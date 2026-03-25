新人Vsinger 「天導ライカ」が、「リズプロ｜Rhythm-Garden Project」から2026年4月デビュー
Vsinger事務所「リズプロ｜Rhythm-Garden Project」は、新人Vsinger「天導ライカ」が2026年4月3日にデビューすることをお知らせいたします。
デビュー当日は、先行配信シングルのリリースおよび、ミュージックビデオのプレミア公開を予定しています。
また、2026年4月26日（日）開催の音楽同人イベント「M3-2026春」にて、
「天導ライカ」1st EPのCDリリース（イベント頒布）を予定しており、本格的な音楽活動をスタートいたします。
新人Vsinger「天導ライカ」について
「天導ライカ」は雷をモチーフとし、伸びやかなボーカルを武器に、リスナーの心に響く音楽を届けることを目指しています。
デビュー以降は、音楽活動を軸に、動画コンテンツやライブ配信など、Vsingerならではの自由な表現に積極的に挑戦していく予定です。
「天導ライカ」キービジュアル（イラスト：へいろー）
ビジュアルデザインは、人気イラストレーターのへいろー氏が、
楽曲はリズプロのプロデューサーである春日章宏が手掛けています。
先行配信デビューシングルについて
先行配信シングル「雷華」ジャケット（イラスト：幻）
タイトル：「雷華」
配信開始日： 2026年4月3日（金）
本楽曲は、「天導ライカ」のデビューを飾る先行配信シングルとしてリリースされました。
「夢を追い続ける姿」をテーマに、繊細さと力強さを併せ持つ楽曲となっており、
天導ライカの今後の活動を象徴する1曲となっています。
配信URLや各種ストア情報は、後日公式SNS等にてご案内いたします。
ミュージックビデオ プレミア公開について
公開日時： 2026年4月3日（金）19:00
公開形式： YouTube プレミア公開
URL：https://youtu.be/hwnEVaVrd0A
デビューシングルのミュージックビデオは、YouTubeにてプレミア公開形式で公開予定です。
公開に先立ち、本プレスリリース公開日と同日にカウントダウンがスタートし、
応援する皆さまとともにデビューの瞬間を迎えます。
「雷華」プレミア公開サムネイル画像
M3-2026春にて1st EPリリース決定
イベント名： M3-2026春
開催日： 2026年4月26日（日）
リリース作品： 1st EP「雷華」
M3-2026春では、「天導ライカ」の1st EP「雷華」をリリース予定です。
本EPには、デビューシングルを含む複数楽曲を収録し、
「天導ライカ」の音楽的世界観をより深く楽しめる内容となっています。
頒布形態や収録内容の詳細は、後日改めて発表いたします。
制作クレジット
ビジュアルデザイン＆キービジュアル：へいろー
「雷華」ジャケット＆MVイラスト：幻
「雷華」映像制作：Ninja
「雷華」タイポグラフィーデザイン：準チョコ
制作総指揮・楽曲制作：春日 章宏
今後の展開について
「天導ライカ」は、デビュー後も継続的な楽曲リリースや映像作品の公開を予定しています。
音楽を軸に、Vsingerとしての表現の幅を広げていく予定ですので、今後の活動にもぜひご注目ください。
天導ライカ
[天導ライカからのメッセージ]
こんにちは、天導ライカです！
小さい頃から歌うことが大好きで、アニメの主題歌、大きなステージでライブをすることが夢です。
私の音楽にかける想い、全力で皆さんにお届けしていきたいなと思っています！
ライカと一緒に夢を掴みにいきませんか？
公式情報
天導ライカ公式X（旧Twitter）：https://x.com/TendouRaika/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TendouRaika
リズプロ公式サイト：https://rhythm-garden.com/tendou-raika/
CD通販（ガレージ公式ショップ）：https://garage.creators-garden.com/store/rhythmgarden/
最新情報は、各種公式SNSにて随時発信いたします。
事務所概要
事務所名： リズプロ｜Rhythm-Garden Project
事業内容： Vsingerのプロデュース・マネジメント、音楽・映像・コンテンツ制作
公式サイト：https://rhythm-garden.com/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/RhythmGarden