【fence&art】食・人・カルチャーが集まる空間をアートで可視化。写真×イラストの展示「Gathering Art」

株式会社ジェイ・プラン

株式会社ジェイ・プラン（所在地：東京都新宿区／代表取締役：米田亮介）は、グランベリーパークにて、写真とイラストのコラボレーションによるアート展示 「Gathering Art」 をプロデュースしました。本企画は、食と人が集まるこの場所の空気感をアートとして表現する取り組みです。

ギャザリングマーケットは、さまざまな食の魅力を体感できるマーケットです。「食」が集まり「人」が集まる（＝Gathering）ことで、食体験を通じて「コミュニケーション」「パークライフ」「ウェルネス」「カルチャー」が生まれ、過ごす時間そのものが楽しくなる場所です。さまざまなショップや人々の営みが重なり合い、この場所を起点に、マーケットでも、公園でも、日常の中へと楽しみ方が広がっていきます。

今回の「Gathering Art」では、この空気感を表現するため、写真とイラストのコラボレーションという手法を採用しました。フォトグラファーがマーケットやパークライフの日常の一瞬を切り取り、そこにイラストレーターが想像の余白を描き足しました。リアルな風景にフィクションの表現が重なることで、新しい物語や価値が生まれる作品となっています。

表現と表現が出会い、重なり合うこのアートは、ギャザリングマーケットの自由さや多様性を象徴するものです。食事の合間や待ち合わせの途中など、ふと立ち止まるひとときに、訪れた方々がこの場所ならではのアートを楽しみ、過ごす時間がより豊かなものになることを目指しています。

fence&art（フェンスアンドアート） 公式サイトURL https://www.j-fence-art.com/

【Gathering Art】

展示場所：グランベリーパーク ギャザリングマーケット内

参加アーティスト:たけうちあつし×鈴木文彦

主催：グランベリーパーク

企画：fence&art（株式会社ジェイ・プラン）

たけうちあつし（イラストレーター）

シンプルな線と少ない色で主に人物を描く。広告、書籍、アパレルなどに幅広くイラストを提供。伊勢丹、そごう、ロフトなど関東を中心に個展を開催。イラストのモチーフはスケートボード、映画、ファッションなどが多くどれも好きだがそれぞれのカルチャーとは無縁だ。I don't know cultures but my world is not too small.

2024年11月まで「タケウチアツシ」、同年12月より「たけうちあつし」で活動。

鈴木文彦（フォトグラファー／エディター／ライター）

編集プロダクション経営、映画ライターを経て、大好きだったフィルム写真の専門誌「snap!」を創刊し、写真の世界へ。「中判カメラの教科書」「31年目の写ルンです」「レンズの時間」「オールドデジカメ・ファン」など、趣味の写真・カメラに関する数々の雑誌を全ページ撮影・執筆・編集をモットーに手掛ける。現在はフォトグラファーとして活動しながら、世界唯一のフィルムカメラ誌「FILMCAMERA LIFE」の制作を行っている。

＜fence&artについて＞

建設現場、店舗の入れ替え時に必ず登場する“仮囲い”。私たちは、工事期間中でも街を彩り、人々を笑顔にする方法はないかと考えました。それが仮囲い（=fence）をキャンバスに、イラストやメッセージ（=art）を描くことです。この場所、この瞬間しかない特別なキャンバスに、アーティストや企業・社会を結ぶことで新しいアート表現の場を創造していきます。

fence&art ：https://www.j-fence-art.com

＜企業情報＞

会社名：株式会社ジェイ・プラン

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-13 溝呂木第2ビル 3階

代表者：代表取締役 米田 亮介

企業サイト：https://www.j-plan.com/

▪本プレスリリースに関するお問合せ先

fence&art事業 運営担当：鈴木 健太朗

電話：03-5362-9591

メール：info@j-plan.com