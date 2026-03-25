【新発売】北欧オーディオブランドSudio、ハイブリッドANC搭載の完全ワイヤレスイヤホン「E4 Pro」発売！

モダニティ株式会社

モダニティ株式会社(代表取締役：VERIN REGIS PIERRE、所在地：東京都港区東麻布1-23-5 PMCビル3階)は、スウェーデン発のオーディオブランド「Sudio (スーディオ) 」より、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングを搭載した完全ワイヤレスイヤホン「E4 Pro（イーフォープロ）」が登場することをお知らせいたします。

2026年4月1日（水）より、全国の家電量販店、セレクトショップ、ライフスタイルストア、モダニティストア、楽天市場、Amazonにて順次販売を開始いたします。

日常のノイズを抑え、音楽に没入するリスニング体験

Sudio E4Pro

日常のノイズを抑え、音楽に深く没入できるリスニング体験を実現する「E4 Pro」は、Sudioのワイヤレスイヤホンにおけるプレミアムモデルです。繊細な音のディテールまで再現する立体的なサウンドにより、集中したい時間や移動中など、あらゆるシーンで上質な音楽体験を提供します。

ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング（Hybrid ANC）を搭載しており、低周波から高周波まで幅広いノイズを低減できるため、移動中でも快適なリスニング環境を実現します。さらに、ウィンドノイズリダクション機能付きマイクにより、風の影響を抑え、屋外や風の強い環境でもクリアな通話が可能です。

加えて、最適化されたオーディオチューニングにより、クリアな高音と響きのある低音、広がりのあるサウンドステージをバランスよく再現。パワフルで臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。Sudioのワイヤレスイヤホンとして初となるワイヤレス充電や、最大30時間の再生時間、マルチポイント接続など、現代のライフスタイルにフィットする機能も充実しています。

北欧らしい洗練を感じる、ミニマルなデザイン

E4 Proは、すっきりとした品のあるフォルムも魅力のひとつです。シンプルなシルエットにマットな質感の素材を組み合わせ、アクセントとしてメタルパーツを配することで、北欧ブランドらしい洗練された印象を演出しています。

主張しすぎないミニマルなデザインは、日常のスタイルや空間に自然に溶け込み、シーンを選ばず心地よく使うことができます。

環境への配慮も、選択のひとつとして

Sudioは、製品づくりにおいて環境への配慮も大切な価値としています。

E4 Proは20％のリサイクルプラスチックを使用して製造。さらに、パッケージにはプラスチックフリーのFSC認証紙を採用し、印刷にはソイインク（植物由来インク）を使用しています。「選び直し、減らし、活かしていく。」という考えのもと、日常に寄り添うオーディオ体験とともに、環境への配慮もひとつの選択肢として提案します。

販売チャンネル

・モダニティ公式ストア(https://modernity.jp/collections/sudio)

・楽天オンラインストア(https://item.rakuten.co.jp/modernity/sd-4000/)

・Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSQ68JZT)

・家電量販店

・セレクトショップ

・ライフスタイルストア

商品詳細

Sudio E4 Pro

(希望小売価格: 税込 14,900円)

製品名 ：Sudio E4 Pro（イーフォープロ）

製品タイプ ：カナル型完全ワイヤレス

同社モデル ：ハイエンドモデル

ドライバー形式 ：ダイナミック (10mm)

操作方法 ：タッチコントロール

マイク ：左右各1（計2）

ボイスアシスタント ： iOS／Android対応

マルチポイント接続 ：対応

重さ ：合計49.5g

寸法 ：イヤホン：25.6*19.1*33.2mm

ケース：65.3*29.0*50.9mm

防水性能 ：あり（防滴仕様）

通信方式 ：Bluetooth 6.0

通信範囲 ：約15m

対応コーデック ：SBC

感度 ：90db

インピーダンス ：24Ω

充電形式 ：USB Type-C／ワイヤレス充電

連続使用時間 ：最大30時間（充電ケース込み）

フル充電所要時間 ：最長90分

ブランド情報

Sudio E4 Pro【SUDIO】

Sudioは、2012年にスウェーデン・ストックホルムで設立された、高音質と北欧デザインを融合させたオーディオブランドです。ワクワクするようなサウンドと感動的なメロディーを日常にお届けし、人々の生活をより豊かに彩りたいという想いが込められています。

Sudioは、人にも地球にも優しいサステナブルな企業活動にも積極的に取り組んでおり、第三者機関であるCarbon Footprint Ltd.と共に100％カーボン・ニュートラルな組織を目指しています。

【モダニティ株式会社】

■モダニティ株式会社について

“DESIGN MEETS TECHNOLOGY” をコンセプトに世界中から先進的なデザインと機能を兼ね備えた製品をセレクトし、質の高いライフスタイルを提案しています。

HP: https://modernity.jp/

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