LOVEBOAT、トレンド感あふれる「Boston-style shoulder bag series」を発売

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、

代表取締役：迎祐次）は、商標権を持つ「LOVEBOAT（ラブボート）」より、新作バッグコレクション「Boston-style shoulder bag series」を3月上旬より発売いたしました。

コンパクトなボストン型シルエットにショルダーストラップを組み合わせた2WAY仕様のバッグ。トレンドのY2Kスタイルをベースに、現代のファッションにも馴染む洗練されたデザインへとアップデートしました。

ラインナップは、コーディネートの主役になるレオパード柄に加え、シックで使いやすいブラック、上品で女性らしい印象のレッドの3カラーを展開。フロントにはLOVEBOATのロゴを配し、ブランドらしい存在感を演出しています。

コンパクトながらも必要なアイテムをしっかり収納できるサイズ感で、デイリー使いはもちろん、ちょっとしたお出かけやイベントシーンにも最適です。ハンドバッグとしても、ショルダーバッグとしても使用できるため、スタイリングに合わせたアレンジが可能です。

LOVEBOAT ONLINE STOREにて発売中になります。

【商品概要】

商品名：Boston-style shoulder bag series

販売価格：4,290円（税込）

展開カラー：レオパード / ブラック / レッド

仕様：2WAY（ハンド / ショルダー）

販売場所：LOVEBOAT ONLINE STORE（https://loveboat.online/）

【LOVEBOAT】

「LOVEBOAT（ラブボート）」は、日本のヤングレディースファッションブランド。自分のスタイルは自分で作り出す、自立したパワフルな女性のためのブランド。1994年に1号店を出店して以降、2000年代の“渋谷ギャルカルチャー”を代表するブランドとして若者から支持されていました。当時絶大な人気を誇るモデルやアーティストが「へそ出しルック」や「ミニスカート」などの個性豊かな「LOVEBOAT」の服を愛用しており、メディアに取り上げられた影響で爆発的にヒット。また、Z世代を中心に近年注目されている「Y2Kファッション」との親和性も高く、再注目されています。

LOVEBOAT Official Instagram: https://www.instagram.com/loveboat_official/

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約 80 程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を 手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たち の生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/