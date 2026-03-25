東陽EMCエンジニアリング、静岡県にて電波半無響室の運営を開始

株式会社東陽テクニカ

株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：高野 俊也(こうの としや)、以下 東陽テクニカ)の子会社である株式会社東陽EMCエンジニアリング(本社：東京都中央区、代表取締役社長：平高 務、以下 東陽EMCエンジニアリング)は、2026年4月1日より東芝テック株式会社が保有する静岡事業所(三島)内の電波半無響室などの設備を活用し、「株式会社東陽EMCエンジニアリング 川崎計測センタ- 三島試験所」の運営を開始いたします。

これにより、東陽EMCエンジニアリングが運営する10m法電波半無響室は計6基となり、1企業としては国内有数の運営体制となります。東陽テクニカと東陽EMCエンジニアリングは、静岡県をはじめとする東海地域においてもEMC試験ニーズに迅速に対応し、お客様の製品開発を支援してまいります。

川崎計測センター 三島試験所 電波半無響室

川崎計測センター 三島試験所は、各種電子機器・電気機器のEMC(電磁環境両立性)試験に対応可能な10m法電波半無響室を備えています。近年、製品の大型化や国際規格の要件が複雑化したことに対する対応が求められることから、10m法による放射エミッション測定やイミュニティ試験など、大型施設での試験需要が増加しております。こうした市場ニーズの高まりを受け、川崎計測センタ-の三島試験所を開設することで、東海地域を中心に、より幅広いお客様に向けて試験サービスを提供し、地域産業の発展にも貢献してまいります。

なお、本設備は引き続き東芝テック製品の評価・試験にも活用されるとともに、東陽EMCエンジニアリングによる第三者向け試験サービスとして運営されます。

運営開始にあたり、東陽EMCエンジニアリングは三島試験所を、試験所および校正機関の能力に関する国際規格であるISO/IEC 17025に基づく認定サイトとして登録し、品質マネジメント体制および技術的能力の両面で国際的に信頼性の高い試験サービスを提供できる体制を整えております。

今後も東陽EMCエンジニアリングは、これまで培ってきたEMC試験・評価の知見と技術力を活かし、高品質な試験サービスを提供することで、お客様の製品開発スケジュールの短縮および円滑な規格適合取得を支援し、安全・安心な電波利用環境の実現に寄与してまいります。

＜川崎計測センター 三島試験所の概要＞

名称：株式会社東陽EMCエンジニアリング 川崎計測センタ- 三島試験所

所在地：静岡県三島市南町6-78 東芝テック静岡事業所(三島)内

設備：・10ｍ法電波半無響室(室内寸法：19m×11m×8m)１基

ターンテーブル(直径 φ5.0m、耐荷重 1.5t)および対向機用地下ピット完備

・シ-ルドル-ム(室内寸法：12m×6m×3m)１基

＜株式会社東陽EMCエンジニアリングについて＞

東陽EMCエンジニアリングは、電波半無響室を備えた計測センターを国内3か所(つくば、川崎、兵庫三田)に保有し、情報通信機器から車載機器、医療機器など幅広い分野におけるEMC試験などの測定サービスや、EMC対策支援をはじめ、オンサイト測定、測定器校正、海外認証取得支援サービスなどを手掛けています。校正においてはA2LAより認定を受けた高精度なサービスを展開しています。

株式会社東陽EMCエンジニアリング Webサイト：https://tee.toyo.co.jp/

＜株式会社東陽テクニカについて＞

東陽テクニカは、最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンス、量子ソリューションなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資や M&A による成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

株式会社東陽テクニカ Webサイト：https://www.toyo.co.jp/