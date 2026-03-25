BSフジ「プライムビズ」にカチエックスが出演【中古車買取の不透明さを解消するオンライン取引の仕組みとは】

株式会社KATIX

ネット完結型の売買サービス「カチエックス」を運営する株式会社KATIX（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：嘉数 雄一）は、2026年3月28日（土）放送予定のBSフジ「プライムビズ」にて、当社サービスが紹介される予定であることをお知らせいたします。

中古車・バイク市場の信頼を高めるため、進化する通信技術を活用し、公正かつ透明性の高いオンライン売買の実現を目指す取り組みが紹介されます。

番組内では、当社社員が出演し、「カチエックス（KATIX）」のサービスの特徴や、安心して利用できる売買の仕組みについてご紹介する予定です。

【番組概要】

【番組名】「プライムビズ」

【放送日時】3月28日（土）11時55分～12時00分 ※放送時間等は変更になる可能性がございます。

【放送局】BSフジ

※BSフジはフジテレビ系列のBS放送局で、全国で視聴が可能です。

【番組で紹介されたカチエックスの特長】

撮影風景

■ 写真のみで一括査定

カチエックスでは、バイクや車の写真をアップロードするだけで、全国の買取業者による査定が受けられます。 複数業者の査定結果を比較することで、最も高額な条件で売却することが可能です。

■ 売却確定まで連絡不要。スムーズで安心

お客様の連絡先情報は、売却先が確定するまでは公開されません。また申し込み後の連絡は1社のみのため、複数社からのしつこい営業電話がなく写真で査定できるので、手間も省け、売却までをサポートします

■ 原則、現地での減額なし。提示額がそのまま買取金額に

カチエックスでは、現地での減額を原則禁止しています。そのため、提示された金額がそのままお客様の受取金額となります。

万が一、現地で車両を確認した際に、ご登録いただいた情報と実車に大きな相違があった場合でも、無料でキャンセルが可能です。

お客様が安心して売却できる、透明性の高い取引を実現しています。

安心・安全に、でのご売却が可能です。お申し込みフォームは下記よりご確認ください。

【カチエックス 公式サイト】

カチエックス （バイク）

https://bike.katix.co.jp/

カチエックス （車）

https://car.katix.co.jp

【お問い合わせ先】

名称：株式会社KATIX

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目12-4 ネクストサイト渋谷ビル11F

代表者：代表取締役社長 嘉数雄一

URL：https://corp.katix.co.jp/

担当：プロモーション部（ad@katix.co.jp)