが手軽にいつでも見られるようになったら駄目だと。それで子供が劣化させられていくと感じていたのかなと思いました」と述懐。

そして「宮台さんの話を背筋が伸びる思いで聞いていました」と語る齋藤は「アニメーション映画を作っていくにあたって、何を見せていくべきなのか、何を体験させていくべきなのかをすごく考えないといけない。むしろ子供に向けてきちんと作るってことが、もしくは世界というものをきちんと表現することが、むしろ大人にも必要なものなんだと。そういう考え方がすごくあるなと思いました」としみじみと語ると、ダグラスも「先ほど斎藤さんが、子供たちは私たちより賢くて、私たちも彼らから学べることがあるんだと、すごく興味深いことを言っていましたが、それは私も全く同感です」と深くうなずいていた。

そんなシンポジウムも大盛り上がりのうちにフィナーレ。最後のあいさつに立った代表の和田は「これにてWAIFF in KYOTO、第1回目が終わりとなりますが、これからもWAIFFをまだまだ続けていこうと思っています。映画祭としても皆さんの作品をしっかりとお届けできる映画祭にしていきたいなと思っておりますので、どうか末永く応援していただけたら。お集まりいただきました皆さん、本当にありがとうございました！」と会場に呼びかけ、来年の再会を誓った。

メディア向け提供素材

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1LR6EhSvXXYXpxWJ9oVQgrfAN8oFvJ_J3?usp=sharing

・コピーライツ表記：(C) WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO

お問合せ

作品に関するお問い合せ：info@worldaifilmfestival.jp

宣伝に関するお問い合せ：フリーストーン高松・永松（fsp-pr@freestone.jp）

紙媒体：星貴子（090-6120-8733 atk.hoshi@gmail.com）

電波：山口紅子（090-3477-1206 beniko.yamaguchi@gmail.com）

ウェブ：永松貴子（takako.nagamatsu@freestone.jp）

WAIFF JAPAN実行委員会：東京都中野区本町二丁目46 番１号中野坂上サンブライトツイン14 階

（主幹事会社：株式会社TOKYO EPIC 事務所内）