インナーウェアを軸とした新ライフスタイルブランド「U（ユー）」誕生。渋谷スクランブルスクエアでポップアップ開催。

三喜商事株式会社

同ブランドは、インナーウェアを中心に、ヘルシーで女性らしいムードを大切にしたライフスタイルアイテムを提案するブランドです。ブランド名であるU（ユー）は “YOU” を意味します。変化していくライフステージの中でも、自分らしく心地よく過ごしてほしいという想いが込められています。

【ブランドコンセプト】

for you, from U

Seasonless, Simple, Healthy essentials.

仕事も、暮らしも、これからの選択も。

少しずつ変わっていく毎日の中で、自分らしく心地よくいられるために。

肌に直接触れるものだからこそ、快適さと、さりげないときめきを。

U は、変わりゆくあなたの日常にそっと寄り添います。

ブランドローンチとなるDrop1では、Uのスタンダードとなるブラとショーツを中心に、Tシャツやシュシュなど日常に寄り添うアイテムを展開いたします。

DAILY SMOOTH BRA＆SHORTS

ブラ \6,930（税込）/ショーツ \3,850（税込）

ノンワイヤー仕様でありながら、安定したホールド感を備えたブラ。華奢なストラップとミニマルなトライアングルシルエットが特徴のヘルシーなデザイン。ブラ、ショーツともにさりげなくブランドロゴの刺繍が施されています。

U DAILY TEE

\7,700（税込）

コンパクトなシルエットとミニマルなデザインのクルーネックTシャツ。シーズンレスに着用できる、ワードローブの定番アイテムです。

U LOGO SCRUNCHIE

\2,970（税込）～\3,520（税込）

ブラやTシャツの生地の残布を使用したシュシュ。SとMの2サイズで展開。ヘアアクセサリーとしてだけでなく、日常のスタイリングにさりげないアクセントを加えます。

ポップアップストアの詳細

U（ユー）のローンチを記念し、渋谷スクランブルスクエアにてポップアップストアを開催いたします。

期間：2026年4月4日（土）～4月13日（月）

場所：渋谷スクランブルスクエア 2F 「SPACE2」

時間：10：00~21：00（※館の営業時間に準ずる）

ポップアップストアでは、Drop1のアイテムを実際に手に取ってご覧いただけます。

ブラとショーツをセットでご購入のお客様にU LOGO SCRUNCHIEをプレゼント。（※なくなり次第終了）

オンラインストアはポップアップストア終了後、4月13日（月）21時より販売開始予定です。

URL：https://u-by-u.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/u_you_uyl/

UPDATE YOUR LIFE（UYL）について

UPDATE YOUR LIFE（UYL）は、平均年齢29歳の女性メンバー3名で運営するプロジェクトチームです。世界各国からセレクトしたアイテムを展開し、ポップアップストアやオンラインを通してライフスタイルアイテムを提案しています。今回、UYL初のオリジナルブランドとして「U（ユー）」を企画・スタートいたしました。

■ 本件に関するお問い合わせ先

三喜商事株式会社 UPDATE YOUR LIFE

担当：内山 幹

メールアドレス：u_you_uyl@sanki-brand.com

電話番号：03-6426-5619

（プレス関係者のお問い合わせもこちらにお願いいたします）