ADEXグループのデジタル領域をサポートするADEX Digitalが「Microsoft 広告 パートナープログラム」において最上位の「エリート」クラスに認定

株式会社ADEX Digital

ADEX日本経済広告社グループの株式会社ADEX Digital（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木濟 誠）は、昨年の「Microsoft 広告 Partner Awards 2025」「チャネルパートナー・オブ・ザ・イヤー」の受賞に続き「Microsoft 広告 パートナープログラム」において最上位の「エリート」クラスに認定されました。

【プログラムの概要】

Microsoft 広告パートナープログラムは、Microsoft 広告を活用してクライアントのビジネス成長を支援する広告会社やテクノロジープロバイダーを対象としたロイヤルティープログラムです。本プログラムは、パートナー企業が最新の広告技術やインサイトを習得し、クライアントに対してより高い付加価値を提供することを目的としています。



【エリートパートナー】

「エリートパートナー（Elite Partner）」は、本プログラムにおける最上位の認定ステータスです。この認定は、Microsoft 広告における卓越した運用実績、深い技術的知見、および革新的なソリューションの提供能力を持つ、限られたトップクラスのパートナー企業に授与されます。



今回のエリート認定により、ADEX DigitalはMicrosoft 広告における国内有数のパートナーとして認められたことになります。これにより、検索広告のみならず、オーディエンス広告や最新のAIを活用した広告ソリューションにおいて、より高度で戦略的なマーケティング支援をクライアントに提供することが可能となります。



ADEX Digitalは今後も、日本マイクロソフト株式会社との協働を強固にし、高度な専門性と最新プロダクトの活用を通じて、クライアントのデジタルマーケティング戦略を強力にサポートし、事業拡大に貢献するよう取り組んでまいります。

■株式会社ADEX Digitalについて

株式会社ADEX Digitalは、ADEX日本経済広告社グループにおけるデジタルマーケティング領域のエキスパート集団として2020年7月に設立されました。ADEXグループ内のデジタルプロモーションを集約。各種メディアとの連携で蓄積した独自の運用ノウハウを活かし、拡大・高度化を続けるデジタルマーケティング領域の最新アップデートにも迅速に対応。戦略立案から実行まで、デジタルマーケティング全体を網羅する高品位なワンストップ支援を実現しています。



■ADEX Digitalの強み

最新のテクノロジーとデータドリブンなPDCAを軸に、デジタル特有の緻密な運用までをトータルでサポートします。既成のパッケージプランではなく、各社固有の課題やデータに合わせた「オーダーメイド型」の支援が当社のスタイルです。大規模なデータ統合から細やかなツール調整まで、常にお客様の傍らで迅速に課題を解決する伴走型パートナーを目指しています。

企業HP：https://adexdi.co.jp/

社名：株式会社ADEX Digital

代表者：代表取締役社長 木済 誠

所在地：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町二丁目10番地 日本経済広告社ビル6階

※Microsoftは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。