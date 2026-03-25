「ファンケル メン スキンケアUV」数量限定発売

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、2026年4月20日（月）から、男性用日焼け止め「ファンケル メン スキンケアUV」（容量：50g／価格：2,200円＜税込＞）を、通信販売、直営店舗、ECモールにて数量限定で新たに発売します。

当製品は、日常の紫外線を防ぐ日焼け止め効果に加え、男性の皮膚生理に合わせた処方や手間なく快適に使える機能を備えた、洗顔後1品でスキンケアまで完結するオールインワンタイプです。

年々紫外線量が増加する中、男性も紫外線対策の意識向上で日焼け止めの購入や日傘の使用率などが増えています。さらにSNSやコロナ禍後のオンライン会議の普及などで、自身への美容意識が高まり、男性用日焼け止めの市場はここ数年で拡大しています。

男性の肌は、女性の肌に比べて皮脂分泌は多いものの、日常的なひげそりやスキンケア不足で水分が少なく、かつ、紫外線による影響を受けやすい状態です。また、自身の皮脂が多いことから肌のベタつきを悩みにする方も多く、使用時のニーズにベタつかないものを好む傾向があります。そこで、男性の肌に必要なスキンケアと日常の紫外線対策ができ、一日中ベタつきのない使用感の日焼け止めの開発をしました。

【製品概要】

【特長詳細】

- 紫外線吸収剤不使用。敏感肌の方でも使えるノンケミカル処方で、きしみのないなめらかな使用感です。- GABAとビタミンE誘導体（共に保湿）を配合。すでに受けてしまった紫外線ダメージをケアし、肌本来の力をサポートします。- 汗吸収パウダー（シリカ）と皮脂固化パウダー（マイカ、ヒドロキシアパタイト、酸化亜鉛）の2種類のパウダーを配合することで、塗布した瞬間からベタつかず、さらに長時間ベタつきのない肌をキープします。- 男性の皮膚生理に着目したスキンケア成分を配合し、肌を守ります。

・スイートピー花エキス（保湿）、シソ葉エキス（保湿）、グリチルリチン酸ジカリウム（肌荒れ防止）配合で、ひげそりによるダメージで乾燥しやすい男性の肌を守ります。

・ヒアルロン酸ナトリウム（保湿）が日中の乾燥を防ぎ、うるおいを与えます。



