【RIMOWA】限定コレクション「Classic Aluminium Grid」を発売

RIMOWA JAPAN Co., LTD

1898年の創業以来、RIMOWAは、アルミニウムという素材の可能性を追求し続け、機能面と素材との精緻なバランスによってスーツケースを進化させ続けてきました。この長い歴史を背景に、2026年3月26日、アーカイブデザインを現代的なディテールと素材で再解釈した、1969点限定のシリアルナンバー入り限定コレクション「Classic Aluminium Grid」を発売いたします。

「伝統と革新の対話」を体現したこの限定コレクションは、RIMOWAの象徴的なグルーヴ(溝)デザインを、より構造的で幾何学的なデザインへ再解釈したものです。今回のデザインは、技術の精密さとデザイン性、機能面とが完璧に融合した、1969年発売の名作「ハンドキャリーケース」に着想を得て誕生しました。

本コレクション最大の特徴は、シルバーのアルミニウムにプレス加工された、エンボス仕様のグリッドパターンです。 RIMOWAのエンジニアリングが誇る強度と耐久性を維持したこのパターンデザインは、見る人に強い視覚インパクトを与えます。また、内装には、グリッドパターンを反映したソフトなキルティングライニングと上質なレザーディテールが用いられており、外面と内装とで統一された高いデザイン性をお楽しみいただけます。

本コレクションの全製品はケルンの歴史ある工場で製造され、RIMOWAの長年にわたるアルミニウム加工技術の証として、生涯保証が付帯します。レザーハンドル、光沢のあるパラジウム製ロック、飛行機モチーフのリベットといったClassicシリーズのシグネチャー要素に加え、スムーズな走行を実現するマルチホイールシステムや無段階調整のテレスコープハンドルなど、現代的な機能も備えられています。また、 RIMOWAの歴史的カラーへのオマージュとして採用されたブルーのレザーアクセントは、アーカイブのルーツを強調しつつ、アイテム全体に洗練された個性をプラスしています。

さらに、限定コレクションならではの特別感を高める、アーカイブロゴをあしらった特別デザインのレザーラゲージタグや、限定ナンバー入りバッジなどの特別パーツも付属しています。

ハンドキャリーケース、キャビンサイズに加え、アーカイブピースからインスピレーションを受けた限定コレクションとしては初となるトランクサイズの3サイズで登場する「Classic Aluminium Grid」は、 2026年3月26日より、一部のリモワストアおよびRIMOWA.comにて販売を開始いたします。

Classic Aluminium Grid ハンドキャリーケース

モデル名：Classic Aluminium Grid ハンドキャリーケース

サイズ：H35 x W48 x D17 cm

容量：18L

重量 2.8kg

価格：341,000円（税込）

Classic Aluminium Grid キャビン

モデル名：Classic Aluminium Grid キャビン

サイズ：H56 x W41 x D23 cm

容量：36L

重量 4.6kg

価格：411,400円（税込）

Classic Aluminium Grid トランク

モデル名：Classic Aluminium Grid トランク

サイズ：H75 x W47 x D36 cm

容量：100L

重量 6.0kg

価格：489,500円（税込）

【リモワについて】

RIMOWA(リモワ)は、高性能なプレミアム ラゲージで世界をリードするブランドとして広く知られています。1898年の創業以来、高い品質と革新性に富んだ製品づくりを真髄とし、1937年にはアルミニウムを、2000年にはポリカーボネートをスーツケースの素材として取り入れました。製品の開発から熟練工による精巧を極めた製品づくりのほとんどを、創業地であるドイツ、ケルンで行っています。2017年1月には、LVMHグループの一員となりました。

https://www.rimowa.com(https://www.rimowa.com)

お問い合わせ先 リモワ クライアントサービス / 03-6733-9850