カード型リアル投げ銭「Kimochiru」、サニピッチ2026公式チップに採用　初の協賛型モデル（supported by 中国銀行）

株式会社ぺこり

カード型リアル投げ銭「Kimochiru（キモチる）」を展開する株式会社ぺこり（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宅 伸之）は、2026年3月29日に香川県高松市で開催予定の「ネクストイノベーターになる若者とアトツギの 交流&ピッチイベント サニピッチ2026」において、公式チップとして採用されました。

本取り組みの概要

カード型リアル投げ銭「Kimochiru」、サニピッチ2026公式チップに採用

Kimochiruは、カードを通じて感謝や応援の気持ちをその場で手渡しできる「カード型リアル投げ銭」サービスです。イベントにおいても、参加者同士の評価や応援を可視化し、コミュニケーションを促進する仕組みとして活用されています。

本イベントでは、参加者属性に応じて異なる形でカードを配布し、応援の循環を生み出す設計となっています。

- 学生参加者には、あらかじめ320ptがチャージされたカードを配布自身で受け取ることで、イベント参加への労いや感謝を可視化- 社会人参加者には、未チャージのカードを配布し、良いと思ったピッチやブースの学生に対し、応援の気持ちとして手渡し

また、今回のサニピッチ2026では、初の協賛型Kimochiru（supported by 中国銀行）が導入され、協賛企業が若者の挑戦を応援する新たな仕組みとして実施されます。

これにより、イベント内での評価や応援が自然に生まれ、参加者同士のコミュニケーションを促進します。

サニピッチについて

カードイメージ

サニピッチは、香川県発のネクストイノベーターになる若者とアトツギの 交流&ピッチイベントです。完全招待制で実施され、地域の若者が挑戦し、その挑戦を周囲が応援するコミュニティの形成を目的としています。2026年の開催では、約100名規模の学生・社会人の参加が予定されており、トークセッションやピッチ、ブース形式の交流が行われる予定です。

Kimochiru（キモチる）サービス概要（特許出願中）

サニピッチ

URL： https://kimochiru.jp/

気持ちの良い接客やサービスに対して、誰でもどこでもアプリ不要・店舗導入不要で“ホンノキモチ”を届けられる、カード型のカジュアルなリアル投げ銭サービスです。カードを受け取った方は、QRコードを読み取ることでスタンプを受け取り、スタンプに応じて様々なクーポンやポイントを受け取ることができます。

会社概要

商号 ： 株式会社ぺこり

代表者 ： 代表取締役 三宅 伸之

所在地 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目19番19号 ワコー宮益坂ビル5階

設立 ： 2023年6月16日

事業内容： 『Kimochiru（キモチる）』の企画・制作・運営

URL ： https://info.peccori.com/

報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社ぺこり 代表取締役 三宅 伸之(ミヤケ ノブユキ)

TEL ： 090-2809-3916

E-mail： n.miyake@peccori.com