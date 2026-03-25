整体×骨盤サロン「カラダファクトリー」女性の美しさを追求して生まれた「KA・RA・DA Sラインクリーム」をカラダファクトリー公式通販サイト「カラダマルシェ」で販売スタート

株式会社ファクトリージャパングループKA・RA・DA Sラインクリーム

整体×骨盤サロン「カ・ラ・ダ ファクトリー」（以下 カラダファクトリー）などを海外・国内に展開する株式会社ファクトリージャパングループ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：春名 秀樹、以下 ファクトリージャパン）は、女性の美しさを追求して生まれたプロユースのクリームをご家庭用にご用意いたしました。一部店舗限定で販売しておりました『KA・RA・DA Sラインクリーム』のパッケージをリニューアルし、2026年3月25日よりカラダファクトリー公式通販サイト「カラダマルシェ」にて販売開始いたしますのでお知らせいたします。

女性のためのプロユースの美容クリーム「KA・RA・DA Sラインクリーム」

「KA・RA・DA Sラインクリーム」は、美容整体を専門とする整体師が女性の美しさを徹底的に考えて生まれたこだわりの美容クリームです。カラダファクトリーがご提供する「PREMIUMリンパ*×骨盤調整コ-ス」にて、このKA・RA・DA Sラインクリームを使用しています。※リンパに沿った施術

プロユースのクリームをご家庭用にパッケージした本品。ボディケア＆セルフマッサージを、お風呂上りの習慣にしてください。ご自身のケアにはもちろん、大切な方へのプレゼントなどにもぜひご利用ください。

■Sラインクリームのこだわりポイント

つきつめた配合成分※

つきつめた配合成分※ 女性に嬉しい成分をお肌へしっかり。

【肌を考えた３成分】

・セラミド AP/NG/NP 3種のセラミドをナノカプセル化し配合。人の皮膚と同じ多種類のセラミドを組み合わせ。

・ユビキノン 年齢肌に適したコエンザイムQ10を含有したナノ化原料。

・四物湯エキス アカヤジオウ根・シャクヤク根・トウキ根・センキュウ根茎の４種の植物エキスを配合。

【ボディを考えた２成分】

・サンゴモエキス 紅藻珊瑚から得たエキス。カルシウムがアプローチ。

・オニイチゴ根エキス バラ科植物のオニイチゴの根から抽出したエキス。ボディケアに。

※皮膚コンディショニング成分として

テク・アシスト処方

テク・アシスト処方

肌へのなじみ、浸透力（角質層まで）等

マッサージ時のパフォーマンスを最大限発揮するこだわりのテクスチャーです。

・肌が乾燥しがちな方

・立ち仕事が多い方

・マッサージされたい方

におすすめの美容クリームです。

お風呂上りに塗るだけケアの習慣を

■お風呂上りに塗るだけケアの習慣を

【ご使用の目安】１g（あずき粒大）両足約20g

気持ちのよい強さでマッサージ。流れを意識するとベストです。

起床後や、スポーツ後のシャワーを浴びた後にも。

※身体用に適したクリームですのでお顔に使用される場合は様子を見ながらご使用ください。

※傷やはれもの、湿疹、かぶれ等のある部位にはご使用にならないでください。

≪商品概要≫

【販売名】KA・RA・DA Sラインクリーム

【販売名】KA・RA・DA Sラインクリーム

【内容量】200g

【全成分】水、BG、グリセリン、トレハロース、水添ポリイソブテン、ポリアクリレート-13、オニイチゴ根エキス、サンゴモエキス、ユビキノン、セラミドAP、セラミドNG、セラミドNP、バチルス/ダイズ発酵エキス、シャクヤク根エキス、アカヤジオウ根エキス、センキュウ根茎エキス、トウキ根エキス、ヒアルロン酸Na、スクワラン、 ステアリン酸ポリグリセリル-5、トコフェロール、フィトステロールズ、フェノキシエタノール、ベタイン、ポリイソブテン、ポリソルベート20、ミリスチン酸オクチルドデシル、香料、水添ナタネ油アルコール、水添レシチン

【製造】日本

【販売者】株式会社ファクトリージャパングループ

【ご使用方法】適量を指先にとり、気になる箇所をマッサージしながら肌に馴染ませる。

■商品ＵＲＬはこちら： https://shopping.karada39.com/products/s200

◆公式通販サイト「カラダマルシェ」

公式通販サイトカラダマルシェ

明日のKA・RA・DAを創る プロケア×セルフケア

サロンで整えたカラダを1日でも長く維持してほしい、日々生じる悩みは、気づいた時にケアすることで溜めないカラダをつくってほしい。そんな想いから、カラダファクトリーではお客様が日常の中で活用できる商品の開発にも力を入れています。「整える技術」をベースとする様々なセルフケア商品を全国の方々に販売しております。

公式通販サイトカラダマルシェ https://shopping.karada39.com/

◆「カ・ラ・ダ ファクトリー」とは

カ・ラ・ダファクトリー

「カ・ラ・ダファクトリー」は、根本ケアという考え方を基にしたカラダと健康のトータルボディケアサロンです。独自に開発した「A.P.バランス（R）」整体理論に基づいた施術法を用い、首・肩・腰・足のケアなどお悩み別に、お客様一人ひとりのカラダの状態を確認しながら施術を行います。

◆「ファクトリージャパングループ」とは

ファクトリージャパングループ

感動を生み出す「人財力」で健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に貢献する。それが「ファクトリージャパングループ」の企業理念です。お客様一人ひとりの声に寄り添い、いかにご満足いただけるかということを、とことん妥協無く追求することを最も重視しています。お客様第一主義をもとに、技術とサービス・ホスピタリティを重視した人財を育成し、サロン事業、教育事業、フランチャイズ事業など、健康の促進と予防に対する意識改革に関する事業を幅広く展開しています。

＜会社概要＞

商号：株式会社ファクトリージャパングループ

本社所在地：101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9 5F

役員：代表取締役社長 春名 秀樹

資本金：5000万円

事業内容：整体サロン運営、健康関連商品の販売、フランチャイズ事業

従業員数：1,454名（2025/4/1時点） ※グループ会社を除く

グループ会社：株式会社 凜、FJG International Holdings Limited、卡莱达(深圳)健康管理有限公司

カラダファクトリー公式サイト：https://karada39.com/

公式通販サイトカラダマルシェ：https://shopping.karada39.com/

コーポレートサイト：https://factoryjapan.jp/

オウンドメディア：https://karadamag.com/