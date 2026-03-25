新宿小田急にてシルバニアファミリーポップアップパーク「森の手芸屋さん」を開催

株式会社小田急百貨店

小田急百貨店新宿店2階のポップアップスペースでは、3月25日（水）～4月13日（月）の期間、シルバニアファミリーポップアップパーク「森の手芸屋さん」を開催します。

今回のテーマは、「パステルコレクション」。人気のパステルカラーのワークショップキットをはじめ、さまざまな材料キットを取り揃えます。シルバニアファミリーアイテムはもちろん、森の手芸屋さんでしか手に入らないオリジナルのハンドメイドキットも販売します。

シルバニアファミリーポップアップパーク「森の手芸屋さん」を開催

【パステルカラーコレクション】

キット販売一例

イースターバニーリース虹色パステル レースコーディネートアニバーサリー ロゼット

●イースターバニーリース 各1,800円

●虹色パステル レースコーディネート 各1,200円

●アニバーサリー ロゼット 各2,000円

■ワークショップイベント開催

会場内でワークショップを開催します。お家でゆっくり楽しめるお持ち帰りセットもご用意しております。

【人形つきおふとん】

人形つきおふとん

日にち：4月4日（土）

時間：１.10：30～11：00 ２.11：10～11：40 ３.11：50～12：20 ４.13：30～14：00

５.14：10～14：40 ６.14：50～15：20 ７.15：30～16：00 ８.16：10～16：40

定員：各回4名

参加費：2,000円（人形つき）

赤ちゃん人形サイズのおふとんが作れるワークショップ。色はパープル、ブルー、ピンクの3色から選べます。帽子を作って、完成済みのおふとんにレースやワッペン、ビーズなどのパーツをデコレーションするだけ。自分だけのおふとんを作って、赤ちゃん人形を入れて持ち歩けます。

【カラースタンド】

日にち：4月11日（土）

時間：１.10：30～11：10 ２.11：20～12：00 ３.13：00～13：40 ４.13：50～14：30

５.14：40～15：20 ６.15：30～16：10 ７.16：20～17：00

定員：各回4名

参加費：2,000円（人形つき）

アクリルのスタンドに可愛いパーツを貼り付けるワークショップ。色はパープル、ブルー、ピンクの3色から選べます。オリジナルトレー付きです。

※ワークショップにつきましては当日10時より売場にて整理券を配布いたします。

※定員に達し次第終了となります。

■お買い上げプレゼント

・ワークショップへご参加、もしくは材料セット1点お買い上げごとに「森の手芸屋さんオリジナルコースター」を1枚プレゼントします。※1会計につき5枚まで。

・3月25日（水）～4月4日（土）の期間、会場にて4,000円以上のお買い上げの方に「妖精のコスチューム」をプレゼントします。※1会計につき1点まで。

・4月5日（日）～13日（月）の期間、会場にて4,000円以上のお買い上げの方に「イースターダイカットメモ」をプレゼントします。※1会計につき1点まで。

※全て、なくなり次第終了。

※シルバニアファミリーくじは対象外。

妖精のコスチュームイースターダイカットメモ

※表示価格は、「消費税込み」の価格です。

■森の手芸屋さんについて

全国にある「森の手芸屋さん」は、手芸店クラフトハートトーカイグループのシルバニアファミリー取扱い店舗です。シルバニアファミリーの商品はもちろん、ハンドメイドを通じて、シルバニアファミリーをよりいっそうお楽しみいただくための、森の手芸屋さんオリジナル商品やワークショップを展開しています。森の手芸屋さんは2026年5月20日に5周年を迎えます。

【コピーライト表記】

(C) EPOCH

＜開催概要＞

名称：シルバニアファミリーポップアップパーク「森の手芸屋さん」

期間：3月25日（水）～4月13日（月）10時～20時30分 ※日曜・祝日は20時まで、最終日は19時まで

場所：小田急百貨店新宿店2階POP-UPスペース

所在地：東京都新宿区西新宿１-５-１

アクセス：新宿駅西口すぐ

TEL：0570-025-888（ナビダイヤル）

URL：https://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/index.html