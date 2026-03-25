福西電機、いちご八丁堀ビルの「ZEB Ready」認証取得を支援

福西電機株式会社

福西電機株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩本秀宣、以下、福西電機）は、いちごオフィスリート投資法人（本社：東京都千代田区、代表：鍵山卓史）が保有するいちご八丁堀ビルにおいて、ZEB化の取り組みを支援し、このたび同ビルがZEB Ready（※1）の認証を取得したことをお知らせいたします。

いちご八丁堀ビル

所在地 ：東京都中央区新富一丁目14番1号

構造 ：S造

階数 ：8階

延床面積：3,328.89平方メートル

いちご八丁堀ビルのZEB認証取得にあたり、福西電機は、いちごオフィスリート投資法人様と協働し、既存ビルの空調データを活用した分析を通じて、ZEB化に取り組みました。既存建築物ならではの制約を踏まえつつ、データドリブンなアプローチによりZEB化の実現に貢献した事例です。

福西電機は今後も、お客様に最適なZEBをご提案するとともに、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。

ZEBページ

https://www.fukunishi.com/services/contribution/zeb/

（※1）ZEB Ready…基準一次エネルギー消費量の50%以上削減を実現している建物のこと。（再生可能エネルギーを除く）

▼関連ニュース

いちごオフィスリート投資法人初となる「ZEB Ready」評価取得のお知らせ（いちご八丁堀ビル）(https://www.ichigo-office.co.jp/ir/news/news_file/file/IchigoOffice_20260227_ZEB_Ready_JPN.pdf)

▼福西電機のニュースリリース一覧

https://www.fukunishi.com/news/

会社概要

会社名 ：福西電機株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区与力町7番5号

代表者名：代表取締役社長 岩本 秀宣

創業 ：1946年10月1日

設立 ：1951年5月1日

資本金 ：16億3,200万円

事業内容：電設資材、電子機器、制御・通信機器等のエレクトロニクス商材の販売

私たち福西電機は1946年の創業以来、パナソニックグループの電気に関連する商材を扱う専門商社として、電気・電子が必要とされるさまざまなシーンで、安全で快適な暮らしを支えています。「人・技術・情報の架け橋となり、最適解で「福（しあわせ）」あふれる未来をつくる。」というパーパスを掲げ、福西電機ならではの価値を創造し、社会課題の解決に貢献していきます。

コーポレートサイト：https://www.fukunishi.com/

note ：https://note.com/fukunishidenki

X（旧Twitter） ：https://x.com/fukunishidenki