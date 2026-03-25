【話題の新刊】累計380万部突破の人気コミック『俺だけレベルアップな件』最新第24巻発売中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、界累計143億ビューを誇るメガヒット作品『俺だけレベルアップな件』第24巻を2026年3月23日に発売いたしました。

『俺だけレベルアップな件』第24巻表紙世界のために孤独な戦いを選択した水篠は――！？

合流した影の軍団の総軍団長・ベリオンから竜帝と破滅の軍団の恐ろしさを聞いた水篠は、「自分に何かあれば、母と妹を助けてやってほしい」と諸菱の父親に託し、各国の代表を集め、世界が危機的状況であることを伝えるも、一部の国やハンターから反発を受けてしまう。そんな中、同時多発的に現れた超大型ゲートのうち、予想外のゲートが開いてしまい――！？超人気クエストストーリー第24巻！！

◆書誌情報

書名：『俺だけレベルアップな件』第24巻

漫画：DUBU（REDICE STUDIO／原作：Chugong／脚色：h-goon

定価：1,199円（本体1,090円＋税）

判型：B6判

ISBN：9784046857316

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャルサイト書誌ページ(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000141/)

(C) DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018 / D&C MEDIA