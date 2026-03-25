春限定！バラが花咲く苺の半生食感チーズケーキ『チーズローズ・あまおう苺』が新登場【TOKYOチューリップローズ】

株式会社グレープストーン

「ねんりん家」「東京ばな奈ワールド」などを運営する株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」は、2026年4月1日(水)から『チーズローズ・あまおう苺』を販売いたします。

https://www.tuliprose.jp/

バターとチーズの香り溢れる美味しい花屋「TOKYO TULIP ROSE」。香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いたブランド代表作『チューリップローズ』は、累計販売数5000万個を突破しました。そんな「TOKYO TULIP ROSE」から、春限定ケーキ『チーズローズ・あまおう苺』が新登場いたします。春にぴったりな、とろけるバラのチーズケーキをぜひお楽しみください。

見た目はバラ！食感はとろっと半生『チーズローズ・あまおう苺』

春限定の花咲くケーキ『チーズローズ・あまおう苺』が新登場。福岡県産あまおう苺を使用した、“半生食感”が魅力のチーズケーキです。バラの形のケーキを、湯煎でじわじわと優しく火を通すことで、とろっとみずみずしい食感に仕上げました。頬張ると、クリームチーズのコクとあまおう苺の濃厚な甘みとほどよい酸味が口の中に広がります。見た目はバラ、食感はとろっと半生感の新感覚ケーキ。花より団子派も大満足の美味しさと美しさを追い求めた春のスイーツを、ぜひご堪能ください。

商品情報

【商品名】チーズローズ・あまおう苺

【価 格】4個入 1,380円（本体価格1,278円）

【日持ち】当日中

【期 間】2026年4月1日(水)～5月26日(火)頃

【販売店】TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店・阪急うめだ店・そごう横浜店・羽田空港第2ターミナル店

【販売時間】

１.開店時～、２.16:00～ の1日2回販売

※要冷蔵

※おひとり様2箱まで

※表示の価格は参考小売価格です。

※配送は承っておりません。

TOKYO TULIP ROSEについて

〈シェフパティシエ〉

金井理仁(カナイ・マサヒト)

シェフパティシエである金井のテーマは“みんなに愛され笑顔にする花のようなお菓子を作る”こと。おいしさと美しさを追い求めたスイーツをお楽しみください。

〈PROFILE〉

1986年生まれ。大学在学中から製菓学校でお菓子作りを学び、卒業後はハイアットリージェンシー東京にてパティシエとしての技術を磨く。 2013年渡仏しさらに修行を重ね、シェフパティシエをつとめる。帰国後 、2019年に《TOKYO TULIP ROSE》を手がける。

・公式ホームページ

https://www.tuliprose.jp/

・公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyotuliprose/

バターとチーズの甘い香りに溢れた美味しい花屋へようこそ。香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いた世界でここだけの花を贈ります。みんなを笑顔にする花のようなスイーツは、自分へのとっておきのご褒美に、贈り物にぴったりの一品。プレミアムな東京みやげとしても注目です。



STORY

選ぶときから楽しくて、渡したときの笑顔もうれしい。ただそこにあるだけで、いつもの部屋が華やかに。そんな、花のようなスイーツがあれば日常はもっとおいしくなるはず。

Everyday becomes more delicious. TULIP ROSE は、花の喜びとおいしい幸せを届けます。