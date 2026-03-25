日本プロジェクトソリューションズ株式会社、「健康経営優良法人2026」に3年連続で認定

日本プロジェクトソリューションズ株式会社

プロジェクトマネジメントの専門会社、PMOの専門会社である日本プロジェクトソリューションズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤大輔）は、このたび、「健康経営優良法人2026」に3年連続で認定されました。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社は、プロジェクトマネジメントの専門会社およびPMOの専門会社として、企業・団体のプロジェクト推進を支援するとともに、社員一人ひとりが安心して働き、成長できる環境づくりを重視してまいりました。

今回の認定を機に、健康経営の推進をさらに強化するとともに、積極的な採用活動を通じて組織体制を拡充し、今後の事業成長を一層加速してまいります。

「健康経営優良法人2026」に3年連続で認定

日本プロジェクトソリューションズ株式会社は、このたび「健康経営優良法人2026」に認定されました。3年連続での認定となります。

健康経営優良法人認定制度は、経済産業省が創設した制度で、特に優良な健康経営を実践している法人を「見える化」することを目的としています。認定は日本健康会議が行っており、従業員や求職者、関係企業、金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境の整備につながっています。

当社ではこれまでも、社員が長期的に安心して働ける組織づくりを重要な経営テーマと位置づけ、働く環境の整備や、継続的に力を発揮できる職場づくりに取り組んでまいりました。今回の認定は、そうした取り組みが評価されたものと受け止めています。

健康経営は、専門性の高いサービスを支える経営基盤

日本プロジェクトソリューションズ株式会社は、プロジェクトマネジメントの専門会社、PMOの専門会社として、企業のプロジェクト成功を支援する各種サービスを提供しています。特に、プロジェクト実行支援サービス（PMOサービス）(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-cnc4)、プロジェクトマネジメント研修サービス(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)、米国(https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/)PMI認定教育機関事業（ATP事業）サービス(https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/)など、専門性と実践力が求められる領域で事業を展開しています。

こうした事業において重要なのは、社員一人ひとりが高い専門性を発揮し続けられる環境です。プロジェクトの現場では、”人”としてのお客様の課題に向き合う力、継続的に学び続ける力、チームで成果を出す力が求められます。だからこそ当社では、健康経営を単なる福利厚生ではなく、企業の持続的成長を支える重要な経営基盤と位置づけています。

人を大切にする経営が、採用強化と成長につながる

現在、日本プロジェクトソリューションズ株式会社は事業拡大に伴い、プロジェクトマネジャーやPMO人材の採用活動(https://www.japan-project-solutions.com/recruit)を積極的に推進しています。

プロジェクトマネジメントやPMOの領域は、企業の変革や事業推進に直結する重要な役割を担う一方で、専門性の高い人材が求められる分野でもあります。当社では、経験者の採用はもちろん、今後さらに成長したい方や、専門性を高めながらキャリアを築きたい方にとっても、挑戦しやすい環境づくりを進めています。

健康経営に継続して取り組み、働きやすい環境と成長機会の両方を整えることは、優秀な人材の採用と定着にもつながります。そして、その積み重ねが、より高品質なサービス提供、顧客価値の向上、さらなる企業成長へとつながっていくと考えています。

今後の展望

今後も日本プロジェクトソリューションズ株式会社は、健康経営の推進を通じて、社員が安心して力を発揮できる組織づくりを継続してまいります。

そして、プロジェクトマネジメントの専門会社、PMOの専門会社として、引き続き多くの企業・組織からおすすめされる存在となれるよう、より多くの企業・組織の課題解決と変革推進に貢献するとともに、採用強化を通じて事業基盤をさらに拡充し、持続的な成長を目指してまいります。

代表取締役社長 伊藤 大輔 コメント

このたび、当社が「健康経営優良法人2026」に3年連続で認定されたことを大変嬉しく思います。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社は、プロジェクトマネジメントの専門会社、PMOの専門会社として成長を続けていますが、その成長の原動力は“人”です。社員一人ひとりが心身ともに健やかに働き、専門性を高め、力を発揮できる環境づくりこそが、良いサービス、良い組織、そして持続的な成長につながると考えています。

今後も健康経営を大切にしながら、採用活動を積極的に進め、より多くのお客様のプロジェクト成功に貢献してまいります。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社について

日本プロジェクトソリューションズ株式会社は、プロジェクトマネジメント専門会社およびPMOの専門会社として、企業・団体に向けたプロジェクト実行支援サービス（PMOサービス）(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-cnc4)、プロジェクトマネジメント研修サービス(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)、企業・団体・個人に向けた米国(https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/)PMI認定教育機関事業（ATP事業）サービス(https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/)などのサービスを提供しています。専門性と実践力を強みに、さまざまな業種・業態のプロジェクト成功を支援しています。

会社名：日本プロジェクトソリューションズ株式会社

所在地：東京都中央区日本橋富沢町6番4号 3階 PROXIA GROUP

代表者：代表取締役社長 伊藤大輔

事業内容：

・プロジェクトマネジメント教育研修事業(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)

・プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)

・資格取得支援事業(https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/)