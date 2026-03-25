狛江初！ピラティス×パーソナルジム「VARYS(ヴァリス)」が2026年4月1日(水)オープン！無料体験実施中！

VARYS Pilates & Personal Training GYM 狛江店『VARYS Pilates&Personal Training GYM』が2026年4月1日(水)に、東京都狛江にNEW OPEN！

2026年4月1日(水)、VARYS (ヴァリス)Pilates & Personal Training GYM（所在地：東京都狛江市岩戸北1-7-9 コミュニティー・トーケン307、代表：森本 隼平）は、ピラティスとパーソナルトレーニングを融合させた新スタイルのスタジオ「VARYS(ヴァリス)」をOPENいたします。この新サービスは、最新のマシンピラティスとマンツーマンのトレーニングを通じて、ただ鍛えるだけでなく「姿勢や骨格を根本から整える」身体づくりを実現します。

【店舗情報】

店名：VARYS Pilates & Personal Training GYM 狛江店

住所：東京都狛江市岩戸北1-7-9 コミュニティー・トーケン307

Website：https://varys-gym.com

VARYS (ヴァリス)Pilates&Personal Training GYMについて

「トレーニングを始めても続かない」「身体の痛みや不調が改善しない」「痩せたけどリバウンドした」……そんな悩みを持つ方々の「変わりたい」という切実な想いを、確かな結果としての「変わった」へと導くこと。それがヴァリスの使命です。 代表トレーナー・森本隼平が、自身のコンプレックスを克服した経験と、年間多数のクライアントを導いてきた実績をもとに、ピラティスと筋トレを掛け合わせた「最短・最適」なプログラムを提案します。

HP：https://varys-gym.com

予約URL(公式LINE)：https://lin.ee/9ATBUzH

ただ、痩せるだけではなく、姿勢から美しく。

ヴァリスはあなたの「変わりたい。」という思いを「変わった。」に変える場所です。

体重という数字以上に、鏡を見るのが楽しくなる毎日を。美しい立ち姿と揺るぎない自信を、最短距離でプロデュースします。

圧倒的な結果を生み出すダイエットメソッド効率と美しさを極める「整えてから鍛える」最短ルート

週2回60分で、代謝を根本から引き上げ「太りにくい身体」へ。

ヴァリスのトレーニングは、単に脂肪を燃やすだけではありません。まずはピラティスで骨格の歪みをリセットし、正しく動ける身体を作った上で、効率的に筋肉を刺激します。 例えば、脂肪1kgを燃やすために有酸素運動で150km走るのは現実的ではありません。しかし、正しい姿勢と適切な筋肉量があれば、日常の何気ない動作がすべて「脂肪燃焼」の時間に変わります。ピラティス×トレーニングの相乗効果で、リバウンドのリスクを抑え、健康的で引き締まった一生モノのシルエットを構築します。

解剖学を熟知した「一生モノ」の身体を支えるプロの技術

コンテスト入賞実績と解剖学の知見を融合させた、ハイクオリティな指導。

ヴァリス代表の森本隼平は、ボディコンテストでの入賞実績を持ち、自らの身体で「変革」を体現してきました。その経験に加え、ピラティス指導資格と解剖学の深い知識を掛け合わせ、感覚に頼らない「論理的で再現性の高い指導」を提供します。 「YouTubeの真似では辿り着けなかった」「運動が初めてで不安」という方にこそ、ヴァリスのパーソナライズされたサポートが必要です。お客様一人ひとりの骨格特性を分析し、最短距離で成功へと導く指導にあたります。

ライフスタイルに寄り添う、ストレスフリーな「食べて痩せる」食事指導

24時間LINEサポートで迷わせない。一生使える「賢い食べ方」を伝授。

「過度な食事制限」は続きません。ヴァリスでは科学的根拠に基づき、食事の量・バランス・タイミングの3つの観点から、あなたのライフスタイルに最適なプランを提案します。

期間中は、専属トレーナーがLINEで毎日の食事を徹底サポート。1ヶ月で約90食分の具体的なアドバイスを受けることで、自分自身の体質に合った「太りにくい食材選び」と「一生モノの知識」が自然と身につきます。

この「正しい食べ方」を習得することで、コース修了後もご自身で体型をコントロールできるようになり、一時的なダイエットで終わらない、確実なリバウンド防止を実現します。自立した健康管理こそが、私たちが提供する最大のギフトです。

