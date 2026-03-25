ペルシード、車載マグネットスマホホルダーシリーズに、コンパクト設置を叶えるショートアームタイプが新登場

株式会社ペルシード

株式会社ペルシード（本社：愛知県愛知郡東郷町）は、強力マグネットでスマートフォンをホールドできるショートアームタイプのスマートフォンホルダー4製品（オープン価格）を、2026年2月より全国のカー用品店およびECサイトにて発売いたしました。

強力マグネットによる簡単装着と、コンパクトに設置できる折りたためるショートアーム構造を採用。

スマートフォンを近づけるだけでマグネットの力でホールドできるほか、縦置き・横置きに対応し、用途に合わせてスマートフォンの向きを自由に変更できます。

また、シリーズのうち2モデル（PH2641 PH2645）はQi2規格に対応したワイヤレス充電機能を搭載。最大15Wの高速充電に対応し、マグネットによって充電位置が正確に合わさることで充電効率を高めます。

【URL】https://pellucid.co.jp/product/smartphone_holder

Qi2対応 マグネットスマホホルダー 吸盤（PH2641）

強力な真空吸盤でダッシュボードなどにしっかり固定・設置できる吸盤タイプのスマホホルダーです。Qi2正規認証ワイヤレス充電・最大15W(iPhone)の高速充電に対応。

お好みの位置に合わせて角度が調整できる折りたたみアームで、スマートフォンをお好みの位置へ調整できます。



主な特長

・強力真空吸盤でダッシュボードへ固定

・Qi2正規認証ワイヤレス充電

・最大15Wの高速充電対応

・ワイヤレス充電ON/OFF切替えタッチセンサー付き

・吸盤は水洗いすることで、吸着力が復活

・お車のUSBポートに合わせて変更できる、変換コネクタ(CtoA)つき

Qi2対応 マグネットスマホホルダー 貼付け（PH2645）

3M製の強力粘着テープでしっかりと貼付け、細長い貼付けベース形状で省スペースでも設置できます。

Qi2正規認証ワイヤレス充電・最大15W(iPhone)の高速充電に対応。

お好みの位置に合わせて角度が調整できる折りたたみアームで、スマートフォンをお好みの位置へ調整できます。



主な特長

・3M粘着テープでダッシュボードへ設置

・細長い貼付けベース（縦約73mm×横約38mm）で省スペース設置が可能。

・Qi2正規認証ワイヤレス充電

・最大15Wの高速充電対応

・ワイヤレス充電ON/OFF切替えタッチセンサー付き

・お車のUSBポートに合わせて変更できる、変換コネクタ(CtoA)つき

マグネットスマホホルダー 吸盤（PH2621）

強力な真空吸盤でダッシュボードなどにしっかり固定・設置できる吸盤タイプのスマホホルダーです。

お好みの位置に合わせて角度が調整できる折りたたみアームで、スマートフォンをお好みの位置へ調整できます。



主な特長

・強力真空吸盤でダッシュボードへ設置

・吸盤は水洗いすることで、吸着力が復活

マグネットスマホホルダー 貼付け（PH2625）

3M製の強力粘着テープでしっかりと貼付け、細長い貼付けベース形状で省スペースでも設置できます。

お好みの位置に合わせて角度が調整できる折りたたみアームで、スマートフォンをお好みの位置へ調整できます。



主な特長

・3M粘着テープでダッシュボードへ設置

・細長い貼付けベース（縦約73mm×横約38mm）で省スペース設置が可能。

マグネットホルダー ショートアーム ワイヤレス充電タイプ：製品仕様

PH2641PH2645[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102886/table/61_1_f51f6e757129b9b9b96441fab579722e.jpg?v=202603251151 ]

※iPhone、MagSafeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※記載の会社名／製品名／規格名などは、各社及び団体の商標または登録商標です。

PH2621PH2625

マグネットホルダー ショートアーム：製品仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102886/table/61_2_162dc768fac6460e65b67b3dac9004a1.jpg?v=202603251151 ]

※iPhone、MagSafeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※記載の会社名／製品名／規格名などは、各社及び団体の商標または登録商標です。

ペルシード スマホホルダー製品ラインナップ表

株式会社ペルシード

1975年創業。カーケミカル、携帯電話用品、車内外アクセサリー、自動車用ウインドウフィルム等の販売をいたしております。

「全ての人に快適なカーライフを」を企業コンセプトに、使用する素材にもこだわり、

ライフスタイル・洗車環境を考えたお客様のニーズに応えられる商品開発をしてまいります。



【会社概要】

社名：株式会社ペルシード

本社所在地：愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

代表取締役：田中 仁

事業内容： カーケミカル、携帯電話用品、車内外アクセサリー、自動車用ウインドウフィルムの販売

HP：https://pellucid.co.jp/

株主：株式会社コムテック（100%出資）https://www.e-comtec.co.jp/

設立： 1975年（昭和50年）



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