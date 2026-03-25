新人Vsinger 「天導ライカ」が、「リズプロ｜Rhythm-Garden Project」から2026年4月デビュー

AKKA-Music

Vsinger事務所「リズプロ｜Rhythm-Garden Project」は、新人Vsinger「天導ライカ」が2026年4月3日にデビューすることをお知らせいたします。

デビュー当日は、先行配信シングルのリリースおよび、ミュージックビデオのプレミア公開を予定しています。

また、2026年4月26日（日）開催の音楽同人イベント「M3-2026春」にて、

「天導ライカ」1st EPのCDリリース（イベント頒布）を予定しており、本格的な音楽活動をスタートいたします。

新人Vsinger「天導ライカ」について

「天導ライカ」は雷をモチーフとし、伸びやかなボーカルを武器に、リスナーの心に響く音楽を届けることを目指しています。

デビュー以降は、音楽活動を軸に、動画コンテンツやライブ配信など、Vsingerならではの自由な表現に積極的に挑戦していく予定です。

「天導ライカ」キービジュアル（イラスト：へいろー）

ビジュアルデザインは、人気イラストレーターのへいろー氏が、

楽曲はリズプロのプロデューサーである春日章宏が手掛けています。

先行配信デビューシングルについて

先行配信シングル「雷華」ジャケット（イラスト：幻）

タイトル：「雷華」

配信開始日： 2026年4月3日（金）

本楽曲は、「天導ライカ」のデビューを飾る先行配信シングルとしてリリースされました。

「夢を追い続ける姿」をテーマに、繊細さと力強さを併せ持つ楽曲となっており、

天導ライカの今後の活動を象徴する1曲となっています。

配信URLや各種ストア情報は、後日公式SNS等にてご案内いたします。

ミュージックビデオ プレミア公開について

公開日時： 2026年4月3日（金）19:00

公開形式： YouTube プレミア公開

URL：https://youtu.be/hwnEVaVrd0A

デビューシングルのミュージックビデオは、YouTubeにてプレミア公開形式で公開予定です。

公開に先立ち、本プレスリリース公開日と同日にカウントダウンがスタートし、

応援する皆さまとともにデビューの瞬間を迎えます。

M3-2026春にて1st EPリリース決定

「雷華」プレミア公開サムネイル画像

イベント名： M3-2026春

開催日： 2026年4月26日（日）



リリース作品： 1st EP「雷華」

M3-2026春では、「天導ライカ」の1st EP「雷華」をリリース予定です。

本EPには、デビューシングルを含む複数楽曲を収録し、

「天導ライカ」の音楽的世界観をより深く楽しめる内容となっています。

頒布形態や収録内容の詳細は、後日改めて発表いたします。

制作クレジット

ビジュアルデザイン＆キービジュアル：へいろー

「雷華」ジャケット＆MVイラスト：幻

「雷華」映像制作：Ninja

「雷華」タイポグラフィーデザイン：準チョコ

制作総指揮・楽曲制作：春日 章宏

今後の展開について

「天導ライカ」は、デビュー後も継続的な楽曲リリースや映像作品の公開を予定しています。

音楽を軸に、Vsingerとしての表現の幅を広げていく予定ですので、今後の活動にもぜひご注目ください。

天導ライカ[天導ライカからのメッセージ]

こんにちは、天導ライカです！

小さい頃から歌うことが大好きで、アニメの主題歌、大きなステージでライブをすることが夢です。

私の音楽にかける想い、全力で皆さんにお届けしていきたいなと思っています！

ライカと一緒に夢を掴みにいきませんか？

公式情報

天導ライカ公式X（旧Twitter）：https://x.com/TendouRaika/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TendouRaika

リズプロ公式サイト：https://rhythm-garden.com/tendou-raika/

CD通販（ガレージ公式ショップ）：https://garage.creators-garden.com/store/rhythmgarden/

最新情報は、各種公式SNSにて随時発信いたします。

事務所概要

事務所名： リズプロ｜Rhythm-Garden Project

事業内容： Vsingerのプロデュース・マネジメント、音楽・映像・コンテンツ制作

公式サイト：https://rhythm-garden.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/RhythmGarden