なぜヴァリスが選ばれるのか？当店の7つのこだわり１.鏡を見るのが楽しくなる、リバウンドしない身体へ

ピラティスによる「姿勢改善」とトレーニングによる「代謝アップ」を掛け合わせ、太りにくく痩せやすい、根本的な体質改善を目指します。単なる一時的なダイエットではなく、数年後も「今の自分が一番好き」と言える、しなやかなボディラインをプロデュースします。

・産後や加齢で、以前より体重が落ちにくくなったと感じる

・自己流のダイエットでリバウンドを繰り返している

・痩せるだけでなく、メリハリのある美しいシルエットを手に入れたい

このような見た目を良くしたいといった目的に対して、ヴァリスのパーソナルトレーニングは絶対の自信をもっています。

美しく痩せるという今までにない体験を、ご体感ください。

２.「痛みのない日常」を取り戻し、心まで軽やかに

まずは身体の関節の可動域や柔軟性を徹底的にチェック。 お一人おひとりの「身体の現在地」を解剖学的に分析してから、完全オーダーメイドのメニューを作成します。 デスクワークや育児による慢性的な肩こり・腰痛の原因となる「骨格の歪み」をピラティスでリセットし、筋力トレーニングで再発を防ぐ。湿布やマッサージに頼り切る日々から卒業し、身体の芯から解放される心地よさを提供します。

３.気持ちに寄り添うカウンセリング。あなたの「なりたい」を最優先に

ヴァリスのパーソナルトレーニングは特別なカウンセリングから始まります。

「どんな服を着たいか」「身体が軽くなったら何をしたいか」など、お一人おひとりの想いを大切にヒアリングします。育児や仕事で忙しい日々の中でも、無理なく、前向きに続けられるプランを二人三脚で創り上げます。

・周りの目を気にせず、自分のペースで悩みを相談したい

・身体のお悩み、困りごとを相談したい

・「自分にできるかな？」という不安を、安心感に変えてほしい

など、あなたのお気持ちを大切にしながら一つひとつ丁寧にお伺いします。

私たちは、あなたの”こうなりたい”を1番大切に考え、理想を実現するために全力を尽くします。

４.高品質を、もっと身近に。地域最安レベルの「続けやすい価格設定」

パーソナルトレーニングで身体が変わる感動を、より多くの方に届けたい。 大手パーソナルジムでは2ヶ月30万円以上が相場となっていることも少なくありませんが、ヴァリスでは、他社の相場を大きく下回る良心的な価格設定を実現しました。

その理由は、豪華な内装費用や過剰な広告費を徹底的に削減し、その分をすべて「お客様へのサービスの質」と「通いやすさ」に還元しているからです。身体を変えるために最も大切なのは、一瞬の無理ではなく「継続」すること。財布に優しい価格設定にこだわることで、リバウンドを防ぐためのメンテナンスや、日常の健康習慣として長く通い続けていただける環境を整えました。

５.リバウンド予防も万全！業界異例の「リバウンド保険」と「2年間のアフターフォロー」

「せっかく痩せても、元に戻ってしまうのが怖い」という不安を、ヴァリスが解消します。ヴァリスでは、月額コースを除くすべてのプランに、卒業後のリバウンドを徹底的に防止するための「リバウンド保険」と「2年間のアフターフォロー」を完備しています。

コース修了後も2年間にわたり、24時間いつでもトレーニングや食事内容についてプロのトレーナーに相談が可能。ライフスタイルの変化やちょっとした不安が生じた際も、すぐに専門的なアドバイスを受けられるため、理想の体型を一生モノとして定着させることができます。

さらに、万が一リバウンドしてしまった際の無償サポートも提供。私たちは「ただ痩せさせる」だけでなく、お客様が「一生リバウンドしない知識と自信」を手に入れるまで、責任を持って寄り添い続けます。

６.仕事帰りも、お買い物ついでにも。手ぶらで通える「完全無料レンタル」と充実の設備

「ジムの準備が面倒」「荷物が重い」というストレスを、ヴァリスがゼロにします。

私たちは、トレーニングを日常の「心地よい習慣」にしていただくため、充実した無料レンタルサービスをご用意しました。まず、レンタルシューズは全コースで無料。かさばる室内シューズを毎日持ち歩く必要はありません。

