Makuakeで応援購入総額1,000万円突破、「今日のランキング」総合1位も獲得。思考を手放す1日15分の「YECHAN 音浴シンギングボウル」、最もお得な先行販売価格で購入できるのは3月29日まで

Japan Top TradeMakuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/yechan_sound_bath_singing_bowl(https://www.makuake.com/project/yechan_sound_bath_singing_bowl/)

Japan Top Tradeは、ネパールの熟練職人が60日以上かけて手鍛造する『YECHAN 音浴シンギングボウル』を、応援購入サービス「Makuake」にて2026年2月22日より販売しています。公開初日にはMakuake「今日のランキング」総合1位を獲得し、2026年3月22日時点で応援購入総額10,488,275円、サポーター数287人を達成しています。最もお得に購入できるMakuakeでの先行販売は2026年3月29日までです。

今回、Makuakeでの販売終了を前に、あらためて本プロダクトの特徴と、選ばれている理由をご紹介します。

Makuakeでの先行販売は3月29日まで

現在Makuakeでは、『YECHAN 音浴シンギングボウル』を先行販売価格でご案内しています。

公開初日に大きな反響をいただいて以降、支援総額は1,000万円を突破し、287人のサポーターの方々にご支援をいただいています。

Makuakeでの先行販売は2026年3月29日までとなっており、気になっていた方にとっては、今回の販売期間中が購入を検討できる機会となります。

ネパールの熟練職人が60日以上かけて仕上げる、手鍛造の一点物

一般販売予定価格とMakuake価格の比較表

『YECHAN 音浴シンギングボウル』は、ネパールの熟練職人が一点ずつ手作業で鍛え上げるシンギングボウルです。

市場に流通しているシンギングボウルの多くは、溶かした金属を型に流し込む「鋳造」でつくられています。

一方、YECHAN 音浴シンギングボウルは、ネパールの職人が一点ずつ叩き上げる「鍛造」製法で製作されています。

完成までにかかる期間は60日以上。

何千、何万回と金属を叩き、整えながら仕上げていくことで、量産品にはない深い響きと長い余韻が生まれます。

また、手鍛造で作られるため、同じサイズでも一つひとつ音色が異なります。

工業製品のような均一性ではなく、それぞれに異なる表情を持った「一点物の響き」であることも、本製品の大きな特徴です。

YECHAN代表が一点ずつ倍音の重なりを確認。基準を満たしたものだけを選定

YECHANブランドのシンギングボウルは、ネパールで製作されたものをそのまま商品化しているわけではありません。

現地で一点ずつ、音の深さ、余韻、響きの重なりなどを確認し、厳格な基準を満たしたもののみを選定しています。

合格率はおよそ10％で、この選定を行っているのは、ネパール・ヒマラヤ地域でシンギングボウル・サウンドセラピストの正式資格を取得したYECHAN代表自身です。

一点物でありながら、どれを選んでも安心して音浴体験を始められる。

その背景には、こうした現地での丁寧な確認工程があります。

日常の中で、静かな時間をつくるための道具

『YECHAN 音浴シンギングボウル』は、特別な知識や技術がなくても、日常の中で静かな時間を持てるよう設計された道具です。

シンギングボウルを軽く叩く。

あるいは縁をゆっくりなぞる。

それだけで、幾重にも重なる倍音の響きが空間に広がり、自然と音に意識を向ける時間が生まれます。

忙しい毎日の中で、スマートフォンを置き、ほんの数分だけ音に身を委ねる。

そうした時間を持ちたい方に選ばれています。

また、本製品は、電子部品や消耗パーツを持たないシンプルな構造で、年単位で使い続けられることも特徴です。

届いたその日から始められる、付属品込みのフルセット

YECHAN 音浴シンギングボウルには、専用マレット、スティック、ハンドメイドシルククッション、オーガニックコットンバッグ、オリジナル高級ボックスなどが付属します。

初めてシンギングボウルに触れる方でも、届いたその日からすぐに音を楽しめるよう、必要なものを一式そろえた構成です。

Japan Top Tradeが本プロジェクトを届ける理由

私たちJapan Top TradeがこのYECHAN 音浴シンギングボウルをご紹介したいと考えたのは、単なる「音を鳴らす道具」としてではなく、忙しい日常の中で、自分と向き合う時間を持つための道具として価値を感じたからです。

音に耳を傾け、倍音の響きに身をゆだねることで、自然と自分に意識を向ける時間が生まれる。

情報があふれ、常に何かを考え続けてしまう現代において、数分でも思考を手放し、ただ静かに過ごす時間には大きな価値があると考えています。

忙しい日常を送る日本人にとって、意識的に「自分と向き合う時間」や「スマートフォンから離れ、何もしない時間」を持つことは、今まさに求められていることの一つではないでしょうか。

Makuakeでの販売は3月29日までとなります。

このプロダクトが、日々を頑張る方にとって、自分のための静かな時間をつくるきっかけになれば幸いです。

Makuakeでの販売終了まで、残りわずか

『YECHAN 音浴シンギングボウル』のMakuakeでの先行販売は、2026年3月29日までです。

気になっていた方は、この機会にぜひプロジェクトページをご覧ください。

先行販売価格でご案内しているMakuake販売期間は、3月29日までです。

プロジェクト概要

MakuakeプロジェクトページURL：https://www.makuake.com/project/yechan_sound_bath_singing_bowl/[表: https://prtimes.jp/data/corp/179343/table/3_1_9aa9dacb42f87ec4af43ea6d5a44eb50.jpg?v=202603251151 ]詳細を見る :https://www.makuake.com/project/yechan_sound_bath_singing_bowl/