2026年春、北海道最大級の軽自動車販売店「北海道軽パーク」でPontaサービスを開始

株式会社ロイヤリティ マーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、北海道で軽自動車の新車・中古車・届出済未使用車の販売・整備を手掛ける「北海道軽パーク」を展開する株式会社クレタ（本社：北海道苫小牧市、代表取締役社長：石亀一昭）とポイントサービスに関して提携したことをお知らせいたします。

このたびの提携により、2026年春から、北海道軽パークの全店舗で、Pontaポイントをためられるようになります。サービス開始を記念して、おトクなキャンペーンの実施や、全国で親しまれているキャラクター「Ponta」を活用したマーケティング施策の展開を予定しています。北海道のPonta会員に、Pontaポイントの「おトク」に加え、キャラクターを活用した「楽しい」体験を届けます。

LMは、「Ponta」の「便利・おトク・楽しい」世界が、いつでもどこでも広がる生活密着型サービスを提供しています。

提携サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/885_1_cbe5cf38c03e435548abe6743cedfaba.jpg?v=202603251151 ]

※対象サービスのご利用から2カ月後に加算予定です

＜参考＞

LMでは新規ポイント提携社を募集しております。ご希望の企業の方はこちら(https://biz.loyalty.co.jp/point-business/?utm_source=utm_source%3Dgoogle&utm_medium=utm_medium%3Dreferral&utm_campaign=utm_campaign%3Dbizpressrelease20250501)よりお問い合わせください。