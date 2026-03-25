【ラスト5日】応援購入″2,700,000円突破″のYOKONEGU GAMEが残り5日！届いた瞬間からワクワクする専用BOXが完成！「届いた瞬間から冒険が始まる」大好評のヨコネグ最新作のゲーミング枕

富士ベッド工業株式会社※画像のダンボールはイメージです。実物と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。詳細を見る :https://www.makuake.com/project/yokonegugame/

創業69年の老舗寝具メーカー富士ベッド工業株式会社のオリジナルブランド「cocochi factory（ココチファクトリー）」新発売の【YOKONEGU GAME（ヨコネグ ゲーム）】です。

クラウドファンディング「Makuake」で公開中のプロジェクトが残り5日となりました！

■届いた瞬間からワクワクする専用ダンボールでお届け！

＜嬉しいお知らせ＞

YOKONEGU GAMEは、オリジナルデザインの専用ダンボールでお届けします！

このたび、プロジェクトへの大きな反響を受け、応援してくださった皆様により喜んでいただきたいという思いで、オリジナルデザインのYOKONEGU GAME専用ダンボールでお届けすることが決定いたしました。

ただの梱包資材ではなく、商品を受け取ったその瞬間から世界観を楽しんでいただけるよう、

「届いた瞬間から冒険が始まる」体験をイメージしてデザインしています。

YOKONEGU GAMEを通じて、寝心地だけでなく、手元に届く瞬間からはじまる体験そのものも楽しんでいただけましたら幸いです。

■現在マクアケにて応援購入総額2,700,000円突破中！

大変多くの方に温かい応援をいただき

YOKONEGU GAMEは、応援購入総額2,700,000円を突破いたしました！

応援していただいている全ての皆様に御礼申し上げます。

YOKONEGU GAMEは、「長時間のゲーム姿勢」と「その後の眠り」の両方に着目して開発された、新発想のゲーミング枕です。

近年、30～50代の男性を中心に、自宅でゲームや動画視聴を楽しむ時間が増えています。その一方で、長時間同じ姿勢で過ごすことにより、就寝前に首や肩まわりの違和感を覚えるという声も聞かれます。

YOKONEGU GAMEは、そうした日常に寄り添い、くつろぎの時間から眠りの時間までをより快適に過ごしていただきたいという思いから開発されました。

■細部に宿るこだわり

【隠れ立体マチで、眠りもトコトン追求！】ヨコネグくんクッションが入っている部分をめくってみると2本の縫い目が...これは睡眠時に頭がフィットする隠れポイントです。ここが盛り上がっているとすごく寝にくいのですが、この縫い目によってとっても寝やすい枕に仕上がっています。【のびのびニットでもちもち感触】構造については商品ページでたっぷりご紹介していますが、YOKONEGU GAMEは生地選びにもこだわっています！伸びの良い厚手のしっとりニット生地を使い、中の粒わたとの相乗効果でふんわりもちもちの”やみつき感触”を生み出しています。【専用ピローケースもこだわった、ぴったりサイズ】クッションを入れている時も入れていない時もフィットする、絶妙な寸法に設計しています。ズレるストレスから解放されてください☆生地も安心使いやすい綿100%！寝汗もしっかり吸収してくれる素材なので、これからの季節にもおすすめです。【いつまでも忘れない遊び心を、細部にも】中から出てくるヨコネグくんクッションは言わずもがなのかわいさ！でも、枕の側面にひっそりと佇むピスネームのヨコネグくんの控えめなかわいさにも胸をうたれます...余すことなくYOKONEGU GAMEを愛でていただけると開発者がとても喜びます。

■数量限定！マクアケにて最大30%OFF！！

■専用カバーも今だけ20%OFF！！

YOKONEGU GAMEはこちらから :https://www.makuake.com/project/yokonegugame/詳細を見る :https://www.makuake.com/project/yokonegugame/

マクアケ限定価格での販売は【3/30(月)まで！】

大変お得なこの機会にぜひYOKONEGU GAME（ヨコネグゲーム）をチェックしてください。

富士ベッド工業株式会社

■会社概要

創業：1957年2月1日

設立：1964年3月21日

代表者：小野 弘幸

所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号

事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売

資本金：25,000千円



公式サイト：http://fujibed.com/

公式ショップ：http://cocochifactory.com/shop

公式Ｘ(旧Twitter)：https://x.com/CocochiFac6348

公式Instagram：https://www.instagram.com/cocochi.factory_official/

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/

YAHOOショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cocochi-factory/