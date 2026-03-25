【tokono】MOCTIONマンスリーコレクション出展のお知らせ

株式会社紅中

国産材を中心とした家具をセレクト・販売するtokono（トコノ）は、

2026年4月9日（木）より、東京・新宿の国産材の魅力発信拠点 MOCTIONにて、取り扱い商品の一部を展示いたします。

本展示のテーマは「国産ヒノキの家具を使った空間提案」。

ヒノキといえば、寺社建築や和室など“和”のイメージを持つ方も少なくありません。

しかし現在、国産ヒノキは乾燥技術や加工技術の進歩により、現代の住空間にも取り入れやすい素材へと進化しています。

tokonoでは、やわらかな木肌と美しい木目を活かしながら、モダンなデザインと調和するヒノキ家具をセレクト。

本展示では、ヒノキの持つ可能性を再発見していただける空間をご提案いたします。

■ 展示商品

ヒノキのブロックソファ ラウンジ｜TSUYAMA FURNITUREヒノキの折りたたみテーブル ラージ｜TSUYAMA FURNITUREPaper Cord Stool｜nisi-biMagnecco マグネッコ フロアランプ｜DI CLASSE

ヒノキを主役に、異素材や照明との組み合わせによって、和に寄りすぎない軽やかな空間を構成します。

本展示を通して、ヒノキが持つ香り、肌触り、経年変化をぜひ実際にご体感ください。

■ 会期

2026年4月9日（木）～5月5日（火）

OPEN 10:30／CLOSE 18:30

休館日：祝日を除く水曜日

■ 会場

MOCTION(一部区画)

〒163-1062 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー5階 MAP(https://www.google.com/maps/place/MOCTION/@35.6854269,139.6908388,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x6018f3d075e434e7:0xc3618e7213cee8eb!8m2!3d35.6854269!4d139.6908388!16s%2Fg%2F11ll4t5g2m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDIyNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

●新宿：JR「新宿」駅南口から徒歩約12分、都営新宿線・京王新線「新宿」駅から徒歩約10分

●都庁前：都営大江戸線「都庁前」駅A4出口から徒歩約8分

※入場無料

当日アンケートにご協力いただいた方には、ノベルティを進呈いたします。

tokono

「日本の木と暮らすことは、

日本をもっと好きになること。」

tokonoは国産という“安心”と、“ほっとするような心地よさ”をお届けするため「国産材」にこだわった家具をご提供しています。

それぞれの木が持つ個性や表情を活かした家具を通して、同じ四季を過ごしてきた素材に触れられる体験を届けています。

公式サイト：https://tokono-store.com

Instagram：https://www.instagram.com/tokono_official/

MOCTION

館長に建築家の隈研吾氏を迎え、国産材の可能性を広く発信しています。

全国各地と連携し、展示・セミナー・ワークショップなどを行うことで、国産材の魅力を発信する拠点となっています。

MOCTION公式HP：https://moction.jp

会社概要

https://venichu.co.jp/

社名 ： 株式会社紅中 （VENICHU CO., LTD.）

本社所在地 ： 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル８F

TEL・FAX ： 代表TEL 06-6195-3330 FAX 06-6195-3331

設立日 ： 1951年6月12日

代表者 ： 代表取締役社長 中村 晃輔

資本金 ： 9,959万円

売上高 ： 181億円（2024年11月期）

社員数 ： 単体180名 グループ全体313名（2025年4月現在）

事業内容 ：

・国産材の加工

・木質資材（合板・エンジニアウッド・繊維板や二次加工品など）の販売

・梱包資材の加工

・建築材料（構造躯体、内装建材、断熱材、サッシ、外壁材、システムキッチン、システムバス、トイレ、給湯器、照明器具など）の販売

・オリジナル家具などの企画・製作・販売

・内装工事、断熱工事、外装工事、住宅設備工事、などの設計及び施工