さらに「プレミアムコース」のお客様には、ウェア・タオル・そしてトレーニング後のプロテインまで、すべてを無料で提供いたします。お仕事帰りのスーツのままでも、お出かけ前の服装でも、「完全手ぶら」でご来店いただけます。

また、店内には清潔なシャワールームを完備。トレーニングで心地よい汗を流した後は、その場でリフレッシュして、そのままディナーやお買い物などの予定へ向かっていただけます。アメニティも揃っているため、まさに「身一つ」で理想の身体作りを完結できる贅沢な環境を整えました。

７.完全予約制だから待ち時間なく快適に通える

ヴァリスでは完全予約制となっており、専属トレーナーとのマンツーマン指導のため、他人の目を気にせず集中してトレーニングに取り組むことができます。

VARYS(ヴァリス) Pilates & Personal Training GYM 狛江店 概要

■店舗名 VARYS(ヴァリス) Pilates & Personal Training GYM 狛江店

住所：〒212‐0004 東京都狛江市岩戸北1-7-9 コミュニティトーケン307

営業時間：9:00～22:00

電話番号：080-7012-1359

アクセス：狛江駅徒歩6分

公式HP：https://varys-gym.com

施設情報

・完全個室

・本格的マルチマシン完備

・ピラティスマシン完備

・シャワールーム完備

・ミネラルウォーター無料完備

・タオル、ウェア、シューズレンタルあり

・オンライン食事指導あり

料金について

■入会金：30,000円→オープンキャンペーン無料

■ダイエットコース(1回60分)

フルチェンジコース週2回(2ヶ月16回～) / 70,400円(税込)/月

プレミアムコース週3回（2ヶ月24回～） / 132,000円(税込)/月



■マンスリープラン(ライト1回40分/スタンダード1回60分)

※月払い制



ライト月4回 /32,780円(税込)

ライト月8回 /48,400円(税込)

ライト月12回 /65,700円(税込)



スタンダード月4回 /39,600円(税込)

スタンダード月8回 /65,780円(税込)

スタンダード月12回 /88,000円(税込)

・お支払方法



銀行振込、クレジットカード、ローン

無料カウンセリング/体験トレーニングのご予約について

下記HPからお申し込み可能です。

初回体験トレーニングが通常5,000円のところ無料体験実施中！

https://lin.ee/gQ0PWmD

(24時間受付対応)

【代表トレーナー紹介】

森本 隼平

「一生モノの身体と自信を、最短ルートで手に入れる。」

私自身、かつては自分の身体に強いコンプレックスを抱えていました。思うように変わらない体型、そしてマッサージに通い詰めても治らない慢性的な腰痛や肩こり。自信を失い、鏡を見るのも億劫な時期がありました。

そんな私を救ったのが、「まずは骨格を整え、正しく身体を動かす」という本質的なアプローチとの出会いです。闇雲にトレーニングをするのではなく、まずは身体の歪みをリセットする。この順序を守ることで、長年悩まされた痛みから解放され、心まで前向きに変わっていくのを肌で感じました。

現在では競技者として自らの身体を研鑽し続け、2025年関東クラシックフィジーク選手権3位などの実績を残すまでになりましたが、私の指導の原点は今も、かつての自分と同じように悩むお客様を救いたいという想いにあります。

当ジムでは、ピラティスによる「整え」と、ウエイトトレーニングによる「鍛え」を融合させた、科学的で再現性の高いメソッドを提供します。それはトップアスリートのためだけのものではなく、日常の不調を改善し、理想のスタイルを手に入れたい全ての方のためのものです。

「自分も変わりたい」と願うあなたの気持ちに、誰よりも寄り添い、二人三脚でゴールを目指します。一生モノの身体と、自分を誇れる自信を、一緒に手に入れましょう。

【実績・保有資格】

■ 競技実績

・2025年 関東クラシックフィジーク選手権 3位

・2023年 東京ジュニアボディビル選手権 10位

■ 保有資格

・NSCA-CPT（全米認定パーソナルトレーナー）

・BESJ ピラティス（マット / リフォーマー / タワー / キャデラック）

・Vision Trainer（ビジョントレーナー）

・マミーナボディメソッド（産後エクササイズ指導者）

■ 専門分野

・ダイエット指導

・ボディメイク

・ピラティス

・産後の体型リカバリー